У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян, - президентка Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключила перегляду безвізового режиму з Росією на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на спільній пресконференції із президенткою Молдови в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний портал "Новости-Грузия".
"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.
"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - наголосила Зурабішвілі.
Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року.
Громадяни Грузії можуть відвідувати Росію у разі отримання візи.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для "релокації" росіян, які втікають від репресій чи мобілізації.
За даними МВС Грузії, після оголошення часткової мобілізації кількість тих, хто в'їхав у країну з Росії, наприкінці вересня збільшилася майже вдвічі.
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Де ваша гордість,грузини?
Разочарование.
Не забыли еще как в Москве грузили грузин в самолеты и отправляли на родину?
ПіСі Знову тільки шо над хатою дві ракети пролетіли... Ти б не психанув? 🍻