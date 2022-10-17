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У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян, - президентка Зурабішвілі

зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключила перегляду безвізового режиму з Росією на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на спільній пресконференції із президенткою Молдови в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний портал "Новости-Грузия".

"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.

"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - наголосила Зурабішвілі.

Також читайте: Грузія ніколи не визнає анексію українських територій, адже сама пережила подібне, - МЗС

Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року.

Громадяни Грузії можуть відвідувати Росію у разі отримання візи.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для "релокації" росіян, які втікають від репресій чи мобілізації.

За даними МВС Грузії, після оголошення часткової мобілізації кількість тих, хто в'їхав у країну з Росії, наприкінці вересня збільшилася майже вдвічі.

Також читайте: Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) росія (65002) безвізовий режим (1336)


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Топ коментарі
+26
Сколько россияне поубивали грузин, а они им безвиз🤨
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17.10.2022 16:00
+18
смешно...
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17.10.2022 15:57
+15
Скидывайте касапов в ущелье и засыпте. Скажете что заблудились .
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17.10.2022 15:59
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смешно...
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17.10.2022 15:57 Відповісти
грузия - часть мокшании - официальная передача - вопрос времени.
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17.10.2022 16:08 Відповісти
С языка снял... Отгрызла параша кусок страны, а безвизовый режим...
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17.10.2022 17:33 Відповісти
Скидывайте касапов в ущелье и засыпте. Скажете что заблудились .
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17.10.2022 15:59 Відповісти
Не заблукали, а іхтутнєбило.
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17.10.2022 19:37 Відповісти
Сколько россияне поубивали грузин, а они им безвиз🤨
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17.10.2022 16:00 Відповісти
Україна ще цікавіша(пробач, Боженька!)... Тут ще й уруцкій ізік смердить й "ані мінє радниє"... Не дурка?
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17.10.2022 17:35 Відповісти
Ну-ну,наплив кацапні став викликом для Грузії.Уявляєте-викликом,а не загрозою.Купа представників країни окупанта в маленькій Грузії,то таке.
Де ваша гордість,грузини?
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17.10.2022 16:01 Відповісти
Не поспішайте, ще тисяч 250, і вони самі все відмінять...
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17.10.2022 16:01 Відповісти
Та нічому не вчить чуже горе (українське), скоро там почнеться Грузинська народна республіка, ущімленіє прав півд.осетин, русофобія та інші гамсахурдії - коротше справа часу.Але тоді **** не нийте
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17.10.2022 16:04 Відповісти
Країна частина території якої є окупованою продовжує пускати до себе окупантів...Навіть немає слів окрім нецензурних...
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17.10.2022 16:07 Відповісти
Подзаработать же хочется. Плевать на гордость.
Разочарование.
Не забыли еще как в Москве грузили грузин в самолеты и отправляли на родину?
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17.10.2022 16:46 Відповісти
Вас походу 08.08.08 ничему не научило... Как были валенками так и остались, после таких событий я бы их нахер всех выгнал из страны, а вы их и дальше принимаете!! Ну так они еще раз вам арабах устроят, только уже изнутри!!
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17.10.2022 16:11 Відповісти
Равно как и украинцев. Посмотри, когда безвиз с рашей в Украине отменили и удивись
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17.10.2022 17:14 Відповісти
Ты головкой бо-бо? Про тамару тебе ихнюю рассказать? Украину заставляли всю историю, а маймуны верешвилы САМИ под мацкву джоппой кверху, сняв штаны простелились! И всего-лишь из-за драки родов! ******* уже тупые валенки пердежом ослинным! В Сакартвело українець хоч раз ліз до влади?
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17.10.2022 17:42 Відповісти
В грузин коротка память .
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17.10.2022 16:13 Відповісти
зеленский в юбке. Потом будет ньіть шо айяйяй кацапьі опять на нас напали
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17.10.2022 16:14 Відповісти
скоро другие приедут на танках защищать этих обездоленных что впустили
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17.10.2022 16:16 Відповісти
міська випустіть...чи може бубі повістку з воєнкомату громадянину саакашвілі диппоштою прислати?
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17.10.2022 16:17 Відповісти
Як випустять, як воно наркоша?
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17.10.2022 17:43 Відповісти
блєать,а я все думав,що вам заважає головою працювати.
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17.10.2022 19:20 Відповісти
Улюблена "праця". Мав би не забувати, шо вона трохи ружна... (На калґан боксерів, наприклад, "брати) Хайырдыр иншАлла.

ПіСі Знову тільки шо над хатою дві ракети пролетіли... Ти б не психанув? 🍻
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19.10.2022 14:52 Відповісти
Щастя вам в руському мірє, барани.
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17.10.2022 16:17 Відповісти
Що,забули 2008 рік? Я просто ху###єю з цих людей...
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17.10.2022 16:19 Відповісти
Скоро увидим батумскую народную республику.
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17.10.2022 16:21 Відповісти
подумайте еще пол-года, стоит ли пересматривать безвизовый режим с кацапией. А за это время примете еще полмиллиона хароших руских, еще через пол-года у вас откроется первый трактир где-нибудь на Антона Пурцеладзе, в котором жалкое подобие чихиртмы они назовут куриным супом, и расплатиться за него можно будет рублями. А еще через десять лет будете идти по миру за помощью вооружением.
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17.10.2022 16:23 Відповісти
сраної русні в Грузію вже понаїхало багато, русні яка окупвала Грузію, тепер буде важко її вигнати
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17.10.2022 16:24 Відповісти
та теперь пусть ждут когда ******** придёт защищать руськоговорящих, АсвабАждать так сказать, ну ну...
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17.10.2022 20:17 Відповісти
Через наплив тарганів ...
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17.10.2022 16:29 Відповісти
Правительство Грузии кацапские подстилки.
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17.10.2022 16:32 Відповісти
Она сама всю историю стелется, начиная с тамарки... Не могли поделить власть родЫ всего-то...
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17.10.2022 17:45 Відповісти
а народ грузинский зачем их к себе в дом пускает?странные они всё таки ребята,не понимаю я их!в их страну вторглись,чуть ли не половину земель оккупировали а они их в свой дом пускают,еду им дают
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17.10.2022 19:10 Відповісти
Давно, лет 50 назад загуляла шутка поговорка по стране совдепии---'поздно Сара пить боржоми, когда почки отваливаются', но видать забылась там где боржоми течет по бутылкам. Подождите чуть, брагу пить станете, квас как за счастье. Зря Михо старался--- не пошло в прок гордым хлопцам.
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17.10.2022 16:49 Відповісти
ЖАЛЬ, что не сиганул этот бибизян-михо с крыши в Украине... Так, как оно "старался", аж на камеру ЖРАЛ галстук, так оно и "работает"...
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17.10.2022 17:47 Відповісти
ще некдавно грузини викликали захват.....даремно .....подобны касабам.....
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17.10.2022 17:23 Відповісти
странные грузины,нет слов....кацапы вторглись к ним и оккупировали их земли а они их принимают десятками тысяч и какую то херню порят насчёт виз
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17.10.2022 19:07 Відповісти
Шо удивляться насчёт правительства Грузии? У нас он в (ж)ОПе у Зеленского такие самые сидят. Спасибо ЗСУ и ТрО и украинцам, за возможность жить не в окупации. Искренне благодарю
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17.10.2022 19:38 Відповісти
никогда бы не могла подумать что грузины такие ссыкуны!!! как так? сколько ******** им горя принесла а они глотают..... шок.
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17.10.2022 20:14 Відповісти
некрасиво маленьких обижать...поцикався скоко народу в киеве и грузии...
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19.10.2022 17:18 Відповісти
 
 