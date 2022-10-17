У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключила перегляду безвізового режиму з Росією на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на спільній пресконференції із президенткою Молдови в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний портал "Новости-Грузия".

"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.

"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - наголосила Зурабішвілі.

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Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року.

Громадяни Грузії можуть відвідувати Росію у разі отримання візи.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для "релокації" росіян, які втікають від репресій чи мобілізації.

За даними МВС Грузії, після оголошення часткової мобілізації кількість тих, хто в'їхав у країну з Росії, наприкінці вересня збільшилася майже вдвічі.

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