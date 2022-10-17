Презентовано велике аналітичне дослідження про повоєнне майбутнє України: в розробці взяли участь 190 експертів
У дослідженні KYIV RYSING представлено достовірну інформацію про реалії воєнного часу у країні, економічні та військові показники а також коментарі та прогнози провідних світових та українських експертів стосовно подій, що відбуваються, та перспектив на майбутнє.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
До участі в роботі було залучено 130 консультантів компанії і 60 сторонніх експертів. Зокрема представлено результати опитування серед тисячі українців стосовно життя у воєнні часи, настроїв у суспільстві та очікувань на майбутнє.
Аналітичний матеріал представлено по розділах історія, військові питання, суспільство, економіка, екологія, перспективи. Метою роботи є пояснення світовій спільноті ролі України у балансі добробуту у світі і, тим самим, стимулювання залучення інвестицій в Україну.
"Хоча Україна переживає найскладніші випробування, щодня зазнає величезних руйнувань інфраструктури, а падіння ВВП прогнозується на рівні 35%, у світі існує неабияка зацікавленість у інвестуванні у відбудову країни. Окремо слід відзначити високу мотивацію українців до відновлення України та віру у перемогу, на які вказують, викладені у дослідженні, результати опитування серед пересічних українців. У той самий час бізнес продовжує шукати і знаходити нові варіанти організацій своєї роботи у військовий час", - йдеться в матеріалі.
Директор однієї з найбільших агро компаній України розповідає, що їм з колегами довелося реорганізовувати польові роботи та збір урожаю задля збереження світу від продовольчої кризи, адже частина полів та виробничих майданчиків компанії знаходяться у зонах бойових дій. Керуючий партнер провідної юридичної компанії стверджує, що хоча абсолютна більшість бізнесів проходить складні випробування, вони намагаються оптимізувати свою діяльність, а також налагодити міжнародну співпрацю і відкривати нові ринки.
Ніколай Кіскалт, генеральний директор Kyiv Strategy Consulting, впевнений, що на Україну чекають великі можливості на міжнародній арені. Західні інвестори зацікавлені. Водночас місцевому бізнесу необхідно розуміти очікування іноземних інвесторів, так само як і інвесторам - Україну. Саме у побудові коректних партнерських відносин і узгодженні очікувань можуть допомогти консалтингові компанії, які скоро почнуть користуватися великим попитом.
Kyiv Strategy Consulting надає можливість всім охочим завантажити дослідження безкоштовно за посиланням (україномовна та англомовна версії) та використовувати його для роботи на відбудову та розвиток України.
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«Україна має на меті реалізувати свій потенціал і побудувати країну нового часу
Україна Нового Часу - сильна та незалежна держава з розвиненою промисловістю, широкою мережею індустріальних парків, авторитетними IT-компаніями, ефективною інфраструктурою та чистим довкіллям. Україна забезпечує високий рівень життя, а також доступ до якісної освіти та охорони здоров'я. У 2032 році Україна продемонструє стійке економічне зростання, яке буде сприяти подальшій інтеграції з ЄС, що робить країну "магнітом" для міжнародних інвестицій.»
ну всьо, вже скоро! Інвест няні! ЗП вчителям по $4000, тисячі кілометрів доріг! Мільярди дерев!
2) "...на Україну чекають великі можливості на міжнародній арені. Західні інвестори зацікавлені..."
Звідки ці твердження? Наведить приклади цієї зацікавленості. Може вже досі населення казками годувати? Чи це обробка суспільства напередодні підготовці Зе до виборів?
Європа та Америка допомогають не тому що вони хочуть інвестувати. А тому, ще не хочуть, щоб Росія пішла далі. Щоб вона загрузла здесь на роки, та локалізувати цей конфлікт - ось що вони хочуть. Які нах інвестиції, якщо в військовий час святе - гуманітарка, придбана на кошти західних платників податків розкрадається вагонами? (Шось взагалі ця тема сщухла, маю сумніви, що дійде до покарання)
Ця стаття орієнтована на лохів.
Бо дотичність зелених піарастів зводить нанівець всю писанину про незалежних аналітиків.