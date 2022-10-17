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Новини Війна
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Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ, до 100 гармат і мінометів

білорусь

У рамках розгортання білорусько-російського угруповання військ до Білорусі з РФ прибудуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

Про це заявив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Загальна чисельність до прибуття в РБ становитиме до 9000 о/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - заявив він.

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За словами Ревенка, як загрози безпеці союзній державі РФ і РБ розглядаються: "розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів СД на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади в РБ".

Нагадаємо, до Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.

Автор: 

армія рф (17264) Білорусь (7926) зброя (7442)


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Топ коментарі
+27
у пуйла с колхозаном двухстороннее дилдо "тяни-толкай"))) то из беларашки в рашку тащут технику , то из рашки в беларашку
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17.10.2022 16:28
+20
Якась дурня - Білорусь відправляє свої танки до Московії, а московити привезуть до Білорусі свої танки??
Мо вони корпуси привезуть з тих самих 7000 законсервованих, від яких нічого крім корпусу не залишилось?
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17.10.2022 16:29
+13
кругообіг гімна в природі, розуміти треба
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17.10.2022 16:29
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17.10.2022 16:27 Відповісти
100500... Але кому з нашої БИДЛЯТИНИ поясниш, що зеуйописка НЕГАЙНО треба прибирати - пупукін всереться на ровнам мєстє, бо шобла розбіжиться, Військо як діяло, так і буде ДІЯТИ, а "дагаваріцца" буде тупо без шансів!!! Але бидлові "не на часі"...
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17.10.2022 16:40 Відповісти
Ну Залужний Зе хвалить за поточні дії. Маркус он теж хвалить. Нам під час війни тільки президентів міняти не вистачало. За все інше після війни кожен буде відповідати. Сподіваюсь висновки зробили і не буде такого як було в перший тиждень з 24го. 170 танків це всього по жменці для джавелінів, птурів, нлав і тд. Про хаймарси взагалі мовчу. Результатом буде їхній повний розгром а для бульбашів санкції та ізоляція як для рашки.
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17.10.2022 16:54 Відповісти
ЩО ТИ ГОРОДИШ, *****?! Зеуйописко продалося ще у 1997-му році, у мацкву рвонуло й там його дресирували КУПУ років, а Залужний тобі особисто не доповідає, шо штірліцца треба за чаушескою відправляти, але йому, як й Порошенкові, Є, чим займатись, а доручати Майдан БИДЛЯТИНІ, некомільфо?! Зовсім ку-ку, кловуниско? Яким "нам", ти хто, блд за званням? Хто ти за посадою, вуша?!
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17.10.2022 17:31 Відповісти
Угомонись, я голосував за пороха. Але оці от висєри твої нагадують розхитування внутрішньої колотнечі. Війна закінчиться, будуть відповідать. А зараз видихни і допомагай армії. Герой сраний.
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17.10.2022 17:50 Відповісти
дебільне, ти безнадійний? ************* твій СМОРІД навіть не нагадує, він твій діагноз шизоїда дироджоппого розголошує! 90 000 000 000 гривень на дороги - то "на часі", а повісити штірліша умовного Гітлеру було у кіні "не на часі"? Їбанько, лікуйся!
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17.10.2022 17:54 Відповісти
Здається мені ти якесь ватне гівно що відпрацьовує зараз свої копійки. Вилупилось тут два місяці тому і пишеш точно як кацапи по методичках. Уди гівна поїж. Ви його любите.
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17.10.2022 18:00 Відповісти
чому здається? то так і є. )
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17.10.2022 19:18 Відповісти
Реєстрація 17 серпня 2022 року. Кремлівська ботяра, яка мріє щоб під час війни українці почали один в одного стріляти. В бан.
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17.10.2022 18:15 Відповісти
А тама не пише, який по рахунку цей акк? Хоч ти мені нагадай, шмаркля Стріляти я бидлові не кажу, я нагадую, шо 2500 Воїнів зеуйобиско продало мацквє на бойню. А от УПА й Крути якшо би БИДЛЯТИНА повчила й закумпанію почитала Дмитра Донцова, то така БИДЛЯТИНА, як ти, мала б у макітрі хоч троха мізків з розумом замість тотого ганглію з СМОРОДОМ залишковим від совка. Пукай голосніше, тобі не вірить навіть твій шкарпеток
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17.10.2022 18:41 Відповісти
Судячи по абсолютно мусорному текстові - ти є кацапським бидлом, що тільки й може, що лайном кидатися. Тому не прикидайся, пригожинець - за українця тобі себе не видати.
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17.10.2022 19:08 Відповісти
А ми шож?
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17.10.2022 16:48 Відповісти
Они хотят что бы мы так думали
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17.10.2022 17:03 Відповісти
Знову неочикуванно нападуть, а ми на шашликах ?
зеля а ти шляхи для них вже полагодив ?
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17.10.2022 18:28 Відповісти
Бл..откуда у них ещё этого дерьма?
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17.10.2022 16:27 Відповісти
Ця недоімперія всі роки свого недолугого існування тільки й тим займалася, що виготовляла ось це все заліззяччя й зброю, замість того щоб створювати якусь цивільну інфраструктуру та благоустрій для своїх же громадян.
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17.10.2022 16:53 Відповісти
десь на днях просочила новина, шо каци з консервації зібралися знімати 800 танків Т-62 і їх модернізувати. так що там того гамна ще багато. у них на консервації ще є багато Т-80 і навіть Т-90.
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17.10.2022 19:23 Відповісти
у пуйла с колхозаном двухстороннее дилдо "тяни-толкай"))) то из беларашки в рашку тащут технику , то из рашки в беларашку
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17.10.2022 16:28 Відповісти
кругообіг гімна в природі, розуміти треба
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17.10.2022 16:29 Відповісти
а шо ж тоді ********* передавали своєму ***** техніку? відволікають *********? або чекають шо б їхню країну розїбали
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17.10.2022 16:28 Відповісти
Да, вот на днях была новость о том что везут танки из РБ в РФ. А раньше БК вывозили. Наверное хотят побольше наших сил оттянуть на отвлечение.
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17.10.2022 16:30 Відповісти
Якась дурня - Білорусь відправляє свої танки до Московії, а московити привезуть до Білорусі свої танки??
Мо вони корпуси привезуть з тих самих 7000 законсервованих, від яких нічого крім корпусу не залишилось?
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17.10.2022 16:29 Відповісти
В РФ сосредоточены все мощности ВПК для восстановления этого металлолома.
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17.10.2022 16:33 Відповісти
У них этого металлолома - на многие годы "восстановления", тем более, что без западных комплектующих они не в состоянии сделать современный ОБТ.
Так что привести пару сотен корпусов в Беларусь для того, чтобы выдать их за танки и заставить нас держать под границей сущесвенные силы - вполне вариант.
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17.10.2022 16:40 Відповісти
Ванька,иди ка ти на ***...Тут водки неть..
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17.10.2022 16:43 Відповісти
Це до фридомного..
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17.10.2022 16:44 Відповісти
Чому дурня? Бульбаші віддають т72 для поточних бойових дій, а москалі притягнуть т62 для відволікання уваги значної частини ЗСУ.
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17.10.2022 16:34 Відповісти
Обещать не значит жениться.
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17.10.2022 16:30 Відповісти
3,14здіти не мішки носити!©
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17.10.2022 16:53 Відповісти
Понти ганяють ссуки...
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17.10.2022 16:32 Відповісти
Хотілося б щоб так було. Але ми пам'ятаєм перед нападом на Україну наші очільники казали що війсь навколо наших кордонів недостатньо для наступу. Типу це все брехня. Отже, виходячи з тих обставин зараз може бути все що завгодно.
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17.10.2022 16:36 Відповісти
Так они оказались правы. Войск действительно оказалось не достаточно. Потому и совершили жест доброй воли по направлению к рахе. Было бы по другому у них бы все получилось. Кто же знал что лапти на столько тупы что сходу колонами на марше решат брать Киев за три дня. Не стоит недооценивать глупость кацапов. Если что-то кажется глупым, абсурдным и нелогичным это ещё не значит что кацапы этого не будут делать. Нужно просто за ними следить и делать самые очевидные выводы из того что видишь. Даже если эти выводы выглядят глупо и не поддаётся логическому осмыслению. Их надо всегда понимать буквально. Там никаких многоходовок нет и никогда небыл
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17.10.2022 18:46 Відповісти
Відправляють Т-72, а отримаю Т-62 і Т-55... і пушки Д-1
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17.10.2022 16:33 Відповісти
Наверное снарядов у них к 115 мм пушки дофига. Не надо делать. И мясо дофига не жалко.
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17.10.2022 21:26 Відповісти
Додавил-таки путлер усатого. Готовит плацдарм для весеннего контрнаступления. Ожидаемо.
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17.10.2022 16:34 Відповісти
Не додавил, а об'₴бав...
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17.10.2022 16:42 Відповісти
Осеннего а не весеннего!☝
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17.10.2022 16:51 Відповісти
Дожити би цим двом фюрерам аж до весни...
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17.10.2022 17:03 Відповісти
С гораздо меньшими силами чем в первый раз и на гораздо лучше подготовленные позиции, против гораздо сильнее вооруженного противника.... это выглядит на столько тупости бестолково, что я тоже почти уверен что таки попрут
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17.10.2022 18:49 Відповісти
Ошибки февраля они учли. Информация о 9000 контингенте - это деза. Собирать будут не менее 50 000. Соберут. И техникой и вооружением обеспечат (пусть это даже будут "музейные экземпляры" времен 2-й мировой). Расчет на то, что мы вынуждены будем держать на этом направлении не менее 25 000 бойцов с техникой и боеприпасами. Которые нам сейчас совершенно "не лишние" на других направлениях. И без упреждающих ударов по скоплениям их живой силы и техники - это проигрышная для нас ситуация. Поэтому как бы нам не хотелось, но уничтожать врага на территории Белоруссии придется.
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17.10.2022 19:36 Відповісти
В Литві починаються великі навчання НАТО.Можливо тому до бульбаленду стягують все оте залізо.Головний драник знову буде карту показувати своїм остолопам
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17.10.2022 16:35 Відповісти
Это у них игра такая - по кругу туда-сюда технику возить?)
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17.10.2022 16:36 Відповісти
Пуйло забрав всі Т-72, а привезе лисі Т-62. Вчиться у братніх народів.
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17.10.2022 16:36 Відповісти
****! Это ж железа еще дней на двадцать (
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17.10.2022 16:36 Відповісти
Ну що, товариство, гадати - ні, це не 24.02 - впевнений, цілі: мозир, гомель, мінськ, по моживості ліда, і інші - ПРИГОТУВАТИСЬ....
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17.10.2022 16:41 Відповісти
зато нам ****** на воротник немцы дают...да и с лендлизом что то заглохло...
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17.10.2022 16:41 Відповісти
Бульбан і Х...ло, звичайно запросять ОДКБ, запросять, привід буде, але ж....
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17.10.2022 16:42 Відповісти
опять на нашей границе стягивают войска, а мы сидим и смотрим
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17.10.2022 16:43 Відповісти
Т-34 з постаментів знімають!
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17.10.2022 16:43 Відповісти
От сиджу і думаю - а може оте "угрупування" створюється початково не для нападу на Україну? А для захоплення влади у БРСР? А потім уже "будем пасматреть" - пайдут бульбаши сами ваевать или гнать придётся?"
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17.10.2022 16:43 Відповісти
Полагаю, на самом деле, речь идет об еще одной попытке кремля заставить Белоруссию начать вести активные боевые действия в Украине.
В прошлые разы, Лукашенко увиливал от открытого участия, что, шло в разрез планам Путина.
После многих безуспешных уговоров и попыток, созрел хитрый, подлый план - силком затащить белорусских военных в Украину.
Объединенная военная структура, под пророссийском командованием, конечно, дает такую возможность.
В конечном итоге, его цель, разжечь конфликт, открыть еще один фронт, тем самым, он рассчитывает ослабить украинское контрнаступление на юге.
Еще один серьезный вызов, к которому надо готовиться.
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17.10.2022 16:57 Відповісти
Ну,так,катають ті танки туди-сюди.
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2022/10/14/novyna/svit/bilorus-peredala-rosiyi-60-tankiv-*****
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17.10.2022 16:57 Відповісти
А боеприпасы? Лукашенко ведь эшелонами выевез их в кацапстан.
Может их этой старой рухляди хотят построить вдоль границы укрепленный район.
Танки закопать. Белорусы на передок, а лаптеногие сзади типа заградотряда.
Для чего?
Получат из Ирана баллестические ракеты и новые мощные дроны, не мопеды, и будут бить по Киеву и Западной Украине, особенно по Львову с его полигоном и логистическими путями.
Хаймерсы могут не помогти, так как дроновые установки и баллистические ракеты мобильные, как и HIMERS.
Поможет только вторжение, но тут на пути уже готов укрепрайон... Нужны будут дополнительные силы, но где их взять? Орки начали давить везде, даже там где совсем недавно драпали...
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17.10.2022 16:59 Відповісти
Понты гонять дабы оттянуть украинские силы на север.
Раша последние боеприпасы с Беларуси вытащила себе и технику....а теперь назад будет везти....да да ,пист&т как дышут.
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17.10.2022 17:02 Відповісти
Иран подал милостыню путлеру в виде Дронов и МБР...,а это значит ВПК путлера в дерьме,остатки советских запасов стреляют даже по Белгороду,не долетяя даже до границ Украины...
Бядааа...ляпотаааа...,в Украину прибыли спецы из Израиля...,злые языки кажуть, шо эндшпиль шахматной партии пройдет по заказу Джохара Дудаева... образца 1995 года .. Ютьюб в помощь...👌
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17.10.2022 17:12 Відповісти
Якщо це роблять відкрито то це понти. Ніяких відковікань з Херсону і Донецьку.
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17.10.2022 17:13 Відповісти
Академик рабZeи получивший Нобелевскую премию Жорес Алферов,предупреждал рюZZkих баранов ещё в бурные 90-е...мы на грани катастрофы в науке и технике ...,от нас уехали почти все лучшие умы на Запад...😛
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17.10.2022 17:18 Відповісти
АналоГовнет СУ,-57 напал на Пентагон...а подлодка Курск и авианосец Адмирал Кузя пошли на Азовское море...защищать Бамбас 😛🤣
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17.10.2022 17:26 Відповісти
я не можу зрозуміти вчора читаю білорусь передала кацапії 100 танків сьогодні кацапи завезли 170 танків хтось пояснить
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17.10.2022 17:29 Відповісти
******* ще на під'їзді !!!
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17.10.2022 19:19 Відповісти
А как тогда с сообщением недельной давности, что Беларусь снимает с хранения технику и передаёт параше? Теперь сообщение, что параша передаёт технику бульбашам. Это они ее по кругу гоняют?
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17.10.2022 20:02 Відповісти
Поки що техніка їде в інший бік, а до Білорусі прямують чмобіки.
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18.10.2022 06:53 Відповісти
 
 