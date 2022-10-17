Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ, до 100 гармат і мінометів
У рамках розгортання білорусько-російського угруповання військ до Білорусі з РФ прибудуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.
Про це заявив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Загальна чисельність до прибуття в РБ становитиме до 9000 о/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - заявив він.
За словами Ревенка, як загрози безпеці союзній державі РФ і РБ розглядаються: "розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів СД на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади в РБ".
Нагадаємо, до Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.
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зеля а ти шляхи для них вже полагодив ?
Мо вони корпуси привезуть з тих самих 7000 законсервованих, від яких нічого крім корпусу не залишилось?
Так что привести пару сотен корпусов в Беларусь для того, чтобы выдать их за танки и заставить нас держать под границей сущесвенные силы - вполне вариант.
В прошлые разы, Лукашенко увиливал от открытого участия, что, шло в разрез планам Путина.
После многих безуспешных уговоров и попыток, созрел хитрый, подлый план - силком затащить белорусских военных в Украину.
Объединенная военная структура, под пророссийском командованием, конечно, дает такую возможность.
В конечном итоге, его цель, разжечь конфликт, открыть еще один фронт, тем самым, он рассчитывает ослабить украинское контрнаступление на юге.
Еще один серьезный вызов, к которому надо готовиться.
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2022/10/14/novyna/svit/bilorus-peredala-rosiyi-60-tankiv-*****
Может их этой старой рухляди хотят построить вдоль границы укрепленный район.
Танки закопать. Белорусы на передок, а лаптеногие сзади типа заградотряда.
Для чего?
Получат из Ирана баллестические ракеты и новые мощные дроны, не мопеды, и будут бить по Киеву и Западной Украине, особенно по Львову с его полигоном и логистическими путями.
Хаймерсы могут не помогти, так как дроновые установки и баллистические ракеты мобильные, как и HIMERS.
Поможет только вторжение, но тут на пути уже готов укрепрайон... Нужны будут дополнительные силы, но где их взять? Орки начали давить везде, даже там где совсем недавно драпали...
Раша последние боеприпасы с Беларуси вытащила себе и технику....а теперь назад будет везти....да да ,пист&т как дышут.
Бядааа...ляпотаааа...,в Украину прибыли спецы из Израиля...,злые языки кажуть, шо эндшпиль шахматной партии пройдет по заказу Джохара Дудаева... образца 1995 года .. Ютьюб в помощь...👌