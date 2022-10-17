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Металургійна галузь потребує комплексної державної підтримки, передусім - у відновленні експорту, - Буряченко

металургія

Українська металургійна галузь перебуває у важкій кризі і потребує державної підтримки, передусім – відновлення довоєнних шляхів експорту та оптимізація податкового навантаження.

Про це заявив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряду та ВР необхідно реагувати для того, щоб не втратити українську важку промисловість, яка наразі через обстріли перебуває у вкрай важкому стані. Тому що ці підприємства – це стратегічні об’єкти, вони не створюються за рік або півроку, і саме тому є такими важливими", - наголосив він.

Буряченко висловив думку, що у нинішній ситуації було б доречно на рівні Кабміну, ВР та учасників ринку створити спеціальний штаб або міжвідомчу групу, щоб спільно знайти шляхи та оптимізувати роботу великих промислових підприємств. І передусім - збільшити експорті можливості великих підприємств.

"Держава має зробити все, щоб максимально розширити номенклатуру товарів, які експортуються через морські порти. Тому що ми чудово розуміємо: експорт металопродукції – це і валютна виручка, і можливість виживати великій промисловості", - наголосив експерт.

Також він рекомендує створити список підприємств, які критично залежать від енергоносіїв, і передбачити для них державні дотації - адже є ряд промислових об’єктів, які через особливості виробничого процесу не можуть бути зупинені.

"Також одним з варіантів підтримки металургії є зниження податкового навантаження, наприклад – тимчасова відміна екологічних зборів. Коли підприємство не працює, значні суми цих зборів створюють додаткове навантаження на фінансовий стан, а значить, мають бути оптимізовані", - резюмував Буряченко.

Як відомо, зараз український ГМК переживає найважчу кризу з часів незалежності: експорт металургійної продукції з початку року впав майже на 70%, а більшість підприємств працюють на 10–15% потужності. Експерти та учасники ринку закликали владу розробити пакет державних стимулів для галузі - інакше, наголошують вони, Україна може втратити металургійну галузь.

Читайте: Експорт металургійної продукції з початку року впав на 70%, - Державна митна служба

Автор: 

металургія (1214) експорт (4467)


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Топ коментарі
+8
Что такое "политические науки" и тем более их кандидат, также что это за "международная ассоциация малых общин" и какое она отношение имеет к металлургии, а также за чей именно счёт якобы надо профинансировать господдержку этим зажравшимся персонажам с дворцами в Лондоне по 100 млн долларов?...
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17.10.2022 16:49
+7
рекомендує створити список підприємств, які критично залежать від енергоносіїв, і передбачити для них державні дотації Джерело:
Знову олігархи хочуть доїти державний бюджет. Не можуть вони по-іншому.
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17.10.2022 16:47
+5
они назойливо хотят открыть украинские морские порты для вывоза украинского металла забывая сказать обывателю , что пуйло пойдет на это только если разрешат вывоз кацапского металла в еще больших количествах. Т.е. при таком раскладе выиграет русня, так как обьемы металла на экспорт у них значительно больше.
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17.10.2022 17:03
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Зараз, Зелений з зелемарафона зніме, і вам віддасть...
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17.10.2022 16:40 Відповісти
рекомендує створити список підприємств, які критично залежать від енергоносіїв, і передбачити для них державні дотації Джерело:
Знову олігархи хочуть доїти державний бюджет. Не можуть вони по-іншому.
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17.10.2022 16:47 Відповісти
Что такое "политические науки" и тем более их кандидат, также что это за "международная ассоциация малых общин" и какое она отношение имеет к металлургии, а также за чей именно счёт якобы надо профинансировать господдержку этим зажравшимся персонажам с дворцами в Лондоне по 100 млн долларов?...
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17.10.2022 16:49 Відповісти
они назойливо хотят открыть украинские морские порты для вывоза украинского металла забывая сказать обывателю , что пуйло пойдет на это только если разрешат вывоз кацапского металла в еще больших количествах. Т.е. при таком раскладе выиграет русня, так как обьемы металла на экспорт у них значительно больше.
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17.10.2022 17:03 Відповісти
Путін на це погодься лише якщо віддати йому Херсон. Для українських олігархів це така дрібниця що в цій статті навіть не згадується.
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17.10.2022 18:23 Відповісти
Не буду сперечатися , для них головне гроші
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17.10.2022 18:31 Відповісти
Чушь! Металлургическая отрасль требует частных инвестиций и открытой свободной рыночной экономики, а не этой азаровской полусовдепии с протекционизмом и какими-то мутными схемами с тендерами и т.п., которая в Украине имеется вместо экономики.
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17.10.2022 17:07 Відповісти
Знову чийсь бізнес підніметься за рахунок українців . В мене багато знайомих підприємців ледве кінці з кінцями зводять. То може їх теж державним коштом підтримати? Це приватний бізнес, держава там має нуль відсотків акцій!
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17.10.2022 17:11 Відповісти
Памагите ахметке!
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17.10.2022 17:45 Відповісти
Експорт залізницею до Польщі та до Румунії. Можна погрузити в Ізмаїлі та Рені на річкове судно.
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17.10.2022 17:46 Відповісти
 
 