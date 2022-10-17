Фотографії збитих дронів з бортовими номерами допомагають ворогу корегувати удари, - Міноборони

Поширення у соцмережах фото уламків збитих дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed -136" із бортовими номерами є допомогою для російських військ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі?

Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон", - пояснила Маляр.

"Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", - закликали у Міноборони.

Також читайте: Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе