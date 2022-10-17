УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9049 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 408 19

Фотографії збитих дронів з бортовими номерами допомагають ворогу корегувати удари, - Міноборони

безпілотник,герань,шахед

Поширення у соцмережах фото уламків збитих дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed -136" із бортовими номерами є допомогою для російських військ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі?

Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон", - пояснила Маляр.

"Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", - закликали у Міноборони.

Також читайте: Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе

Автор: 

Міноборони (7332) дрони (4648) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
То може їх в фотошопі міняти спочатку, хай "допомогають" далі?
показати весь коментар
17.10.2022 16:54
+8
То якого хєра .ви дозволяєте кідару геращенку знімати...ця скотина десь ховалась по підвалах всю війну.і видно дупу свою висунула ,бо поблизу його житла впав дрон...тай воно з переляку всралось.
показати весь коментар
17.10.2022 16:58
+3
взагалі фото не давати. Серійник можна запросто зашифрувати і в інших написах чи навіть в розкразці. Чуть дав кривульку в букві , чи полосочку в іншому місці - і вже унікальна ідентифікація виробу. як нарізки в стволі
показати весь коментар
17.10.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може їх в фотошопі міняти спочатку, хай "допомогають" далі?
показати весь коментар
17.10.2022 16:54 Відповісти
Отличная идея
показати весь коментар
17.10.2022 17:08 Відповісти
Хороша ідея, щеб хтось доніс це тим що викладають знімки..
показати весь коментар
17.10.2022 19:14 Відповісти
Це правда, маршрути кожного їм відомі, отже, по місцям падіння можна отримати інформацію про зони прикриття нашого ППО (яким маршрутом пройшов до точки).
показати весь коментар
17.10.2022 16:57 Відповісти
ці зони постійно змінюються, тому використовувати цю інфо треба одразу після збиття. Інакше, через годину-дві вона вже неактуальна.
показати весь коментар
17.10.2022 17:00 Відповісти
Не забувайте і про інші засоби розвідки. Інформація про вдалий маршрут може виявитись потрібним шматком мозаїки.
показати весь коментар
17.10.2022 17:15 Відповісти
Цей М205-ї на фото - був одним із перших збитих Шахедів.
Побоююсь спитати, а який номер крайнього збитого сьогодні?
показати весь коментар
17.10.2022 16:58 Відповісти
То якого хєра .ви дозволяєте кідару геращенку знімати...ця скотина десь ховалась по підвалах всю війну.і видно дупу свою висунула ,бо поблизу його житла впав дрон...тай воно з переляку всралось.
показати весь коментар
17.10.2022 16:58 Відповісти
Більше того, продемонстрував, що на дроні був напис "За Белгород". Якби у нього була хоч якась підготовка поліцейського, то зрозумів би, що за цим написом можна дрон чітко ідентифікувати.
показати весь коментар
17.10.2022 17:15 Відповісти
кличко засвітив номерок
показати весь коментар
17.10.2022 17:05 Відповісти
"Поширення у соцмережах фото уламків збитих дронів-камікадзе... з цієї інформації противник може отримати...висновок - чи долетів певний апарат до цілі", а якщо написано "28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж" він цього не зрозуміє? Може треба взагалі ні про що не повідомляти, аби "как би чєго нє вишло"...
показати весь коментар
17.10.2022 17:05 Відповісти
все правильно... и об этом надо говорить...и возможно чаще и отовсюду...
показати весь коментар
17.10.2022 17:12 Відповісти
Це що натяк на те що хочуть і інтернет ресурси під ковпак ОПи взяти?
показати весь коментар
17.10.2022 17:14 Відповісти
взагалі фото не давати. Серійник можна запросто зашифрувати і в інших написах чи навіть в розкразці. Чуть дав кривульку в букві , чи полосочку в іншому місці - і вже унікальна ідентифікація виробу. як нарізки в стволі
показати весь коментар
17.10.2022 17:17 Відповісти
могу предположить, что скоро кацапы додумаются раскрашивать их в различимые ливреи.
показати весь коментар
17.10.2022 17:29 Відповісти
Расскажите это Антоше Геращенко....
показати весь коментар
17.10.2022 17:28 Відповісти
Вкотре переконуюсь в, тому що проблема на місцях взагалі центра реагують після, а не до.І так в усьому на який місяць війни.Після першого масового обстрілу Києва дронами висновків не зробили.Так ППО це добре, але не самим ППО.Передмістя Києва і в самому Києві багато висотних домів достатньо зброї стрілкової або автоматичної різного калібру, щоб поставити точки прямо на дахах домівок.Ця практика є в багатьох країнах де кінчений сусід і є небезпека дронів.Там стоять взагалі важкі кулемети.Другий масовий обстріл останніх днів показав що тема збиття дронів кулеметними точками як ніколи актуальна.Але боюсь що навіть після цього влада до такого не дійде. Коли взагалі до всіх особливо верхівки дійде що думати потрібно наперед по інформації що надається, а не чекати наслідків якщо буде.Це стосується всіх міст.Дуже інертно і повільно реагуємо на все.
показати весь коментар
17.10.2022 17:33 Відповісти
Анна. Моя прекрасная Леди
показати весь коментар
17.10.2022 20:58 Відповісти
Зиленгскага знаешь?
показати весь коментар
17.10.2022 20:59 Відповісти
 
 