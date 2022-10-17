Унаслідок атаки дронами-камікадзе 16 сімей втратили квартири, будинок не підлягає відновленню, – Кличко

Через удари дронами-камікадзе по столиці 16 сімей втратили свої квартири, їхній будинок не підлягає відновленню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"16 сімей, наскільки я знаю, перебували у цьому будинку. Він зруйнований повністю. Несні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Київ".

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"Їхні квартири були у багатоповерхівці, яку зруйнував дрон, запущений армією РФ. Будинок відновленню не підлягає", - повідомив Віталій Кличко.

"Несні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося. Людей розміщують зараз у готелях, готові надати зараз тимчасове житло. І розглядаємо зараз можливість надати їм постійне житло, щоб вони не залишилися без даху над головою в один момент", - сказав очільник Києва.

Уранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунало кілька вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Унаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.