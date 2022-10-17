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Унаслідок атаки дронами-камікадзе 16 сімей втратили квартири, будинок не підлягає відновленню, – Кличко

богачук,київ

Через удари дронами-камікадзе по столиці 16 сімей втратили свої квартири, їхній будинок не підлягає відновленню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"16 сімей, наскільки я знаю, перебували у цьому будинку. Він зруйнований повністю. Несні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Київ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів на Київ зросла до 4

"Їхні квартири були у багатоповерхівці, яку зруйнував дрон, запущений армією РФ. Будинок відновленню не підлягає", - повідомив Віталій Кличко.

"Несні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося. Людей розміщують зараз у готелях, готові надати зараз тимчасове житло. І розглядаємо зараз можливість надати їм постійне житло, щоб вони не залишилися без даху над головою в один момент", - сказав очільник Києва.

Уранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунало кілька вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Унаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) дрони (4648)


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Чи є збігом те, що мопед підірвав саме той будинок, на який вже кілька років накладають жирні лапи так звані "забудовники"?

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/17/250882
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17.10.2022 18:02 Відповісти
Достаточно часто их ракеты прилетали по странным целям. В МО РФ небось принимают заказы. Сейчас вот ДТЕК Ахметовский выгребает. До этого его же Азовсталь разбомбили. Добьют олигарха
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17.10.2022 18:25 Відповісти
Вот и я ж про это спрашивал ,в статье ранее. Несколько лет назад ,на Голосеевской площади застройщик не мог выселить(или договорится) людей с хрущевки. Дом взорвали,типа газ, погибли люди. Почти сразу после этого выросла многоэтажка. Рядом стоит еще одна хрущевка.... Так и тут - стоят почти по периметру высокие многоэтажки , а прилетает в пару домов ,которые ну никак там уже не вписываются (не вписывались(( )
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17.10.2022 18:58 Відповісти
Где политическая воля, о которой постоянно болтает ветеринар Данилов? Когда послов Ирана и Белоруси выгонят из Киева? Когда будет нанесен у удар по аэродрому Зябровка и Мозырскому НПЗ ?
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17.10.2022 18:02 Відповісти
До Ірану пливе 60 000 тон української кукурудзи. А ви хотіли. Зашибісь.
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17.10.2022 18:38 Відповісти
Я знаю, что делать!! Надо потратить 126 000 000 грн га ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ с сауной из сруба, как мариупольский горсовет ао главе с бойченко!!!!
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17.10.2022 18:45 Відповісти
Дивна річ: "шахід" прилетів у памятник архітектури - будинок 19ст, а не в сусідній уйопіщний гівнострой. Тепер на місці старого будинку буде паркінг - жителі уйопіщної висотки радісно аплодують рашистам.
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Після 2-ї світової поляки практично з нуля відновили пів Варшави, щоб зберегти історичний колорит своєї столиці. Тож тут в принципі байдуже наскільки зруйновані несучі конструкції, головне, щоб була "політична воля" у очільників міста та мінкульту, а не підігравання якомусь забудовнику, що захоче використати це нещастя
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17.10.2022 20:27 Відповісти
 
 