Новий український посол прибув у Німеччину і відразу попросив більше зброї: "Буду відвертим - нам потрібно значно більше". ВIДЕО

До Німеччини в понеділок прибув новий український посол – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв, який замінив на цій посаді Андрія Мельника.

Відповідне відеозвернення Макєєв оприлюднив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

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