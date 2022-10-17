УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 119 16

Новий український посол прибув у Німеччину і відразу попросив більше зброї: "Буду відвертим - нам потрібно значно більше". ВIДЕО

До Німеччини в понеділок прибув новий український посол – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв, який замінив на цій посаді Андрія Мельника.

Відповідне відеозвернення Макєєв оприлюднив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Guten Tag, Deutschland! pic.twitter.com/gWpO1vKQbM

— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) October 17, 2022

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може завдати ядерного удару, щоб нав’язати Україні мир на своїх умовах, - розвідка Німеччини

Автор: 

Німеччина (7335) зброя (7442) Макєєв Олексій (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
я зрозуміла
Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
показати весь коментар
17.10.2022 17:38
+7
Немцы за Мельником еще рыдать будут.. а Медбника или в Иран Послом или в Израиль и кого он таки достанет...
показати весь коментар
17.10.2022 17:35
+5
RюSSkие депилы..а с чего вы взяли что ярмия Порошенко и Армия Кучмы..это одно ,,и тоже... Бараны... Порошенко вас гнид..сожгет...
показати весь коментар
17.10.2022 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немцы за Мельником еще рыдать будут.. а Медбника или в Иран Послом или в Израиль и кого он таки достанет...
показати весь коментар
17.10.2022 17:35 Відповісти
А відкіля у Зелі дипломати ?
показати весь коментар
17.10.2022 18:17 Відповісти
я зрозуміла
Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
показати весь коментар
17.10.2022 17:38 Відповісти
А ведь мог бы дипломатически покривляться и пожеманиться, не говорить в лоб. Да, цензорные экспэрды в дипломатических изысках, которые обплевывали Мельника за пуи в адрес Маска?
показати весь коментар
17.10.2022 17:39 Відповісти
от невезёт немцам на наших послов!
показати весь коментар
17.10.2022 17:41 Відповісти
Мосьє, гибен зі мір, бітте...
Пригодалось, як Зеленський шуткував про Україну,
показати весь коментар
17.10.2022 17:47 Відповісти
Какая может быть толерантность , если бомбят спящих людей⁉️Мельника наградить
показати весь коментар
17.10.2022 17:55 Відповісти
До німеччини треба відправляти щось схоже на янепоп, шльондру яка тихенько собі живе за рахунок платників податків на мадярії, про неї не чути нич...
показати весь коментар
17.10.2022 18:01 Відповісти
Патріотичність зеленських дипломатів виміряється кількістю прохань про постачання зброї та щоб безкоштовно.
показати весь коментар
17.10.2022 18:15 Відповісти
Там десь дипломат зі східного питання, Сівоха причаївся.
показати весь коментар
17.10.2022 18:19 Відповісти
цього "дипломата" послати амбасадором в Північну Корею, на дієту з лободи
показати весь коментар
17.10.2022 18:46 Відповісти
RюSSkие депилы..а с чего вы взяли что ярмия Порошенко и Армия Кучмы..это одно ,,и тоже... Бараны... Порошенко вас гнид..сожгет...
показати весь коментар
17.10.2022 18:42 Відповісти
Слава Богу, нормально посла с дипломатической позицией прислали, убрав хайпожера, любителя лайков, саботажника Мельника.
показати весь коментар
17.10.2022 19:47 Відповісти
Мельник работал на развал отношений с Германией.
На розвал стосунків з Німеччиною.
Мельник - або ворог, або некорисний ідіот.
показати весь коментар
17.10.2022 21:13 Відповісти
надеюсь, этот вменяемый. а то "посол", который обзывает главу государства "ливерной колбасой" - просто психбольной. а, да он ещё решил Маска обозвать, которому он в подмётки не годится и должен в ножки за старлинки кланятся.
показати весь коментар
18.10.2022 05:56 Відповісти
 
 