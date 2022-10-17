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Новий український посол прибув у Німеччину і відразу попросив більше зброї: "Буду відвертим - нам потрібно значно більше". ВIДЕО
До Німеччини в понеділок прибув новий український посол – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв, який замінив на цій посаді Андрія Мельника.
Відповідне відеозвернення Макєєв оприлюднив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Guten Tag, Deutschland! pic.twitter.com/gWpO1vKQbM— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) October 17, 2022
"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.
Топ коментарі
+8 Тетяна Тать
показати весь коментар17.10.2022 17:38
+7 VOLVO XC 70
показати весь коментар17.10.2022 17:35
+5 Senator #518037
показати весь коментар17.10.2022 18:42
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Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
Пригодалось, як Зеленський шуткував про Україну,
На розвал стосунків з Німеччиною.
Мельник - або ворог, або некорисний ідіот.