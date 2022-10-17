Морпіхи за добу знищили два російські танки, гармату і ЗРК "Тор"

Військово-морські сили Збройних сил України знищили за минулу добу, 16 жовтня, 13 російських загарбників, ЗРК "Тор", РСЗВ, 2 танки та інше озброєння ворога.

Про це ВМС ЗСУ повідомляють у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 13 чоловік живої сили, 2 танки, самохідну гармату "Гіацинт-С", 2 самохідні гаубиці "Мста-С", реактивну систему залпового вогню та зенітний ракетний комплекс "Тор"", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.