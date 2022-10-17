Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування, хоча на нього там чекала українська делегація
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування з окупованою територією, де на них чекала українська делегація. Українці хотіли спонукати МКЧХ домогтися від Росії доступу до колонії в Оленівці та візиту до українських військовополонених.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Це видалось для МКЧХ складнішим, ніж просто вкотре опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - пише омбудсмен.
Разом із Лубінцем на лінію розмежування прибули чотири народні депутати та радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
Омбудсмен зазначив, що Україна (на відміну від Росії) допускає МКЧХ до утримуваних нею військовополонених і дотримується норм Женевських конвенцій.
"Але МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання та приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє РФ. Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ, хіба не на її діяльність і виконання покладеного мандата люди з усього світу жертвують кошти?" - запитує Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
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Что? Не хотят ехать? Гнать их нахрен, и из Красного Креста и из Украины!
Пусть увольняются и идут коров пасти.
А вместо них приглашать других, не таких ссыкливых!
і шо робити? не в наших силах змінити їх відношення до їх обов"язків(
Единий вихід - вийти з цієї структури, але так гримнушими дверима, що б стіни посипалися! Для цього потрібна цільна та довга підготовка( І хто це зробить?
МКЧХ працює за згоди ОБОХ сторін. ОБОХ, мля!
Якщо рашисти не пускають їх та не дають дозволу то що МКЧХ повинен зробити на "лінії розмежування"? Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки? Чи сфоткатись з цими довбнями для їхнього піару?
До речі! Що це за "лінія розмежування" у словах цього омбудсмена? Чи в його голові війни немає, немає лінії ФРОНТУ?
А мізки увімкнути? ... Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки?
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Стати на лінії розмежування (уяви така лінія є) та волати на весь світ, у всі газети та телебачення світу, що Підорашка не пускає. А не у лісі ховати свою жопу!
Варіант не розглядається??
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Звідки знаєш ? Директор Червоного Хресту тобі персонально дзвонив та звітував???
Де, в якій іноземній газеті написано що Підорашка не пускає Червоний хрест? Кому цей хрест дав інтерв'ю з лінії розмежування про порушення Женевської конвенції???
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Киздіти - не плуга перти, так, Евген?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervonyi-khrest-olenivka/32083753.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervonyi-khrest-olenivka/32083753.html
https://suspilne.media/296484-nema-garantij-bezpeki-i-dozvolu-miscevoi-vladi-v-mkch-poasnili-comu-ne-idut-v-olenivku/
Де ти по своєму лінку побачив інтерв'ю іноземним СМІ?
Як народу Франції, Германії, США, дізнатись про те що Піндостан порушує Женевську конвекцію?
Де виступи по телебаченню, статті у газетах, прес-конференції організовані Червоним Хрестом???
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63253788