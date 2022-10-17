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Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування, хоча на нього там чекала українська делегація

лубінець

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування з окупованою територією, де на них чекала українська делегація. Українці хотіли спонукати МКЧХ домогтися від Росії доступу до колонії в Оленівці та візиту до українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Це видалось для МКЧХ складнішим, ніж просто вкотре опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - пише омбудсмен.

Разом із Лубінцем на лінію розмежування прибули чотири народні депутати та радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Омбудсмен зазначив, що Україна (на відміну від Росії) допускає МКЧХ до утримуваних нею військовополонених і дотримується норм Женевських конвенцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест готовий відвідати Оленівку, але досі не отримав гарантій безпеки

"Але МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання та приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє РФ. Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ, хіба не на її діяльність і виконання покладеного мандата люди з усього світу жертвують кошти?" - запитує Лубінець.

Автор: 

Червоний Хрест (402) Лубінець Дмитро (590)


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Топ коментарі
+35
Не варто і очікувати було, це імпотенти.
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17.10.2022 18:09
+23
організація імпотент
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17.10.2022 18:09
+17
Надо выгнать это кодло , красный крест , с территории Украины, рассадник российских шпионов.
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17.10.2022 18:13
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Не варто і очікувати було, це імпотенти.
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17.10.2022 18:09 Відповісти
Это их работа! За это они булку с маслом и с икоркой каждый месяц себе покупают.
---
Что? Не хотят ехать? Гнать их нахрен, и из Красного Креста и из Украины!
Пусть увольняются и идут коров пасти.
А вместо них приглашать других, не таких ссыкливых!
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17.10.2022 19:21 Відповісти
Не судіть занадто багато, - товариші просто обосрасилися...
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17.10.2022 22:22 Відповісти
організація імпотент
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17.10.2022 18:09 Відповісти
Пукііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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17.10.2022 18:36 Відповісти
200%
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17.10.2022 18:11 Відповісти
це вже давно бутафорія...
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17.10.2022 18:11 Відповісти
вы забыли как за свой скромный процент этот Крест гребанный совместно с немцами и наваривал на перепродаже евреев на свободу из гетто и концлагерей.... это та еще мутное контора типа Швейцарская..
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17.10.2022 18:16 Відповісти
Поцікавтеся хто найбільне "наварив" під час другої світової і вийдете на єврейську родину. Поцікавтеся.
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17.10.2022 20:32 Відповісти
1000%+++
і шо робити? не в наших силах змінити їх відношення до їх обов"язків(

Единий вихід - вийти з цієї структури, але так гримнушими дверима, що б стіни посипалися! Для цього потрібна цільна та довга підготовка( І хто це зробить?
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17.10.2022 18:16 Відповісти
Надо выгнать это кодло , красный крест , с территории Украины, рассадник российских шпионов.
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17.10.2022 18:13 Відповісти
Небуло відмашки від кремляді .От і не приїхали .
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17.10.2022 18:13 Відповісти
Ганьбище
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17.10.2022 18:14 Відповісти
Хреста на них нема .
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17.10.2022 18:17 Відповісти
А как зе-рмак грозно щеки надувал... вот в понедельник, вот в понедельник.. И что теперь?! Пишите очередной видосик.
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17.10.2022 18:17 Відповісти
Тому, що нема ніякої лінії розмежування - є лінія фронту.
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17.10.2022 18:18 Відповісти
а шо скажет наш главний?? ай-ай-кто ето сделал?
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17.10.2022 18:19 Відповісти
дармоїди!
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17.10.2022 18:19 Відповісти
А мізки увімкнути?
МКЧХ працює за згоди ОБОХ сторін. ОБОХ, мля!
Якщо рашисти не пускають їх та не дають дозволу то що МКЧХ повинен зробити на "лінії розмежування"? Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки? Чи сфоткатись з цими довбнями для їхнього піару?

До речі! Що це за "лінія розмежування" у словах цього омбудсмена? Чи в його голові війни немає, немає лінії ФРОНТУ?
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17.10.2022 18:19 Відповісти


А мізки увімкнути? ... Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки?
---
Стати на лінії розмежування (уяви така лінія є) та волати на весь світ, у всі газети та телебачення світу, що Підорашка не пускає. А не у лісі ховати свою жопу!
Варіант не розглядається??
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Вони і так про це говорять. І на більш високому рівні. Але по "єдиному аналу" про це не скажуть, бо тоді не вийде звинуватити МКЧХ у бездіяльності, а різних подоляків, татарових, дерьмаків чи тищенків зробити "героями нашого часу" і афігенними миротворцями.
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17.10.2022 19:44 Відповісти
Вони і так про це говорять.
--

Звідки знаєш ? Директор Червоного Хресту тобі персонально дзвонив та звітував???

Де, в якій іноземній газеті написано що Підорашка не пускає Червоний хрест? Кому цей хрест дав інтерв'ю з лінії розмежування про порушення Женевської конвенції???

--

Киздіти - не плуга перти, так, Евген?
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17.10.2022 20:25 Відповісти
2 звилини часу.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervonyi-khrest-olenivka/32083753.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervonyi-khrest-olenivka/32083753.html

https://suspilne.media/296484-nema-garantij-bezpeki-i-dozvolu-miscevoi-vladi-v-mkch-poasnili-comu-ne-idut-v-olenivku/
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17.10.2022 20:31 Відповісти
О ти кумедний!
Де ти по своєму лінку побачив інтерв'ю іноземним СМІ?
Як народу Франції, Германії, США, дізнатись про те що Піндостан порушує Женевську конвекцію?
Де виступи по телебаченню, статті у газетах, прес-конференції організовані Червоним Хрестом???
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18.10.2022 10:14 Відповісти
Щось не чути голосу протесту від червоного хреста проти московії. А для чого, копієчка і не маленька пливе в кишеньки, а замість реальної роботи створюється видимість.
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17.10.2022 20:36 Відповісти
А пошукати в інтернеті релігія не дозволяє?

https://www.bbc.com/ukrainian/news-63253788
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17.10.2022 20:43 Відповісти
Ось і усе, що потрібно знати про цих імпотентів
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17.10.2022 18:23 Відповісти
Зауваж, що дуже добре оплачуваних імпотентів. Які думають що продавати свою імпотенцію - це їх професія
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17.10.2022 20:30 Відповісти
Червоний хрест зрозумів, що в Україні прийдеться реально відпрацьовувати зп. Це неприпустимо агресивні і токсичні умови для їх роботи, тому ми їх не побачимо.
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17.10.2022 18:33 Відповісти
перестати платити внески, грантоєди хрінові,
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17.10.2022 18:33 Відповісти
та плювати вони хотіли
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17.10.2022 18:37 Відповісти
Так вони прокацаплені! Деж вони будуть копати проти своїх же.
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17.10.2022 18:40 Відповісти
МКЧХ- іншими словами (Московський Комітет Чмошників Куйла)
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17.10.2022 18:54 Відповісти
в этой конторе только про бабло думают, был опыт общения
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Все эти ООН, ЮНЕСКО, красный крест и прочие давно паразиты грантоеды на лярды. Много было уже выкладок в СМИ запада. Эта война всю эту кодлу конечно закроет. Они свое отработали. Конечно когда настанет мир. Это не в первый раз. Лигу наций вспомните.
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Пора ВСЕМ цивилизованным странаМ прекратить платить Красному кресту зарплату
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17.10.2022 19:39 Відповісти
червоний хрест це сцикуни-дармоїди...
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17.10.2022 20:05 Відповісти
 
 