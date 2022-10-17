Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування, хоча на нього там чекала українська делегація

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування з окупованою територією, де на них чекала українська делегація. Українці хотіли спонукати МКЧХ домогтися від Росії доступу до колонії в Оленівці та візиту до українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Це видалось для МКЧХ складнішим, ніж просто вкотре опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - пише омбудсмен.

Разом із Лубінцем на лінію розмежування прибули чотири народні депутати та радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Омбудсмен зазначив, що Україна (на відміну від Росії) допускає МКЧХ до утримуваних нею військовополонених і дотримується норм Женевських конвенцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест готовий відвідати Оленівку, але досі не отримав гарантій безпеки

"Але МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання та приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє РФ. Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ, хіба не на її діяльність і виконання покладеного мандата люди з усього світу жертвують кошти?" - запитує Лубінець.