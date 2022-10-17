У лісі на Закарпатті затримали 7 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

У лісі в Ужгородському районі 16 жовтня затримали 7 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділення "Кам’яниця" виявив у лісі п’ятьох невідомих.

"Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік держрубежу. Під час затримання троє з чоловіків спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти", - ідеться у повідомленні.

Під час їх переслідування прикордонники помітили неподалік ще кількох осіб, які також рухалися в бік Словаччини.

"Коли вони побачили військових, також намагалися втекти і сховатися у лісі. Аби затримати цих двох втікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли", - інформують в управлінні.

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Усі затримані мали при собі паспорти громадян України. Як встановили правоохоронці, чоловіки є жителями Київської області, Харкова і Кривого Рогу віком від 19 до 47 років. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх притягнуть до відповідальності за "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".