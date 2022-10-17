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Новини
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У лісі на Закарпатті затримали 7 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

кордон

У лісі в Ужгородському районі 16 жовтня затримали 7 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділення "Кам’яниця" виявив у лісі п’ятьох невідомих.

"Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік держрубежу. Під час затримання троє з чоловіків спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти", - ідеться у повідомленні.

Під час їх переслідування прикордонники помітили неподалік ще кількох осіб, які також рухалися в бік Словаччини.

"Коли вони побачили військових, також намагалися втекти і сховатися у лісі. Аби затримати цих двох втікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли", - інформують в управлінні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримали двох "водолазів", які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною. ФОТОрепортаж

Усі затримані мали при собі паспорти громадян України. Як встановили правоохоронці, чоловіки є жителями Київської області, Харкова і Кривого Рогу віком від 19 до 47 років. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх притягнуть до відповідальності за "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Автор: 

кордон (4754) затримання (4338) прикордонники (1095) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+3
маскувались під гриби
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17.10.2022 18:19
+3
Ти знаєш про зарплатню в новусах і сільпах з форами? Там не дають робочих часів для одержання ставки. Кажуть немає виторгу, працюйте на дві третини. Це трошки більше ніж мінімалка. То якщо ти приїхав з Херсону і винаймаєш житло як платити комірне і за їжу?
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17.10.2022 20:25
+3
Будь ласка, розпишіть доходи та витрати ваших знайомих. Ми також маємо бажання виживати на мінімалку з винайманим житлом. Вельми дякую.
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17.10.2022 20:28
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маскувались під гриби
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17.10.2022 18:19 Відповісти
Страждущі від енурезу.
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17.10.2022 18:20 Відповісти
покидьки....
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17.10.2022 18:41 Відповісти
Ви, шановний, як то кажуть мух від борщу відокремлюйте.
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17.10.2022 19:19 Відповісти
В Києві на кожному стовпі реклама з вакансіями у новусах, сільпо та ін. Однак дебіл - нє чітатєль, він страдатєль.
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17.10.2022 20:06 Відповісти
Ти знаєш про зарплатню в новусах і сільпах з форами? Там не дають робочих часів для одержання ставки. Кажуть немає виторгу, працюйте на дві третини. Це трошки більше ніж мінімалка. То якщо ти приїхав з Херсону і винаймаєш житло як платити комірне і за їжу?
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Студенти поспішали на сесію. Тепер доведеться брати академвідпустку.
За станом здоров'я. Але гроші їм все одно не повернуть.
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17.10.2022 18:44 Відповісти
З кожним місяцем таких втікачів буде все більше.
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17.10.2022 19:04 Відповісти
с чего ты взял - сам уже лыжи смазал...?
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17.10.2022 19:39 Відповісти
Добровольці на заготівлю дров для Армії, облаштування полігонів, робітники в пральні, і т.д. Повістки героям!
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17.10.2022 19:06 Відповісти
Срочно вводить военный сбор от зарплаты там. Допустим 15 процентов. Воевать такие не станут. Или погибнут сразу, многие не служили срочную или при учебе не было военной кафедры--- такие балласт. Пусть работают.
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17.10.2022 19:30 Відповісти
Как его ТАМ искать?
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17.10.2022 20:26 Відповісти
На фронт нельзя таких отправлять. Должна быть альтернатива.
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17.10.2022 19:37 Відповісти
Якщо 35% чоловіків в Україні не мають роботи, то, безумовно, найбільш активна їх частина буде прагнути опинитись там де робота є. Нам потрібно створювати підприємства ВПК і забезпечувати людей роботою і зарплатою. Ну от за що чоловіку жити і утримувати родину якщо пропонують зарплату яка менше необхідного на утримання однієї особи? Це чисто жидобільшовицький підхід - "кто нє работаєт тот нє єст", який перетворює дружину і дітей в "соціальних паразитів" тобто "утриманців. І хто ж їх має утримувати? І за якими стандартами? Якщо роботи нема то можливо краще вже дозволити офіційно укладати контракти на певний термін з закордонними роботодавцями.
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17.10.2022 19:37 Відповісти
Моя сестра з чоловіком і дітьми у перші дні війни виїхали з Харкова на Хмельниччину до родичів. Через декілька тижнів, чоловік сестри влаштувався на роботу в Хмельницкий. Зараз знімають квартиру у місті і на все вистачає. Отже, робота є, якщо її шукати. І треба щось уміти робити, а не тільки язиком базікати.
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17.10.2022 20:13 Відповісти
Будь ласка, розпишіть доходи та витрати ваших знайомих. Ми також маємо бажання виживати на мінімалку з винайманим житлом. Вельми дякую.
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17.10.2022 20:28 Відповісти
так, будь ласка опишіть як там з зарплатнею та винаймом мешкань, може й я повернуся.... та ні... нах мені оте зеленьске болото , скільки не попереджав - ніхто не слухав. скільки не просив поліпшити умови проживання молодій сім`ї - тількимаєтки попід межигір`ям росли.... казав що буде напад, не витрачайте гроші на асфальт, краще вільху чи озброєння купіть....
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17.10.2022 21:44 Відповісти
межеегіря та конче заспа - от що повинно було бути знищене до остатнього камінця!
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17.10.2022 21:45 Відповісти
В ці місця не потрапило жодного снаряду бо там хотіли жити "нові керманичі".
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17.10.2022 22:47 Відповісти
От нєгадаї. А могли накинути на лапу погранцям по $5000 і виїхати через кп, як білі люди. Такі як портнов, мураєв, тупіцкий та інші дружбани Zeвлади.
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17.10.2022 20:15 Відповісти
так вони ж не члени СН, вони бідні "виборці" слуг.
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17.10.2022 22:36 Відповісти
резервація вільних людей)))
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17.10.2022 20:29 Відповісти
читаю коментарі і розумію - більшовицька натура нікуди не поділася у громадян нашої вільної країни. ТОму і вибрали зебільшовицьку владу, тому і радіють диким більшовицьким порядкам. Країна дивних пітекантропів
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17.10.2022 20:33 Відповісти
"словацька ДРГ"
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17.10.2022 22:35 Відповісти
 
 