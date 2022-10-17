Немає ознак того, що в рамках ядерних навчань РФ застосовуватиме зброю масового знищення в Україні, - Білий дім

Сполучені Штати уважно відстежують перебіг ядерних навчань російських сил, які розпочалися в понеділок, та наразі не спостерігають ознак, які свідчили би про готовність РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"За нашими очікуваннями, в межах цих навчань вони (росіяни. - Ред.) пересуватимуть деякі зі своїх стратегічних активів. Проте ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні", - сказав він.

Кірбі наголосив, що США стежитимуть за перебігом подій "дуже уважно".

Однак, продовжив він, за наявними ознаками зараз ці навчання проходять за таким же планом, як і в попередні роки.

Кірбі уточнив, що проведення таких тренувань в Росії заплановане на регулярній основі з метою перевірки власних ядерних можливостей.

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