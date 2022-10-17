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Новини Війна
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Немає ознак того, що в рамках ядерних навчань РФ застосовуватиме зброю масового знищення в Україні, - Білий дім

рф,зброя,ядерна

Сполучені Штати уважно відстежують перебіг ядерних навчань російських сил, які розпочалися в понеділок, та наразі не спостерігають ознак, які свідчили би про готовність РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"За нашими очікуваннями, в межах цих навчань вони (росіяни.  - Ред.) пересуватимуть деякі зі своїх стратегічних активів. Проте ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні", - сказав він.

Кірбі наголосив, що США стежитимуть за перебігом подій "дуже уважно".

Однак, продовжив він, за наявними ознаками зараз ці навчання проходять за таким же планом, як і в попередні роки.

Кірбі уточнив, що проведення таких тренувань в Росії заплановане на регулярній основі з метою перевірки власних ядерних можливостей.

Читайте: Росія може завдати ядерного удару, щоб нав’язати Україні мир на своїх умовах, - розвідка Німеччини

Автор: 

росія (65002) США (22634) ядерна зброя (1149) Кірбі Джон (526)


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Так оптимістично. То вона так,трошки ядеркою покидає,та й все ок. Масово,ні,не буде.
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17.10.2022 18:29 Відповісти
зза океану погано видно...
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17.10.2022 18:32 Відповісти
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17.10.2022 18:35 Відповісти
Так кацапня і без ядерки, добряче інфраструктуру знаючи що ''отвєтки" не буде...
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17.10.2022 18:37 Відповісти
А тим часом у Єйську військовий літак впав на житловий будинок. Карма вона така!
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17.10.2022 18:38 Відповісти
Как это понимать? «Немаэ ознак...»?

Это значит, что есть гарантии, что Не будет?
Какие «гарантии»? От кого? От РФ?- смешно.

От сша? Так так и скажите -«Мы гарантируем». Мы его размажем. Точка.

А если нет уверенности, то все другое- пустые разговоры.
И могут провоцировать агрессора...
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17.10.2022 18:56 Відповісти
Мені вже на ту ядерну зброю яку застосує Кацапія пофіг - це лише відтягування псячого смерті кацапської недоімперії.
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17.10.2022 20:58 Відповісти
США не торопись с выводами. лучше иппани по ********** превентивно, чтоб другим неповадно было даже и заикаться...
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17.10.2022 22:13 Відповісти
 
 