Немає ознак того, що в рамках ядерних навчань РФ застосовуватиме зброю масового знищення в Україні, - Білий дім
Сполучені Штати уважно відстежують перебіг ядерних навчань російських сил, які розпочалися в понеділок, та наразі не спостерігають ознак, які свідчили би про готовність РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
"За нашими очікуваннями, в межах цих навчань вони (росіяни. - Ред.) пересуватимуть деякі зі своїх стратегічних активів. Проте ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні", - сказав він.
Кірбі наголосив, що США стежитимуть за перебігом подій "дуже уважно".
Однак, продовжив він, за наявними ознаками зараз ці навчання проходять за таким же планом, як і в попередні роки.
Кірбі уточнив, що проведення таких тренувань в Росії заплановане на регулярній основі з метою перевірки власних ядерних можливостей.
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Это значит, что есть гарантии, что Не будет?
Какие «гарантии»? От кого? От РФ?- смешно.
От сша? Так так и скажите -«Мы гарантируем». Мы его размажем. Точка.
А если нет уверенности, то все другое- пустые разговоры.
И могут провоцировать агрессора...