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Новини Війна
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Путін оголосив війну всьому Заходу, можливі політичні вбивства у ФРН, - розвідка Німеччини

путін

Російський диктатор Володимир Путін фактично оголосив війну всьому Заходу, не виключені політичні вбивства у Європі.

Про це заявили голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль та президент Управління захисту конституції ФРН Томас Хальденванг на слуханнях у Бундестазі, передає Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За їхніми словами, війна Росії проти України означає, що Путін оголосив війну всьому демократичному світу, а "тлінне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу".

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Вони зазначили, що війна "змінює правила гри", зокрема, впливає на внутрішню безпеку в Німеччині. Розвідники навели як приклад висилання з країни 40 російських шпигунів у квітні та наголосили, що "це далеко не всі з них".

Каль і Хальденванг сказали, що "поріг заборони" для операцій російських спецслужб у Німеччині впав, а тому не можна виключати сценаріїв із політичними вбивствами у ФРН.

Автор: 

Німеччина (7335) путін володимир (23772) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+25
Какой ужас! Неужели изнасилуют неестественным способом старуху Меркель ?
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17.10.2022 18:46
+16
Москва, 17 октября - АиФ-Москва.

В Ейске самолёт упал на жилые дома на Западной улице. Как сообщают СМИ, борт был военным. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

SHOT пишет, что самолёт в Ейске рухнул во дворе и взорвался, а затем огонь перекинулся на жилой дом.

Пилот успел катапультироваться.

Источник https://russian.rt.com/ RT в правоохранительных органах сообщил, что у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена.
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17.10.2022 18:48
+15
А вы еще больше русни к себе пускайте и будет вам счастье
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17.10.2022 18:49
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Какой ужас! Неужели изнасилуют неестественным способом старуху Меркель ?
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17.10.2022 18:46 Відповісти
меркель съездит к сыну януковича на рыбалку
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17.10.2022 18:47 Відповісти
Нє. Вони шукають Степана Андрійовича Бандеру, - думають, шо він досі живе у Мюнхені. )))
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17.10.2022 18:49 Відповісти
))))))))))
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17.10.2022 20:18 Відповісти
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Что у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков Отобрали честь.

Оц-тоц-перевертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-перевертоц, кушает компот,
Оц-тоц-перевертоц, и мечтает снова,
Оц-тоц-перевертоц, пережить налет.
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17.10.2022 19:13 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.10.2022 20:01 Відповісти
Неестественным женщину это куда?!
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17.10.2022 21:02 Відповісти
как говорят в Одессе, а что вы можете предложить? Я бы лично изощрился бы на бычка соленого на привозе...
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17.10.2022 22:33 Відповісти
Москва, 17 октября - АиФ-Москва.

В Ейске самолёт упал на жилые дома на Западной улице. Как сообщают СМИ, борт был военным. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

SHOT пишет, что самолёт в Ейске рухнул во дворе и взорвался, а затем огонь перекинулся на жилой дом.

Пилот успел катапультироваться.

Источник https://russian.rt.com/ RT в правоохранительных органах сообщил, что у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена.
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17.10.2022 18:48 Відповісти
Ой гарна новина! Сподіваюсь будинок вигорить весь
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17.10.2022 18:50 Відповісти
Судя по видео, горит хорошо. Есть детонации БК. Дом горит. Многоэтажка.
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17.10.2022 19:04 Відповісти
пожар охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске, обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи

«Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», - заявили https://www.interfax.ru/ «Интерфаксу» в управлении МЧУ по Краснодарскому краю
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Печально шо один.😀
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17.10.2022 22:02 Відповісти
меркель, чортелла, догралася з рашанськими вампірами у бізнес із цілуночками?
тепер ховайся
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17.10.2022 18:48 Відповісти
А вы еще больше русни к себе пускайте и будет вам счастье
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17.10.2022 18:49 Відповісти
це потворам ответочка за сьогодні

17 октября 2022, 18:40
Mash: военный самолет упал на жилой дом в Ейске
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17.10.2022 18:49 Відповісти
меркель не дала понюхати свою піхву ??? це звучить саме так!!!
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17.10.2022 18:50 Відповісти
То почистіть політикум від ворожої агентури.
І менше пускайте кацапів у Європу.
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17.10.2022 18:50 Відповісти
Только теперь до немцев дошло? А вообще интересно, кого на заклание отдаст пуйло. Может друга шредера? А чо, потом свалит его убийство на жидо-укро-германо-бендеровцев. Герра уже не жалко, он свое дело сделал
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17.10.2022 18:51 Відповісти
Германия должна со своей страны выселить,выгнать всех мокш, как минимум тех кто туда заехал на протяжении последних 10 лет
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17.10.2022 18:51 Відповісти
фу, это так нетолерантно!
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17.10.2022 22:27 Відповісти
"Завклубом повертається на вулицю Унтер фон Лінден "

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17.10.2022 18:53 Відповісти
Срочно Штауффенберга в москву. Превентивный визит.
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17.10.2022 19:07 Відповісти
Любопытно, какой от таких новостей будет настрой в их обществе.
"Страшно, давайте договариваться" или "Надо эту плешивую моль приструнить"? Надеюсь на второе.
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17.10.2022 19:00 Відповісти
Дивлячись на мерзенні пики меркель , шрьодера, ернста, ліваків з бундестагу в громадськості тільки одна думка: коли вже .
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17.10.2022 19:34 Відповісти
Alternative für Deutschland це теж ліваки?
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17.10.2022 20:46 Відповісти
А вони, що при владі чи мають якийсь серйозний вплив на громадську думку ? Черговий політпроект фсб типу партії шарія в Україні для просування наративів мордору.
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17.10.2022 21:07 Відповісти
Берлін - наш!
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17.10.2022 19:05 Відповісти
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17.10.2022 19:06 Відповісти
Пора Европі теж влаштувати "полювання" на кацапських "шишок"!
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17.10.2022 19:10 Відповісти
Давно вже пора рашкованів на *** викинуть з Європи.
Дуже ******* нарасісю - хай сидять в нарасісі і ******* її там.
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17.10.2022 19:21 Відповісти
И когда же, наконец, ЗАПАД в ответ объявит войну этому ублюдку? Обычных серийных убийц сначала задерживают, потом судят. Почему с этой тварью наоборот? На нём уже океаны крови! Больше, чем на всех серийных маньяках всего мира, вместе взятых!
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17.10.2022 19:26 Відповісти
Який жах! Путіну кожної ночі сниться як я його травою годую, а його агенти та охрана не можуть цьому перешкодити.
Чим же йому так фрау Меркель нашкодила?
Про Обаму казали , що він йому в штани клав...
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17.10.2022 19:54 Відповісти
Я вже бачу меркель в передсмертному порно з пєтровим і батировим))
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17.10.2022 20:29 Відповісти
Кацапські дрони літають над німецькими військовими базами, скоро будуть і над бундестагом.
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17.10.2022 20:32 Відповісти
Як я і казала, що першу ядрьону бімбу ***** скине на Німеччину або Францію,це ж його друзі, а чекіст вміє «віддячувати» друзям.
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17.10.2022 20:35 Відповісти
Фрау з Вольдемаром думали, що СПце їх точка опори і вони весь світ перевернуть. Перевернули, фрау здриснула а Вольдемар сильно вдарився потилицею і копчиком. Вже йде марення.
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17.10.2022 20:40 Відповісти
Комсомолка Меркель слишком много знала.
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17.10.2022 21:04 Відповісти
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17.10.2022 22:39 Відповісти
 
 