Путін оголосив війну всьому Заходу, можливі політичні вбивства у ФРН, - розвідка Німеччини

Російський диктатор Володимир Путін фактично оголосив війну всьому Заходу, не виключені політичні вбивства у Європі.

Про це заявили голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль та президент Управління захисту конституції ФРН Томас Хальденванг на слуханнях у Бундестазі, передає Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За їхніми словами, війна Росії проти України означає, що Путін оголосив війну всьому демократичному світу, а "тлінне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу".

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Вони зазначили, що війна "змінює правила гри", зокрема, впливає на внутрішню безпеку в Німеччині. Розвідники навели як приклад висилання з країни 40 російських шпигунів у квітні та наголосили, що "це далеко не всі з них".

Каль і Хальденванг сказали, що "поріг заборони" для операцій російських спецслужб у Німеччині впав, а тому не можна виключати сценаріїв із політичними вбивствами у ФРН.