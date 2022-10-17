Путін оголосив війну всьому Заходу, можливі політичні вбивства у ФРН, - розвідка Німеччини
Російський диктатор Володимир Путін фактично оголосив війну всьому Заходу, не виключені політичні вбивства у Європі.
Про це заявили голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль та президент Управління захисту конституції ФРН Томас Хальденванг на слуханнях у Бундестазі, передає Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За їхніми словами, війна Росії проти України означає, що Путін оголосив війну всьому демократичному світу, а "тлінне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу".
Вони зазначили, що війна "змінює правила гри", зокрема, впливає на внутрішню безпеку в Німеччині. Розвідники навели як приклад висилання з країни 40 російських шпигунів у квітні та наголосили, що "це далеко не всі з них".
Каль і Хальденванг сказали, що "поріг заборони" для операцій російських спецслужб у Німеччині впав, а тому не можна виключати сценаріїв із політичними вбивствами у ФРН.
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В восемь часов вечера разнеслася весть,
Что у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков Отобрали честь.
Оц-тоц-перевертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-перевертоц, кушает компот,
Оц-тоц-перевертоц, и мечтает снова,
Оц-тоц-перевертоц, пережить налет.
В Ейске самолёт упал на жилые дома на Западной улице. Как сообщают СМИ, борт был военным. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
SHOT пишет, что самолёт в Ейске рухнул во дворе и взорвался, а затем огонь перекинулся на жилой дом.
Пилот успел катапультироваться.
Источник https://russian.rt.com/ RT в правоохранительных органах сообщил, что у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена.
«Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», - заявили https://www.interfax.ru/ «Интерфаксу» в управлении МЧУ по Краснодарскому краю
тепер ховайся
17 октября 2022, 18:40
Mash: военный самолет упал на жилой дом в Ейске
І менше пускайте кацапів у Європу.
"Страшно, давайте договариваться" или "Надо эту плешивую моль приструнить"? Надеюсь на второе.
Дуже ******* нарасісю - хай сидять в нарасісі і ******* її там.
Чим же йому так фрау Меркель нашкодила?
Про Обаму казали , що він йому в штани клав...