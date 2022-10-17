Окупант, що воює на Херсонщині: "Народу понагнали много, толку нету", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповідає, як воює на Херсонському напрямку.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы откатились. Я был возле Сеновки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов брод. Сейчс опять в лесу торчим, в лесополосах. Че тут, ничего нету. Ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся", - розповів окупант.

На питання співрозмовниці про мобілізованих, рашист відповів: "Народу понагнали много, толку нету".

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