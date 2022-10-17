Окупант, що воює на Херсонщині: "Народу понагнали много, толку нету", - перехоплення ГУР. АУДIО
Військовий РФ розповідає, як воює на Херсонському напрямку.
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы откатились. Я был возле Сеновки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов брод. Сейчс опять в лесу торчим, в лесополосах. Че тут, ничего нету. Ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся", - розповів окупант.
На питання співрозмовниці про мобілізованих, рашист відповів: "Народу понагнали много, толку нету".
Топ коментарі
+13 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.10.2022 18:58
+10 Бенина Мама
показати весь коментар17.10.2022 19:06
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.10.2022 19:20
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.
https://t.me/generalsvr/1148
Ничо, рузьге, ничо!
Мы "отнесемся с пониманием" и снисхождением к вашим мыслительным способностям.
Кацапи і самі розуміють що вони лише скотина