Україна повернула з полону 108 жінок, серед яких 37 евакуйованих з "Азовсталі". ВIДЕО
Україна провела ще один масштабний обмін полоненими та повернула додому 108 жінок, більшість з яких військові.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів", - зазначив Єрмак.
За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.
Топ коментарі
+43 vadyan
показати весь коментар17.10.2022 18:57
+25 Roman Podyu #221750
показати весь коментар17.10.2022 19:02
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.10.2022 19:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
порохоботмуха про дерьмо.
Тільки в *ОПі ЄрZе обіцяли не лише жінок. А й "всіх на всіх"! Не нам обіцяли, звісно, а їм; обіцяли, якщо касапське лиманське збройне угрупування Залужний і ЗСУ з котла випустять...
із поверненням, Героїні!
.
наши дамы втрое круче любого боевого жыдоугрофиннобурята...
и вчетверо от любого кадыровца.
Можно ответить - они бы не были в плену если бы не дерьмак.