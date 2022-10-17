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Заступник голови ОП Татаров отримував корупційні гроші від Микитася, - ексспівробітник Микитася Майборода

олег,майборода

Ексспівробітник Микитася по "Укрбуду" Олег Майборода розповів, що передав правоохоронним органам документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань.

Про це в інтерв'ю він розповів Цензор.НЕТ.

"Що стосується Татарова, то його взяли до компанії "Укрбуд" тільки для вирішення певних неюридичних питань. Як і більшості працівників керуючого складу компанії, Микитасю потрібні були люди, які в змозі вирішувати специфічні питання нефахового напрямку. Так, Татаров мав змогу вирішувати всі питання із силовими структурами, Генеральною прокураторою, Антимонопольним комітетом і судами різних ланок, що він і робив, отримуючи за це певну винагороду.

Перше. Завдяки Татарову Микитась на вигідних для себе умовах підписав інвестиційні угоди на будівництво житла на землях МВС, а саме проєкти: пр. Перемоги, 109; вул. Кутузова, вул. Зарічна.

По-друге, Татаров закривав справи до структур компанії з боку МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Третє. Татаров закривав питання з Антимонопольним комітетом щодо Чорнобильських проєктів та Шулявського мосту.

Четверте. Він вирішував питання в судах.

Деякі подробиці щодо діяльності Татарова та Микитася були мною передані під час недавнього допиту, який був зі мною проведений, до правоохоронного органу, єдиного із існуючих в Україні, якому я довіряю. Також я передав документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань", - розповів Майборода.

Нагадаємо, що Микитась та Майборода є фігурантами справи НАБУ щодо Татарова, у зв’язку з розкраданням квартир Нацгвардії.

Більш детально читайте в інтерв'ю Олега Майбороди: "Я передав правоохоронцям документи з підписом Татарова про отримання хабарів від Микитася".

Автор: 

Максим Микитась (290) Майборода Олег (10) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+23
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17.10.2022 19:23
+16
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17.10.2022 19:22
+14
І воно сидить в ОП а не на нарах! Чи знову "не на часі"?!!!
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17.10.2022 19:25
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Ааа! Не може бути! Кинув таки "тінь" на Зеленого...
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17.10.2022 19:20 Відповісти
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17.10.2022 19:22 Відповісти
Та ні - то вороги на найвеличнішого наклеп гонять...
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17.10.2022 19:27 Відповісти
І на що цей пан сподівається?.
Татаров під прикритям президента зелепука яке організував Дєрмак, з чого слідує що татаров буде і надалі на посаді і ще з більшим натхненням буде виконувати будь-які вказівки Дєрмака.
Ось власне і все. Якраз там, у офісі президента нічогісінько не змінилось навіть під час війни. Огидно, обурливо і неправильно.
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17.10.2022 19:47 Відповісти
Т.е. Татаров в 2014-2019 гг. успешно воровал, за что и получил повышение по службе от парашного говна, пришедшего к власти в 2019-м.
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17.10.2022 19:21 Відповісти
Жаль никто так и не поинтересовался что за селезень Микитась и от кого он депутатствовал в Раде. И это правильно! Зачем вам лишние мысли. Незнание - сил
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17.10.2022 20:55 Відповісти
Слава Богу у Янелоха в ко манде одни ангелы, которые правда иногда уходят в лес
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17.10.2022 21:16 Відповісти
Но повышение Татаров получил не при Микитасе, а при ваших зебилах.
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17.10.2022 22:41 Відповісти
Зеленскому:"Ваш ход,прынц"....
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17.10.2022 19:22 Відповісти
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17.10.2022 19:23 Відповісти
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
(Числа, 25:4)

Приидите ныне, богатии, плачитеся и рыдайте о лютых скорбех ваших, грядущих на вы.
(Иакова, 5:1)
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Чому на маасковскам нарєчії?
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17.10.2022 19:36 Відповісти
Старославянском, но вообще то в Украине своя помесная церква, с языком богослужений и чиении Святого Письма на украинском.
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17.10.2022 19:43 Відповісти
нет такого. есть церковно-славянский
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17.10.2022 20:06 Відповісти
У мене Біблія українською. Перекладена з староєврейської на українську .
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17.10.2022 21:03 Відповісти
+
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17.10.2022 22:54 Відповісти
Та не може такого бути! Це ж "новьіє ліца"! А корупцію найвеличніший переміг місяці за 3 після обрання!
Йой, як невдобно нєлоху перед зебілами... (сарказм) Хоча всеодно "схавають" і знайдуть "руку Пороха"...
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Микитась был в то реформаторское время депутатом от блока Пётра Порошенко. Но это было требование МВФ, просьба Меркель та и вообще это его специально на Хэллоуин во фракцию приняли
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17.10.2022 20:59 Відповісти
Зебилоид, как это связано с победой Янелоха над коррупцией?
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17.10.2022 21:14 Відповісти
отакоїїїї а як переконливо брехав разом з членокомандуючим..
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17.10.2022 19:24 Відповісти
и что? может он ( татаров) честный человек!
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17.10.2022 19:25 Відповісти
І воно сидить в ОП а не на нарах! Чи знову "не на часі"?!!!
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17.10.2022 19:25 Відповісти
Какіе ваші доказатільства?
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Врет Майборода! Татаров - святой человек! Друг и соратник великого Зе и еще более великих Бори и Андрюши Ермаков ! Нужно вырвать змеиный языкк у негодяя Майбороды!
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17.10.2022 19:28 Відповісти
Ой, ***, яка несподіванка - мусор хабарник...
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17.10.2022 19:30 Відповісти
Паскуда Ермак все порешает.
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17.10.2022 19:32 Відповісти
Дивно що ще не представили до державної нагороди
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17.10.2022 19:35 Відповісти
Клоуняра набрав в ОПу таких як і сам.
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17.10.2022 19:37 Відповісти
Дерьмак за это Татарову еще и орденок на пинжак повесит.
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17.10.2022 19:46 Відповісти
Зеленський, чому татаров, "розбійник досі не вийшов отсюда"?.. чи воно свій, ЗЕрозбійник, разом з дермаками-портними і паханами бєнями?
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17.10.2022 19:47 Відповісти
Сваіх нє брасаєм ...
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17.10.2022 19:57 Відповісти
Ждём вечерний видосик от Лохабонэвтик. Очередные блаблаблаблабла.... и ничего по делу
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17.10.2022 19:53 Відповісти
І нічого йому за то не буде.
Може подяка від гаранта.
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17.10.2022 19:55 Відповісти
Якщо сморід зависне, буде тривале тупикове "розслідування"...
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17.10.2022 20:00 Відповісти
маладая *******, происки порохоботов, ко-ко-ко
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17.10.2022 20:03 Відповісти
Це все, що треба знати про зеленського і його «команду»!
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17.10.2022 20:05 Відповісти
Татаріва не можна чіпати. Його кандидатуру д'єрмак погодив у кремлі!
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17.10.2022 20:15 Відповісти
Так це не новина!
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17.10.2022 20:16 Відповісти
амери кажуть:бажаєте ленд-ліз?
ОП відповідає: єрмак-татаров дорожчі
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17.10.2022 20:18 Відповісти
Рік тому Зеленький відмовився від союзнічества з США, тільки тому, що для нього Беня та Єрмак дорожче, ніж безпека країни.
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17.10.2022 21:28 Відповісти
Ну і шо? Ви вотета всєм іграєтє на руку Маскви! Нє врємя вотєтавьо!
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17.10.2022 21:00 Відповісти
Думаю, що татаров, на якому вже ніде проби ставити, регоче з цього інтерв'ю, бо він недоторканий (поки!!!!). А от фразочка в стилі а.деркача або в.медведчука щодо пана Порошенка - це і була мета цього інтерв'ю. бігус мабуть відмовився від цього проекту, бо вже замазаний кало-моєм по повній
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17.10.2022 21:16 Відповісти
Татаров лобіює інтереси РПЦ МП в Україні.
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17.10.2022 21:25 Відповісти
Татаров? Да не может быть, кристальной же чистоты человек, честнейший! Такой же, как и Ермак.

Зеля, ****, когда будет люстрация от этой нечисти?
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17.10.2022 21:44 Відповісти
Я тихенько в ліс піду...))) не на часі...))) про*бали...)))
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17.10.2022 21:50 Відповісти
 
 