Заступник голови ОП Татаров отримував корупційні гроші від Микитася, - ексспівробітник Микитася Майборода
Ексспівробітник Микитася по "Укрбуду" Олег Майборода розповів, що передав правоохоронним органам документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань.
Про це в інтерв'ю він розповів Цензор.НЕТ.
"Що стосується Татарова, то його взяли до компанії "Укрбуд" тільки для вирішення певних неюридичних питань. Як і більшості працівників керуючого складу компанії, Микитасю потрібні були люди, які в змозі вирішувати специфічні питання нефахового напрямку. Так, Татаров мав змогу вирішувати всі питання із силовими структурами, Генеральною прокураторою, Антимонопольним комітетом і судами різних ланок, що він і робив, отримуючи за це певну винагороду.
Перше. Завдяки Татарову Микитась на вигідних для себе умовах підписав інвестиційні угоди на будівництво житла на землях МВС, а саме проєкти: пр. Перемоги, 109; вул. Кутузова, вул. Зарічна.
По-друге, Татаров закривав справи до структур компанії з боку МВС.
Третє. Татаров закривав питання з Антимонопольним комітетом щодо Чорнобильських проєктів та Шулявського мосту.
Четверте. Він вирішував питання в судах.
Деякі подробиці щодо діяльності Татарова та Микитася були мною передані під час недавнього допиту, який був зі мною проведений, до правоохоронного органу, єдиного із існуючих в Україні, якому я довіряю. Також я передав документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань", - розповів Майборода.
Нагадаємо, що Микитась та Майборода є фігурантами справи НАБУ щодо Татарова, у зв’язку з розкраданням квартир Нацгвардії.
Більш детально читайте в інтерв'ю Олега Майбороди: "Я передав правоохоронцям документи з підписом Татарова про отримання хабарів від Микитася".
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Татаров під прикритям президента зелепука яке організував Дєрмак, з чого слідує що татаров буде і надалі на посаді і ще з більшим натхненням буде виконувати будь-які вказівки Дєрмака.
Ось власне і все. Якраз там, у офісі президента нічогісінько не змінилось навіть під час війни. Огидно, обурливо і неправильно.
(Числа, 25:4)
Приидите ныне, богатии, плачитеся и рыдайте о лютых скорбех ваших, грядущих на вы.
(Иакова, 5:1)
Йой, як невдобно нєлоху перед зебілами... (сарказм) Хоча всеодно "схавають" і знайдуть "руку Пороха"...
Може подяка від гаранта.
ОП відповідає: єрмак-татаров дорожчі
Зеля, ****, когда будет люстрация от этой нечисти?