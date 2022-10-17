Заступник голови ОП Татаров отримував корупційні гроші від Микитася, - ексспівробітник Микитася Майборода

Ексспівробітник Микитася по "Укрбуду" Олег Майборода розповів, що передав правоохоронним органам документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань.

Про це в інтерв'ю він розповів Цензор.НЕТ.

"Що стосується Татарова, то його взяли до компанії "Укрбуд" тільки для вирішення певних неюридичних питань. Як і більшості працівників керуючого складу компанії, Микитасю потрібні були люди, які в змозі вирішувати специфічні питання нефахового напрямку. Так, Татаров мав змогу вирішувати всі питання із силовими структурами, Генеральною прокураторою, Антимонопольним комітетом і судами різних ланок, що він і робив, отримуючи за це певну винагороду.

Перше. Завдяки Татарову Микитась на вигідних для себе умовах підписав інвестиційні угоди на будівництво житла на землях МВС, а саме проєкти: пр. Перемоги, 109; вул. Кутузова, вул. Зарічна.

По-друге, Татаров закривав справи до структур компанії з боку МВС.

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Третє. Татаров закривав питання з Антимонопольним комітетом щодо Чорнобильських проєктів та Шулявського мосту.

Четверте. Він вирішував питання в судах.

Деякі подробиці щодо діяльності Татарова та Микитася були мною передані під час недавнього допиту, який був зі мною проведений, до правоохоронного органу, єдиного із існуючих в Україні, якому я довіряю. Також я передав документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань", - розповів Майборода.

Нагадаємо, що Микитась та Майборода є фігурантами справи НАБУ щодо Татарова, у зв’язку з розкраданням квартир Нацгвардії.

Більш детально читайте в інтерв'ю Олега Майбороди: "Я передав правоохоронцям документи з підписом Татарова про отримання хабарів від Микитася".