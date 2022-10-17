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Новини Війна
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Боррель про використання Росією іранських дронів: Збираємо докази та готові реагувати

боррель

Підтримка України у її боротьбі із жорстокою російською агресією залишається для ЄС ключовим пріоритетом. Нині країни-члени збирають докази застосування Росією дронів іранського виробництва і будуть готові реагувати.

Про це сьогодні в Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу чітко заявити – підтримка України, яка постає перед цим жорстоким вторгненням (Росії), залишається нашим пріоритетом, пріоритетом ЄС. Путін програє. Він програє політично й морально. Попри це, він продовжує ескалацію, включаючи невибіркові атаки проти цивільних цілей по всій Україні, що ми знову бачили цього ранку", - сказав Боррель.

Він зауважив, що міністри сьогодні вперше спілкувалися із українським колегою, який перебував на той час у бомбосховищі.

"Ми мали можливість обмінятися думками з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою, який спілкувався з міністрами з бомбосховища . Я думаю, що це перший випадок, коли ми спілкувалися з міністром, який говорив з нами з бомбосховища, в той час як Росія продовжувала завдавати удари по Києву", - повідомив високий представник ЄС.

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За його словами, сьогодні міністри також розглянули питання щодо ймовірного використання Росією дронів іранського виробництва для нападу на Україну.

"Міністр Кулеба під час спілкування з міністрами рішуче засудив використання такої зброї. Ми уважно слідкуємо за застосуванням цих дронів. Ми збираємо докази такого застосування, та будемо готовими реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні", - наголосив Боррель.

Він нагадав про результати голосування під час засідання Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня навколо засудження незаконної анексії Росією територій України.

"Це голосування підтвердило міжнародну ізоляцію Росії. Але ми не можемо приймати це як даність. Нам потрібно дотримуватися нашого курсу, на основі триєдиної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на Росію та долати наслідки цієї війни, які вражають весь світ", - підкреслив Боррель.

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Він нагадав, що сьогодні Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про виділення чергового траншу у 500 мільйонів євро фінансової допомоги з міжурядового Європейського Фонду Миру для закупівлі зброї та військового обладнання для України. Цей транш довів обсяг військової допомоги з боку ЄС для Збройних сил України до 3,1 мільярда євро, що, за словами Борреля, є лише "верхівкою айсберга", враховуючи рівень підтримки, яку Україна отримує від країн ЄС на двосторонньому рівні.

Ще одним практичним рішенням Ради міністрів ЄС стало заснування Військової допоміжної місії ЄС EUMAM Ukraine, яка лише на початковому етапі розрахована на підготовку до 15 тисяч українських військових, буде розміщена в кількох країнах ЄС за межами України, та має мандат, що розрахований на два роки.

Автор: 

Іран (2017) санкції (11790) Євросоюз (13358) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
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17.10.2022 19:49
+11
Прекратите покупать у раши газ и нефть ‼️‼️‼️
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17.10.2022 19:43
+9
Які вам ще докази потрібно?!
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17.10.2022 19:44
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Прекратите покупать у раши газ и нефть ‼️‼️‼️
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17.10.2022 19:43 Відповісти
Невже санкції на Іран накладуть?
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17.10.2022 19:44 Відповісти
Він сказав що ти повідомиш.😁
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17.10.2022 20:08 Відповісти
Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок виробничих потужностей іранського підприємства Shahed Aviation Industries, на якому виробляють дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Twitter компанії The Intel Lab.

Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.

Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.
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17.10.2022 20:26 Відповісти
Наче початок класичної байки:

Пан Борель зібравсь реагувати...
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17.10.2022 19:44 Відповісти
Які вам ще докази потрібно?!
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17.10.2022 19:44 Відповісти
От зараз зберуть докази і як.... виголосять максимальну занепокоєність! Як закличуть до виведення військ! Ухх! Аж на душі полегшало, поки над головою свистять шахіди, вірите, ні?
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17.10.2022 19:45 Відповісти
які докади, дибіл старий
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17.10.2022 19:47 Відповісти
Создать рабочую группу и до 2025 года у всех иранских токарей и слесарей с фабрики дронов частично заморозить вклады в швейцарских банках!
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17.10.2022 19:48 Відповісти
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17.10.2022 19:49 Відповісти
Поки був Єйськ, але то таке. Тренувально пристрельний виліт))
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17.10.2022 21:15 Відповісти
Мамулічка так нє хочєцця пагібать
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17.10.2022 19:50 Відповісти
Ми збираємо докази такого застосування, та будемо готовими реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні", - наголосив Боррель. Чому Кулєба не робив заклики про надання системи ППО з місця в котре влучив дрон ?
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17.10.2022 19:52 Відповісти
Ой..... 🤡
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17.10.2022 19:52 Відповісти
чекай шахіда в брюселі .. недоумок
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17.10.2022 19:56 Відповісти
не все так однозначно?
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17.10.2022 19:58 Відповісти
Принесіть йому вже дрона, якщо не вірить.
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17.10.2022 20:00 Відповісти
нікчеми,які не вміють вчасно реагувати на подію, мають відійти в сторону..
тобто лєсом нах...
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17.10.2022 20:02 Відповісти
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17.10.2022 20:06 Відповісти
то видимо про кириенка сирожу...ну не нравилась рибйонку фамилия при рождении "израитель"...
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Уверен, с раследованием надолго затягивать не будут. Максимум, это как малазийским Боингом, не дольше.
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17.10.2022 20:15 Відповісти
Ублюдок! Ему ещё мало доказательств.
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17.10.2022 20:45 Відповісти
Доказательсво , кто держал в руках дрон? И если на обломках отпечаток пальца внука

Усама бен Ладена .Карликовая тварь , и есть уже всему доказательство террорист номер один , 2022 года, и почему запуски идут от усатого таракана с Белоруссии, тут и так все понятно...
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17.10.2022 20:56 Відповісти
Треба розїбати Іран
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17.10.2022 21:16 Відповісти
Это замыливание проблемы, какая разница где делают эти дроны - Но, применяют-то эти дроны против Украины только кацапы. Значит, и воевать нужно против кацапов, а не распылять проблему. А сами дроны могут быть сделаны в Иране, их могут также собирать на сборочном предприятии в Таджикистане. Или кацапы получили производственную документацию и сами собирают их. Очень похоже, что США стараются использовать это как инструмент давления в их переговорном процессе с Ираном, насчет ядерного разоружения, но не более того. А в это время, кацапы бомбардируют этими дронами Украину и на это все на западе закрывают глаза и говорят: а откуда эти дроны? кто их делает? надо провести дополнительное расследование! и может быть наложить дополнительные санкции на иран?
Надо, снимать с боевого дежурства в странах НАТО до 10% ПВО и ПРО, для начала, и переводить их в Украину. Безопасность стран запада от этого не пострадает, так как основной источник опасности для ЕС и США - это кацапстан и ведя войну против Украины он просто не в состоянии развязать еще одну масштабную войну. Надо на уровне всех стран запада официально заявить, что никакие отношения с кацапстаном не могут быть восстановлены, без полной и окончательной выплаты всех репараций за все принесенные разрушения и людские жертвы. А также без справедливого наказания всех военных преступников.
Кстати, о преступниках: можно взять (или добыть) базу данных со всеми военнослужащими кацапстана, которые принимали участие в войне против Украины и ввести персональные санкции против каждого их них. Они ведь все преступники - они все принимали участие в преступной агрессивной захватнической войне.
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17.10.2022 21:56 Відповісти
 
 