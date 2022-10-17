Боррель про використання Росією іранських дронів: Збираємо докази та готові реагувати

Підтримка України у її боротьбі із жорстокою російською агресією залишається для ЄС ключовим пріоритетом. Нині країни-члени збирають докази застосування Росією дронів іранського виробництва і будуть готові реагувати.

Про це сьогодні в Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу чітко заявити – підтримка України, яка постає перед цим жорстоким вторгненням (Росії), залишається нашим пріоритетом, пріоритетом ЄС. Путін програє. Він програє політично й морально. Попри це, він продовжує ескалацію, включаючи невибіркові атаки проти цивільних цілей по всій Україні, що ми знову бачили цього ранку", - сказав Боррель.

Він зауважив, що міністри сьогодні вперше спілкувалися із українським колегою, який перебував на той час у бомбосховищі.

"Ми мали можливість обмінятися думками з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою, який спілкувався з міністрами з бомбосховища . Я думаю, що це перший випадок, коли ми спілкувалися з міністром, який говорив з нами з бомбосховища, в той час як Росія продовжувала завдавати удари по Києву", - повідомив високий представник ЄС.

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За його словами, сьогодні міністри також розглянули питання щодо ймовірного використання Росією дронів іранського виробництва для нападу на Україну.

"Міністр Кулеба під час спілкування з міністрами рішуче засудив використання такої зброї. Ми уважно слідкуємо за застосуванням цих дронів. Ми збираємо докази такого застосування, та будемо готовими реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні", - наголосив Боррель.

Він нагадав про результати голосування під час засідання Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня навколо засудження незаконної анексії Росією територій України.

"Це голосування підтвердило міжнародну ізоляцію Росії. Але ми не можемо приймати це як даність. Нам потрібно дотримуватися нашого курсу, на основі триєдиної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на Росію та долати наслідки цієї війни, які вражають весь світ", - підкреслив Боррель.

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Він нагадав, що сьогодні Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про виділення чергового траншу у 500 мільйонів євро фінансової допомоги з міжурядового Європейського Фонду Миру для закупівлі зброї та військового обладнання для України. Цей транш довів обсяг військової допомоги з боку ЄС для Збройних сил України до 3,1 мільярда євро, що, за словами Борреля, є лише "верхівкою айсберга", враховуючи рівень підтримки, яку Україна отримує від країн ЄС на двосторонньому рівні.

Ще одним практичним рішенням Ради міністрів ЄС стало заснування Військової допоміжної місії ЄС EUMAM Ukraine, яка лише на початковому етапі розрахована на підготовку до 15 тисяч українських військових, буде розміщена в кількох країнах ЄС за межами України, та має мандат, що розрахований на два роки.