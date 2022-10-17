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У Болгарії небагато надлишкової зброї, щоб передавати Україні, - міністр оборони Стоянов

дімітар,стоянов

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не надає зброю Україні для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів. У нас серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є. Це погіршить наші можливості", - сказав Стоянов.

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Очільник оборонного відомства Болгарії також зазначив, що з України "надходять сигнали" про необхідність надання зброї.

"У них є певний список побажань того, що країни повинні надати. Але я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?", - сказав він.

Автор: 

Болгарія (778) зброя (7442) допомога (8321)


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Топ коментарі
+10
оце бреханул... т.е. самим если шо воевать нечем? все паламаное и страшное?
спокойно ли вам спится, болгары? после таких заяв вашей минобороны??? )))
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17.10.2022 20:02
+3
причем отвечает всем стандартам, так же, как и венгрия. Нам до них еще 100 лет и 100500 реформ
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17.10.2022 20:11
+3
В болгарии слишком много москальской дряни и среди политиков тоже. Поэтому ждать от них разумных действий не приходится. Болгария - это страна рабов, такая же как *********. Хотя, есть там и нормальные люди, больше среди мусульман, а не христиан.
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17.10.2022 20:19
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https://meta.ua/uk/news/world/57371-poslannya-z-********-u-britaniyi-vidali-zbirku-promov-zelenskogo/ "Послання з України": у Британії видали збірку промов Зеленського

а ти говоришь зброя... скоро використаний папір з туалету продавати будуть
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17.10.2022 20:01 Відповісти
оце бреханул... т.е. самим если шо воевать нечем? все паламаное и страшное?
спокойно ли вам спится, болгары? после таких заяв вашей минобороны??? )))
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17.10.2022 20:02 Відповісти
Не дай Бог ....бути таким недалеким політиком
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17.10.2022 20:05 Відповісти
А з ким ти воювать зібрався, чучело?
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17.10.2022 20:06 Відповісти
тут просто...кацап детект...
чи то ***** детект?
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17.10.2022 20:07 Відповісти
пздц... страна НАТО
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17.10.2022 20:07 Відповісти
причем отвечает всем стандартам, так же, как и венгрия. Нам до них еще 100 лет и 100500 реформ
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17.10.2022 20:11 Відповісти
ты головой ударился или это такой тонкий юмор?
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17.10.2022 21:23 Відповісти
саме час облобизати старе пердло з мацкви
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17.10.2022 20:10 Відповісти
......бо братушки постраждають...... В випадку чогось, братушки їх кинуть як і вірменів.
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17.10.2022 20:11 Відповісти
"Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є."
то из серии ,шо две вилки заменяют бинокль..
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Спи дальше, дядя. Надеешься, что жареный петух тебя и твою Болгарию не клюнет? Как бы тебе, дядя, не пришлось еще просить помощи у Украины.
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17.10.2022 20:15 Відповісти
В болгарии слишком много москальской дряни и среди политиков тоже. Поэтому ждать от них разумных действий не приходится. Болгария - это страна рабов, такая же как *********. Хотя, есть там и нормальные люди, больше среди мусульман, а не христиан.
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17.10.2022 20:19 Відповісти
Наталия ти кацап? Ну ладно Болгарии страна рабов, а почему тогда мьй страна член НАТО и ЕС, а Украина нет? У нас война нет, а у вам, Грузия и Вирменя есть?
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17.10.2022 21:09 Відповісти
***** іді за рузкій корабел.
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17.10.2022 21:13 Відповісти
Якщо в двох словах: відгородились Україною від сатани, а тепер включаєте режим "ізвінітє, большє мєст в раю нєт".
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17.10.2022 21:58 Відповісти
Да какой тьй рай? Все очень просто. В 90ох мьй воевали с комунистами, а вьй воевали вместе с ним против свободу вашему собственому народу, правда? Потому сейчас у нас война нет, а у вас е, руzzкий мир блт. Я адепт украинского народу, я дуже дуже бажаю вам свободу, но не могу молчать когда мне назьйвают кокието идиотьй роб и дебил. Министер да- он такой совковьй генерал ето диагноза.
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17.10.2022 22:34 Відповісти
Не тупи, болгарин. Война у нас, потому, что Украина самый близкий и лакомый кусок для кацапской империи. А прочие румыны-болгары шли на закуску. Таков план ***** со товарищи. Так что, то, что война не у вас, абсолютно не ваша заслуга. Хотя воспользоваться окном возможностей для пролезания в НАТО и ЕС тоже мастерство.
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17.10.2022 22:47 Відповісти
Поменяй географически Болгарию с Украиной и мы бы были бы сейчас просто обеспокоенными соседями с подвергшейся сильнейшей агрессии Болгарии.
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17.10.2022 22:48 Відповісти
География не поменяеш.Ето не имеет значения. Мьй делали и отримали членство в НАТО, а въй и Грузия любили СССР. Потому и получили. Я конечно понимаю, что не все, но вот большинстве ето точно.
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17.10.2022 23:10 Відповісти
А почему вьй не восползоволис окно для НАТО? А потому что большинстве любили СССР, вот и получили, а мьй нi, и тоже получили - извоювали свободу, а вам пора, только очень много кровю понадобиться.
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17.10.2022 23:27 Відповісти
Потому, что его не было. Европа чуть-чуть бояться рашка. Они не то в НАТО, ссались поставить двигатели к нашим БТР после 2014-го, не говоря уже о продаже военной техники. Танки и самолеты до сих пор табу. Страшно.
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18.10.2022 20:19 Відповісти
дуже багато людей не розбираються в політиці.

тож, поясню.

влада це держава в державі.

і якщо болгарія нагадила Україні своєю заявою то це не означає що вона нагадила українській владі.

тому українська влада може добре ставитися до болгарії тоді як українці ставляться погано.

і так триватиме доти доки майданівці не перестануть обмінювати майже перемогу на нескінченне бухання.

бо тільки захоплення влади народом дозволити прибрати державу в державі і тим самим прибрати зайвих паразитів.
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17.10.2022 20:21 Відповісти
Шоб тебе баба Ванга каждую ночь снилась
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17.10.2022 20:21 Відповісти
"не так БАГАТО НАДЛИШКОВОЇ зброї".Надлишкової. Тобто є, тощо не потрібно, але не так багато. - Це жлобізм. Це дурня.
Боїтеся, що руссий туристо не поїде?Сцикуни недалекоглядні,болгари.

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17.10.2022 20:28 Відповісти
Чесно кажучи, я в такому шоці, це пиз..ць просто. Я так розумію що НАТО, то є США. І у випадку кіпішу, всі надії на американців. Дуже потужно. Але все таки хтось має тим дибілам Болгарам сказати, що у випадку нападу на них, їм та зброя допоможе як мертвому кадило.
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17.10.2022 20:43 Відповісти
Анна, твои соотечествиники в Болгарии не назьйвают нас дебиломи. Знаеш почему? Потому что мьй допомогаем им. Тебе не стьйдна, дебил?
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17.10.2022 21:15 Відповісти
Блевотина, а не министр
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17.10.2022 21:11 Відповісти
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17.10.2022 21:15 Відповісти
Хлопци и дивчата:
1. Болгарии есть один из Больших производителей в мире боеприпасов кал. Рядянских часов.
2. Болгарии доставляет Полша, Чехия и Словачинс огромното количество такива боеприпасьй, не смотря на то, что ети страньй не нужньйе.
3. Никогда не делайте вьйводъй изходя из изявления политиков, разве ваш Ермак,Геращенко не хватит?
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17.10.2022 21:30 Відповісти
Польша, Чехія та Словаччина з кимось воюють?
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17.10.2022 22:02 Відповісти
А Хто вам поставят боеприпасов рядянских калибров? Сша или Юк?
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17.10.2022 22:39 Відповісти
Навіть , якщо б вас було зброї з великими "надлишками" впевненний , що воно би вам не допомогло , якби ***** не обламала б зуби ЗСУ ...

ЗСУ й без ваших "надлишків" впорається , але чи більше у ЗСУ буде зброї зараз , тим меньше усім вам потім доведеться тремдіти потім !
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17.10.2022 21:33 Відповісти
Украинци, вьй должньй понимать, что болгарская армия насегодня ето тоже самое, как украинската войска в Крим у 2014. Нас спасает то, что мьй в НАТО и ЕС
Но ВПК работает прилично касателно боеприпасов - 152, 120, 7,62 и другите вьй думаете у вас из бога поступает?
Въй герои но ненада обвинят чужих для ваших ошибки.
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17.10.2022 21:54 Відповісти
Болгар ты ******** , а кто на вас нападать то будет , чтобы боятся ослабить обороноспособность?
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17.10.2022 22:31 Відповісти
Ваши так Же разповидали прежде 2014, так? Да мьй один народ блт, они на нас не нападут и Крим не заберут, так, чi нi?😀 До почему тогда нам оружие блт, можно асфальт сделаем везде.
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17.10.2022 22:48 Відповісти
Крч не на часі🤦
Ну тоді чекайте ядерного гриба з такою підтримкою дятли.
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17.10.2022 22:59 Відповісти
 
 