У Болгарії небагато надлишкової зброї, щоб передавати Україні, - міністр оборони Стоянов
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не надає зброю Україні для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів. У нас серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є. Це погіршить наші можливості", - сказав Стоянов.
Очільник оборонного відомства Болгарії також зазначив, що з України "надходять сигнали" про необхідність надання зброї.
"У них є певний список побажань того, що країни повинні надати. Але я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?", - сказав він.
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а ти говоришь зброя... скоро використаний папір з туалету продавати будуть
спокойно ли вам спится, болгары? после таких заяв вашей минобороны??? )))
чи то ***** детект?
то из серии ,шо две вилки заменяют бинокль..
тож, поясню.
влада це держава в державі.
і якщо болгарія нагадила Україні своєю заявою то це не означає що вона нагадила українській владі.
тому українська влада може добре ставитися до болгарії тоді як українці ставляться погано.
і так триватиме доти доки майданівці не перестануть обмінювати майже перемогу на нескінченне бухання.
бо тільки захоплення влади народом дозволити прибрати державу в державі і тим самим прибрати зайвих паразитів.
Боїтеся, що руссий туристо не поїде?Сцикуни недалекоглядні,болгари.
1. Болгарии есть один из Больших производителей в мире боеприпасов кал. Рядянских часов.
2. Болгарии доставляет Полша, Чехия и Словачинс огромното количество такива боеприпасьй, не смотря на то, что ети страньй не нужньйе.
3. Никогда не делайте вьйводъй изходя из изявления политиков, разве ваш Ермак,Геращенко не хватит?
ЗСУ й без ваших "надлишків" впорається , але чи більше у ЗСУ буде зброї зараз , тим меньше усім вам потім доведеться тремдіти потім !
Но ВПК работает прилично касателно боеприпасов - 152, 120, 7,62 и другите вьй думаете у вас из бога поступает?
Въй герои но ненада обвинят чужих для ваших ошибки.
Ну тоді чекайте ядерного гриба з такою підтримкою дятли.