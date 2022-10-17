У Болгарії небагато надлишкової зброї, щоб передавати Україні, - міністр оборони Стоянов

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не надає зброю Україні для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів. У нас серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є. Це погіршить наші можливості", - сказав Стоянов.

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Очільник оборонного відомства Болгарії також зазначив, що з України "надходять сигнали" про необхідність надання зброї.

"У них є певний список побажань того, що країни повинні надати. Але я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?", - сказав він.