З полону визволили військову медикиню з "Азовсталі", яку росіяни під час евакуації розлучили з дитиною

Вікторію Обідіну - медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" росіяни розлучили з чотирирічною донькою Алісою, визволили сьогодні в межах обміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з місця події повідомила кореспондентка Укрінформу.

Як повідомлялося, 7 травня цього року закінчилася евакуація мирних жителів - жінок, дітей і літніх людей, які перебували в укриттях заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Під час останньої евакуації окупанти, які проводили так звані фільтраційні заходи в Мангуші, розлучили жінку-медика і її 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася у фільтраційному таборі на території "ДНР", а дівчинку із Запоріжжя пізніше забрали до себе родичі.

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Нагадаємо, Україна у понеділок, 17 жовтня, визволила з російського полону 108 жінок.