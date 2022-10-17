З полону визволили військову медикиню з "Азовсталі", яку росіяни під час евакуації розлучили з дитиною
Вікторію Обідіну - медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" росіяни розлучили з чотирирічною донькою Алісою, визволили сьогодні в межах обміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з місця події повідомила кореспондентка Укрінформу.
Як повідомлялося, 7 травня цього року закінчилася евакуація мирних жителів - жінок, дітей і літніх людей, які перебували в укриттях заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Під час останньої евакуації окупанти, які проводили так звані фільтраційні заходи в Мангуші, розлучили жінку-медика і її 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася у фільтраційному таборі на території "ДНР", а дівчинку із Запоріжжя пізніше забрали до себе родичі.
Нагадаємо, Україна у понеділок, 17 жовтня, визволила з російського полону 108 жінок.
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А треба мiняти цивiльних на вату.
І це має бути по-новому? ще скажить що то цивілізація.
Ось це лайно, назвали правилами!
"Утворення жіночих форм іменників, які раніше існували в чоловічому роді, тепер правило, а не просто забаганки феміністок. Нові слова утворюють за допомогою суфіксів -к, -иц(я), -ин(я) та -ес."
Як там у нашого Тараса:
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа...