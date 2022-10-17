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З полону визволили військову медикиню з "Азовсталі", яку росіяни під час евакуації розлучили з дитиною

обмін

Вікторію Обідіну - медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" росіяни розлучили з чотирирічною донькою Алісою, визволили сьогодні в межах обміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з місця події повідомила кореспондентка Укрінформу.

Як  повідомлялося, 7 травня цього року закінчилася евакуація мирних жителів - жінок, дітей і літніх людей, які перебували в укриттях заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Під час останньої евакуації окупанти, які проводили так звані фільтраційні заходи в Мангуші, розлучили жінку-медика і її 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася у фільтраційному таборі на території "ДНР", а дівчинку із Запоріжжя пізніше забрали до себе родичі.

Читайте також: У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НагадаємоУкраїна у понеділок, 17 жовтня, визволила з російського полону 108 жінок.

Автор: 

обмін (1150) Азовсталь (442) полонені (2258)


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Топ коментарі
+19
дійсно радість.. тут вже точно сльози навертаються
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17.10.2022 20:11
+8
Синоптикиня та культурологиня у шоці
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17.10.2022 20:19
+7
нам треба витягати всіх, так чи інакше
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17.10.2022 20:25
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дійсно радість.. тут вже точно сльози навертаються
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Впевнений, що помiняли на полонених вiйськових.
А треба мiняти цивiльних на вату.
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Та наче вони всі військові, а не цивільні.
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17.10.2022 20:17 Відповісти
80 гражданских моряков, 30 военнослужащих.
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17.10.2022 20:19 Відповісти
Цивiльних треба мiняти тiльки на цивiльних.
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17.10.2022 20:23 Відповісти
нам треба витягати всіх, так чи інакше
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Все дуже просто - можна обміняти на тих хто здав південь
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18.10.2022 06:24 Відповісти
Медикиню. Это сколько нужно бахнуть, чтоб так написать?...
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17.10.2022 20:12 Відповісти
Дуже складне запитання буде у грі хто хоче стати міліонером - медекинелогиня, медичка, медекиня або медикалка.
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17.10.2022 20:27 Відповісти
нові віяння мови. фемінізм називається. совки звикли жити в статиці.
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17.10.2022 20:34 Відповісти
це віянні якесь трохи гівняне вийшло. Мало віяти по-новому, віяти треба по-мудрому. Інакше реальний совок виходить, коли без мозгів мавпували все іноземне, бо імпортне, бо по-новому. Медик це особа, людина, персона, яка займається медициною. По-вашому жінки не є особами, персонами і людьми?
І це має бути по-новому? ще скажить що то цивілізація.
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17.10.2022 20:39 Відповісти
ну про совкову мудрість, якою від тебе тхне, вже начувані. такі світові тенденції. а в Україні війна, бо народ відсталий засовковлений сруськомозглений.
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17.10.2022 20:44 Відповісти
у тебе когнитивний дисонанс "По-вашому жінки не є особами, персонами і людьми?" - ото як раз по цій причині слово фемінізовано. бо медик має лише чоловіче начало. думай потім ляпай.
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17.10.2022 20:45 Відповісти
звільнили медика - мужика значить. чи жінку? хрєн його зна. а звільнили медикиню - точно жінка!
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17.10.2022 20:47 Відповісти
А як суддю звільнили?
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17.10.2022 21:30 Відповісти
ще не придумали )))
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17.10.2022 21:54 Відповісти
медикинь і мисткинь придумали рабіновичи...
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17.10.2022 20:14 Відповісти
з ****** вкупє канєшно.
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17.10.2022 20:15 Відповісти
Синоптикиня та культурологиня у шоці
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17.10.2022 20:19 Відповісти
Сміх сміхом... але уйобіще шкарлет і є автором цих нових мовних утворень. Хірургиня та педіатриня, це тепер абсолютна норма. Вітаю вас зелені дегенерати, ваші обранці спаскудили мову далі вже нема де!
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17.10.2022 20:27 Відповісти
Ідеї не їхні, світове лівацтво всюди поширює подібне гівно.
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17.10.2022 20:37 Відповісти
Багато хто цього року не здав испит з укр. мови по ЗНО, а все через те, що пододавали нові закінчення.
Ось це лайно, назвали правилами!

"Утворення жіночих форм іменників, які раніше існували в чоловічому роді, тепер правило, а не просто забаганки феміністок. Нові слова утворюють за допомогою суфіксів -к, -иц(я), -ин(я) та -ес."
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17.10.2022 20:59 Відповісти
Серце рветься. Але я молюсь. Щасти вам
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17.10.2022 20:31 Відповісти
medic українською мовою медик, це персона, особа, людина, яка займається медициною, в тому числі надає екстренну медичну допомогу. І, наскільки я пам"ятаю, жінки так само як чоловіки вважаються персонами, особами і людьми.
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17.10.2022 20:36 Відповісти
Слава Богу! вони знову разом.
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17.10.2022 20:42 Відповісти
Жінок міняли на жінок.Казали 110,але вийшло 109.Я радий.
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17.10.2022 20:53 Відповісти
Медикиня...

Як там у нашого Тараса:

По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа...
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17.10.2022 21:06 Відповісти
Какая ж это эвакуация, это - депортация
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18.10.2022 07:59 Відповісти
 
 