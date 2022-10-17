За уточненими даними, після наших ударів по Мелітополю, Бердянську та Василівці поранено 95 окупантів та знищено склад боєприпасів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнені дані щодо результату вогневих ударів по скупченнях окупантів на території окупованої частини Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється".
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Yakov Nemo
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