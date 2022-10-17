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За уточненими даними, після наших ударів по Мелітополю, Бердянську та Василівці поранено 95 окупантів та знищено склад боєприпасів, - Генштаб

боєприпас,касетний

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнені дані щодо результату вогневих ударів по скупченнях окупантів на території окупованої частини Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони протягом 17 жовтня відбили штурми поблизу 8 населених пунктів, - Генштаб

Автор: 

Бердянськ (469) Генштаб ЗС (6524) Мелітополь (770) Запорізька область (3582)


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О це діло Господи допоможи
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17.10.2022 20:37 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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17.10.2022 20:49 Відповісти
Цифра "95", в українському аспекті, якась некомільфойна...
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Там ще в Берестовому,Бердянського району,в Воловій балці ,с-300 стоять.
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17.10.2022 21:05 Відповісти
Не туда сообщаете. Сообщайте в чат бот.
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17.10.2022 21:51 Відповісти
Не збираюся скачувати тєлєграм.
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17.10.2022 22:24 Відповісти
Ну а тут - это на деревню дедушке...
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18.10.2022 01:40 Відповісти
 
 