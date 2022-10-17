Угорщина відмовилася брати участь у навчальній місії ЄС для українських військових

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.

"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.

На думку Сійярто, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для закінчення війни в Україні потрібна домовленість між США та Росією, вся надія на Трампа, - Орбан