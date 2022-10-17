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Новини Війна
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Угорщина відмовилася брати участь у навчальній місії ЄС для українських військових

сійярто

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.

"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.

На думку Сійярто, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.

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Автор: 

Угорщина (2266) Євросоюз (13358) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+73
А чому ви можете навчити, дурники? Вилизуванню дупи *****?
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17.10.2022 20:31
+46
Шалава на трассе и то порядочнее.
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17.10.2022 20:31
+27
Отже, ми остаточно знаємо від кого відгороджуватись після війни і нашої перемоги парканами і ровами з крокодилами. І це не тільки кацапи.
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17.10.2022 20:32
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ви йовбіки **********?
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17.10.2022 21:38 Відповісти
Спокійно, життя усе розставляє по своїх місцях. Усе буде Україна. Тільки, будь ласка, не ототожнюйте закарпатських мадярів з цим ************** урядом Угорщини - вони дійсно за Україну за усіх умов. Багато з них у лавах ЗСУ і, нажаль, багато з них загинуло починаючи з 14-го року. Нормальні, бойові хлопці, які пішли захищати свою Державу жертовно, з високих людських почуттів. Нема на Закарпатті з їх боку ніяких виявів сепаратизму, шовінізму, а навпаки - повна підтримка ЗСУ. Реально це наші люди. А з вишкварками розбереться СБУ, будьте спокійні!
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17.10.2022 21:41 Відповісти
Орбан это европейский Лукашенко. Если не хуже.
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18.10.2022 10:02 Відповісти
После победы, Украина приложит все силы во внешней политике, чтобы власти Орбана пришел конец, не забудем про "друзей" с Ирана.
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17.10.2022 21:43 Відповісти
А хтоб до них поїхав?
Чому в них можна навчитись - "Як бути справжнім п*дарасом"?
Для цоьго у нас (*****, до цих пір) жопоблок є, вони самі кого хочеш навчать...
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17.10.2022 21:48 Відповісти
У мадяр историческая карма, выбрать неправильную сторону и все ********))
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17.10.2022 21:53 Відповісти
Ну да, ЕС только рашки бояться Ну уже-то можно адекватно на мир смотреть?
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17.10.2022 21:55 Відповісти
Венгрия в очередной раз поставила не на ту лошадку. По окончанию ТМВ Венгрия станет чуть-чуть меньше, а Румыния, традиционно, чуть-чуть больше=) Идиоты на ошибках не учатся=)
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17.10.2022 21:56 Відповісти
Друзья свинособак сами являются свинособаками.
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17.10.2022 22:02 Відповісти
Міністр зауважив, що поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у зазначених галузях, їх повністю задовольнить.

«Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Маю бути із вами чесним, ми відчували, що колишній президент України Петро Порошенко проводить антиугорську політику. Я не знаю, чи було це спеціально, чи з якихось інших причин сталося... Але без сумнівів - підсумком всіх його рішень стала чітка політика проти Угорщини», - додав він.​
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17.10.2022 22:06 Відповісти
А чи не пора вичистити цих підарів з України??? Заборонити використаня їхньої мови на теріторії України. Нахера ця ******* сіяртовська нам потрібна??? Там половина - котрабандисти!!! І це всі знають! Будемо в НАТО - цю країну змішаємо з говном. А з подвійним громадянством "українців" вислати нахер до їх рідної угорщини. ВСІХ ***! Нехай йдуть разом зі своєю родіною мадьярською за російським корабликом!
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17.10.2022 22:19 Відповісти
А что эти венгерские свинособаки могут учить? Они что-то умеют в военной сфере ???????????? Ржунимагу
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17.10.2022 22:22 Відповісти
Fuck hungary
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17.10.2022 23:14 Відповісти
Да неужели, нафиг такие учителя нужны, они вообще хоть что-то умеют?
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Гидотні ********.
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18.10.2022 00:33 Відповісти
Мадяри разом із парашкою стрімко летять у прірву.
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18.10.2022 01:09 Відповісти
Чому ці мадяри можуть навчити українських військових? Мадяри то продажні сикуни, котрі у всі війни лише ховалися за чужими спинами, грабували і гвалтували мирне населення.
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18.10.2022 06:09 Відповісти
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