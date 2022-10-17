Угорщина відмовилася брати участь у навчальній місії ЄС для українських військових
Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.
"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.
На думку Сійярто, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.
Топ коментарі
+73 Oleksandr Onys
показати весь коментар17.10.2022 20:31
+46 Александр Иванов #442761
показати весь коментар17.10.2022 20:31
+27 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар17.10.2022 20:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому в них можна навчитись - "Як бути справжнім п*дарасом"?
Для цоьго у нас (*****, до цих пір) жопоблок є, вони самі кого хочеш навчать...
«Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Маю бути із вами чесним, ми відчували, що колишній президент України Петро Порошенко проводить антиугорську політику. Я не знаю, чи було це спеціально, чи з якихось інших причин сталося... Але без сумнівів - підсумком всіх його рішень стала чітка політика проти Угорщини», - додав він.