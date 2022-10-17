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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація ЗСУ за день 17 жовтня завдала понад 11 ударів по угрупованнях окупантів, а ППО збила 25 дронів-камікадзе, - Генштаб

ппо

Протягом дня 17 жовтня авіація Збройних сил України завдала понад 11 ударів по угрупованню окупантів. Також сили Протиповітряної оборони збили 25 безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника", - йдеться в повідомленні.

ППО за день збила 25 ворожих БПЛА "Shahed -136". Також підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два пункти управління. Зокрема, один район зосередження російських загарбників, озброєння та військової техніки армії РФ, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе

Автор: 

авіація (4116) ППО (3164) дрони (4648) Повітряні сили (2610)


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Топ коментарі
+8
Респект ЗСУ, слава Україні!
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17.10.2022 20:58
+7
Героям слава, бережи та допомагай їм Господь
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17.10.2022 21:02
+4
...а ось так працюють в іншій країні, у якої теж їпанутий сусід



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17.10.2022 21:04
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Респект ЗСУ, слава Україні!
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай їм Господь
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17.10.2022 21:02 Відповісти
Може цікавить?Навіщо ви постійно поплюжете українську мову?Сєпарок?
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17.10.2022 21:10 Відповісти
А "цыкавыть " є?🤣🤣🤣
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17.10.2022 21:28 Відповісти
Чувачок,це було тіпа смішно?
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17.10.2022 21:40 Відповісти
видит Бог,я пытался не назвать просто дурой...
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Видит Бог,ти дурень🤣🤣🤣
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17.10.2022 21:47 Відповісти
що сьогодні трапилося ів Києві,то страшна трагедія, мої співчутття рідний Києв ,Одеса скорбить разом з тобою...
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17.10.2022 21:04 Відповісти
...а ось так працюють в іншій країні, у якої теж їпанутий сусід



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17.10.2022 21:04 Відповісти
Це Південна Корея?
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17.10.2022 22:57 Відповісти
Так
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17.10.2022 23:02 Відповісти
Відчуваю, що днями буде щось цікаве. Не просто так вони як з цепу зірвались.
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17.10.2022 21:35 Відповісти
 
 