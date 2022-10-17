Авіація ЗСУ за день 17 жовтня завдала понад 11 ударів по угрупованнях окупантів, а ППО збила 25 дронів-камікадзе, - Генштаб

Протягом дня 17 жовтня авіація Збройних сил України завдала понад 11 ударів по угрупованню окупантів. Також сили Протиповітряної оборони збили 25 безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника", - йдеться в повідомленні.

ППО за день збила 25 ворожих БПЛА "Shahed -136". Також підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два пункти управління. Зокрема, один район зосередження російських загарбників, озброєння та військової техніки армії РФ, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе