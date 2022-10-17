Обговорили питання відвідування колонії з полоненими в Оленівці стороною України, - Лубінець провів перемовини з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець написав у телеграмі.

"Під час обміну полоненими вперше зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Необхідність переговорів – це гуманітарна сфера. Зокрема, йшлося про необхідність активізувати репатріацію військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав він.

"Ми обговорили: необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участю третьої сторони, необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб; напрацювати шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання як на території підконтрольної РФ, так і в Україні; надання можливості військовополоненим дзвонити рідним; ретельні пошуки безвісти зниклих; об'єднання сімей, коли діти та батьки опинилися на різних територіях; відновлення документів для біженців та інше", - написав також він.

Після завершення зустрічі, зазначив він, домовилися надіслати офіційні листи для реалізації обумовлених завдань, які передбачають захист прав людини.

"Сподіваюся, що реалізація застережених пропозицій стане кроком для допомоги нашим громадянам!" – зазначив Лубінець.

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