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Новини Мобілізація в РФ
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У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"

маляр

У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони проводять мобілізацію, і це також треба розглядати серйозно.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони здійснюють мобілізацію. Це також треба розглядати серйозно, не варто з цього кепкувати чи жартувати. Дійсно, у Росії безлад, там розвалена армія, і це дуже дається взнаки під час того, як вони воюють. Але не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять", - зазначила чиновниця.

Маляр уточнила, що в Україні вже воюють ті, кого мобілізували у Росії.

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"Окрім того, росіяни залучають наразі осіб, позбавлених у них волі на великі терміни за насильницькі злочини, обіцяючи їм за це звільнення. Тобто у них наскільки є людський дефіцит, що вони вдаються навіть до таких речей. Але там стоять "заградотряди", загони, за цими позбавленими волі у РФ особами, і вони воюють, і їх вбивають, а потім нові партії надходять сюди і воюють", - заявила заступниця міністра.

Маляр зазначила, що росіяни дійсно ставляться до людей як до м’яса.

Окремо вона сказала, що серед особового складу російських військ, які наразі перебувають на нашій території, відбувається деморалізація.

"Тобто вони, по-перше, зазнали чимало втрат, і це впливає на війська, по-друге, вони розуміють, що тут насправді їх не просто не чекають, а що їм шалений опір здійснюється", - сказала Маляр.

Автор: 

армія рф (17264) Міноборони (7332) росія (65002) мобілізація (3038) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+15
Все дуже просто , не требо переготрати в жарт той факт , що потеційних вбивць в ворожій армії стане в 2 раза більше ... навіть якщо вони не такі профеційні вбивці , як їх регулярні вояки ..

Навіть 10 річний підліток може вбити з автомату немало людей .
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17.10.2022 23:08
+15
Звичайно не треба недооцінювати, кацапи ж не заради миру хочуть "переговори", а щоб підготуватись і знову вдарити. Тому тільки більше зброї і слава ЗСУ!
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17.10.2022 23:08
+14
Тут основне питання до влади, чиз за 7 місяців війни вдалось налагодити виробництво власної зброї, а не сподіватись тільки на Захід.
Але судячи по тому, що вони не змогли забезпечити воєнних - банальним зимовим одягом, то ні усе закатано в асфальт.
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17.10.2022 23:08
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с 33 лямов человеков населения,еще 300-500 к набрать можно народу,дальше будет похуже ИМХО
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17.10.2022 23:04 Відповісти
Шо с херсонським котлом ? 5000 вбивц і ґвалтівниківбудут в плену чи їх відпустять ?
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17.10.2022 23:06 Відповісти
яким котлом? Тим що може буде? А може і ні?
поясніть до чого тут «чи їх відпустять?
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17.10.2022 23:18 Відповісти
до того , що орки прижати до Дніпра і проблема з переправами
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17.10.2022 23:29 Відповісти
Дай Бог об так сталося, але наразі не так. Є ГЕС, є баржі, є понтони, пароми і так далі. Поки що вони не відрізані, логістика ускладнена але є.
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17.10.2022 23:51 Відповісти
який, нахєр, котел? там запеклі бої, ніяким котлом і не пахне. кацапів там понад 25 тисяч.
понаслухалися усіляких абдрістовичив-жданових, що там осі-ось не сьогодні-завтра звільнять Херсон и вже звільняють, ****, полонених кацапів. насправді там ситуація дуже важка, далеко не факт, що взагалі Херсон звільнять, принаймні у цьому році.
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18.10.2022 08:32 Відповісти
часть умрет, часть попадет в плен, часть сбежит на правый берег умирать там.
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17.10.2022 23:49 Відповісти
***** утилізує зекоту щоб не витрачати кошти на їх утримання.
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17.10.2022 23:07 Відповісти
Все дуже просто , не требо переготрати в жарт той факт , що потеційних вбивць в ворожій армії стане в 2 раза більше ... навіть якщо вони не такі профеційні вбивці , як їх регулярні вояки ..

Навіть 10 річний підліток може вбити з автомату немало людей .
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17.10.2022 23:08 Відповісти
Звичайно не треба недооцінювати, кацапи ж не заради миру хочуть "переговори", а щоб підготуватись і знову вдарити. Тому тільки більше зброї і слава ЗСУ!
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17.10.2022 23:08 Відповісти
Тут основне питання до влади, чиз за 7 місяців війни вдалось налагодити виробництво власної зброї, а не сподіватись тільки на Захід.
Але судячи по тому, що вони не змогли забезпечити воєнних - банальним зимовим одягом, то ні усе закатано в асфальт.
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17.10.2022 23:08 Відповісти
Налогоджувати потрібно було задовго до війни. Зараз під ракетними обстрілами можно працювати лише з документацією. Та і все одно зелені краще гроші в асфальт закатають.
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17.10.2022 23:18 Відповісти
Задача не выполнима в принципе. Оружие нужно было изготовить за десятки лет до войны, и хранить в хранилищах недостижимых даже кинжалам.
Обе задачи не выполнимы в принципе в виду технической отсталости нашей страны. Да и идеологически это было не возможно, и экономически.
Поэтому и нужны военные союзы вроде НАТО. Это не просто хотелка...
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18.10.2022 01:45 Відповісти
В країнах НАТО самих наразі бракує зброї. Тож справа не в НАТО, а в наявності наміру зброю виробляти. Тобто, питання слушне.
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18.10.2022 04:17 Відповісти
На самом деле у НАТО есть - посмотрите сколько какого вооружения у тех же США. Но я сейчас даже не об этом. В содружистве государств хотя бы потенциально задача выполнима. А все объекты производства и хранения в Украине могут быть уничтожены в считанные дни. И сделать с этим практически ничего нельзя...
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18.10.2022 12:22 Відповісти
США - це США. А що є у НАТО? По 200 танків у трьох найбільших країн Європи? По сто працюючих стволів? От саме на спільні дії країн НАТО (і не лише зараз, а повсякчас) розраховує Вашингтон. Якщо штати будуть самостійно забезпечувати Україну зброєю, виборці в США поставлять зайві питання. До того ж, на мою думку, навіть війна не розвіяла деяку недовіру між адміністраціями Байдена і Зеленського.
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20.10.2022 00:16 Відповісти
Если бы Украина не граничила со странами НАТО, то хрен бы вообще какое оружие поставлялось
А про недоверие между администрациями - сами придумали? Или так в методичке написано?
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20.10.2022 12:37 Відповісти
Я так розумію пані звертається до влади, бо то ті ще велелуни.
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18.10.2022 09:07 Відповісти
выделите Золкину по линии МО еще двух помощников покрепче, а то он с Димой уже замахался...
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17.10.2022 23:08 Відповісти
Нужно осознать всем - танцы и кино, закончились ..... орков нужно бить по самые московские болота иначе не обтъе*бутся....
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17.10.2022 23:10 Відповісти
Мі Харків захистити не можемо від грьобаних ракет з грьобаного бєлгорода, хоча на півночі області вийшли на кордон, а ви про "московские болота"
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18.10.2022 00:15 Відповісти
Легковажити московитів ***** не маємо права!!!
Пильнуймо Україну !!
На військовозобов'язаних осіб, з батальйону в монако та відня, надії щодо захисту України жодної !!!
Вони під патронатом парламентсько-президентські влади, Стефанчук-Заленський про це пильнують!!!
Але Украінці без них ЗАХИЩАЮТЬ від рашистів *****, УКРАЇНУ СВОЇМ ЖИТТЯМ ТА КРОВЮ!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що заробляють гроші на трагедії України!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✊✌️👏🇸🇪🇩🇪🇪🇺🇬🇧🇨🇿🇮🇩🇫🇮🇳🇴🇱🇹🇪🇪🇨🇦🇹🇷🇯🇵🇺🇸‼️🇺🇦⚔️❤️
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17.10.2022 23:19 Відповісти
У нас все дожимают до конца, до рвоты. Когда со всех комментов и телеграммов сыпется только одно шапкозакидательсво. "Набирают мясо", " Шлют Т 62-металлолом", "Бегут, дезертиры, отказываются служить"... Подростковый уровень у большинства народонаселения. Враг силен, по артиллерии, танкам, РСЗО, боеерипасам, во многом преврсходит ВСУ. А живую силу будут набирать и набирать. И миллион мобилизованных-грозная сила, даже если полностью боеспособными будет сто тысяч из них.
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17.10.2022 23:25 Відповісти
У москві і в Києві брешуть однаково вправно.
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18.10.2022 04:20 Відповісти
Чомусь історія з чмобіками-могилізованими мені нагадує звільнення Києва.

Коли німецьки солдати майже втрачали розум, вистрілюючи увесь БК на неозброєних і не захищених атакувальників, яких зібрали по усіх "звільнених" селах "орли Жукова" і відправили на убой без форми та зброї. А так звана "червона армія" по червоній від крові воді Дніпра та таким самим червоним від крові схилам потім звільнила Київ. "Ціль виправдовує засоби" (с)

Для ***** це нормально і він не зупиниться. Тому нам потрібна зброя! Наступальна зброя середнього радіусу дії!
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17.10.2022 23:33 Відповісти
это делают некоторые дегенераты на ютубе да и в новостях так подают кое- какие издания.Неадекватные комментарии сплошь и рядом
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17.10.2022 23:34 Відповісти
Враження що в нашому уряді або діти, або дебіли, або, не побоюсь сказати, вороги. Їх бачте треба закликати ставитись до війни з усією серьозністью, а не як до онлайн іграшки. Блеат, що це було? Початок війни сміх уйочки-ніхто не нападе бо мало військ, потім айяйай. Потім у кацапів мало ракет і Арестович їх всі порахував на пальцях. Потім смішні мапєди. Зараз нам срать на руську мобілізацію. Тобто, у людей ніяких планів, ніяких, ні А ні В. Цілковитий авось. Зеленосрака наволоч.
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17.10.2022 23:34 Відповісти
Це як з іранськими дронами:

Лайно-лайном, але його БАГАТО!

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17.10.2022 23:39 Відповісти
Уже давно заметил зеленый тренд - армия россии фуфло, украинская армия их перемолотит. Но главное это видосики, ими можно победить. Не надо много тратить на армию, надо на дороги деньги выделять.
А может давайте армию из бюджета одевать и вооружать, а дороги за счет волонтеров и видосиков строить?
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17.10.2022 23:41 Відповісти
Але ж тоді заблоковані кацапські гроші лишаться на американських рахунках нерозкраденими.
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18.10.2022 04:26 Відповісти
Це правда. м'яса там вони набрати можуть ще дуже багато. і те м'ясо як би не любило путєна, та все таки більше воно ненавидить Україну. тому не піде на бунт проти сцаря, а піде вбивати українців і мародерити... Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин после возвращения из Казахстана никаких распоряжений, касательно процесса мобилизации, не давал и никаких изменений в мобилизационные планы не вносил. Путин солгал, как о завершении «частичной» мобилизации в течении ближайших двух недель, равно как солгал и назвав количество призванных в рамках мобилизации и о планах призвать 300 тысяч всего. На 1 ноября Путин требует от министерства обороны 500 тысяч мобилизованных, а на 15 октября министерство обороны отчиталось перед президентом о более 400 тысяч УЖЕ призванных начиная с 21 сентября. 1 ноября мобилизация не закончится, сроки окончания мобилизации не прописаны и не обговаривались ни на одном из совещаний президента, посвященных этой теме. Есть личное распоряжение Путина- один миллион человек мобилизовать к 1 марта 2023 года, исходя из этого распоряжения и прописаны планы мобилизации и квоты по субъектам РФ. При этом, Путин с представителями руководства министерства обороны отдельно оговаривали возможность увеличить количество мобилизованных, если будет необходимость. После 1 марта 2023 года мобилизация тоже не закончится, а будет продолжаться, исходя из понимания Путина о потребностях фронта. Количество потерь президента особо не волнуют, для него главное не проиграть. Выигрышем Путин хочет видеть, после окончания боевых действий, зафиксированные территориальные приобретения по состоянию на 21 сентября этого года, до этого момента президент будет заваливать фронт трупами. Несостоятельность желаний Путина получить подобную «победу» понимают все без исключения в Генштабе и министерстве обороны, но продолжают выполнять волю Верховного главнокомандующего. На сегодняшний день, исходя из докладов президенту, потери среди мобилизованных (включая пропавших безвести) не менее 1900 человек. Ни какой подготовки, более 35 тысяч мобилизованных, и уже прибывших на аннексированные территории, не было. Путин требует проводить мобилизацию «всеми доступными методами» и дал личное указание руководству силового блока относиться с пониманием к перегибам и оказывать максимальную поддержку министерству обороны в этом процессе. Если раньше Путин говорил: «Мы ещё не начинали», то уже на последнем совещании с постоянными членами Совета безопасности он сказал: «Всё только начинается!» Возможно он имел ввиду начало конца.
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17.10.2022 23:44 Відповісти
То, что война будет как зомби-апокалипсис это было прогнощируемо. Смотрите на то, сколько у зомби осталось брони.
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17.10.2022 23:54 Відповісти
Уважаемая,Маляр,как раз нормальные люди к таким новостям относяться,более чем серьёзно и насмешек и тд.у повторюсь у нормальных нет.Другое дело диванные и те кто за кордоном,читаешь некоторые комменты....це жах)))Как можно быть такими полудурками...???)))Я не по этой теме конкретно,а вообще.Бывает читаешь цензор....шок,как можно быть в 21 веке таким долбойобом тупорылым!??)))А эти ники.....Ну то такое,мне интересно другое,как понимать ваше...Зрозумило на росии безлад и там у кацапни розвал армии????Вы это серьёзно???)))Судя как эти твари бьют инфраструктуру,гонят бульбашей на нас,стягивают металолом...безладу я не бачу...Га????
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18.10.2022 00:08 Відповісти
Бо Маляр нічим не відрізняється від тих горе-коментаторів.
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18.10.2022 07:02 Відповісти
З одного боку наша влада з усіх екранів регоче з кацапської мобілізації, а з іншого вимагає ставиться до цієї могилізації серйозно.
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18.10.2022 00:21 Відповісти
Росія завжди вважала, що поповнення підрозділів можливе тільки під час бойових дій, ротація частин для орків неможлива. Не збереш нікого в тилу. А при таких катастрофічних втратах бойового ресурсу тим більше. В роки великої війни саме так поповнювались частини з деокопованих територій. Оточувалось село, польовий військкомат зганяв всіх осіб чоловічої статі. і вперед на фронт. Під Києвом витягнули танк Шерман, який в 1944 році втонув при форсуванні. Дістали 5 членів екіпажу, один був у формі а четверо в цивільному. При наступі з Лютежського плацдарму маршал Рокосовський просив три дні для прийому мобілізованого люду, навіть для ознайомлення з ними командирів. Однак отримав відмову. Він визнавав, що такий стан є ущербним. Число йшло на мільони, так і Путін вважає, призвем мільон, тоді почнемо (при зимовій паузі, ясна річ) по настоящему. Так що метода не нова, і те, що не рахують орків -теж не новина. ІЦ застала в расплох саму армію орків.
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18.10.2022 01:04 Відповісти
500 тыщ - огромная сила. Укрепятся, окопаются.
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18.10.2022 05:31 Відповісти
Да ви що??? невже починає проростати здоровий глузд? Сміялись з іранських дронів - вони не змінять хід війни, не вплинуть..Та вже змінили і вплинули. Третина критичної інфраструктури знищена, це тільки з заяв високопосадовців, як воно насправді то скоро зима і побачимо. Квартал 95 та й годі, шашлички, відосики...
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18.10.2022 08:34 Відповісти
 
 