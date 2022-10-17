У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"
У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони проводять мобілізацію, і це також треба розглядати серйозно.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони здійснюють мобілізацію. Це також треба розглядати серйозно, не варто з цього кепкувати чи жартувати. Дійсно, у Росії безлад, там розвалена армія, і це дуже дається взнаки під час того, як вони воюють. Але не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять", - зазначила чиновниця.
Маляр уточнила, що в Україні вже воюють ті, кого мобілізували у Росії.
"Окрім того, росіяни залучають наразі осіб, позбавлених у них волі на великі терміни за насильницькі злочини, обіцяючи їм за це звільнення. Тобто у них наскільки є людський дефіцит, що вони вдаються навіть до таких речей. Але там стоять "заградотряди", загони, за цими позбавленими волі у РФ особами, і вони воюють, і їх вбивають, а потім нові партії надходять сюди і воюють", - заявила заступниця міністра.
Маляр зазначила, що росіяни дійсно ставляться до людей як до м’яса.
Окремо вона сказала, що серед особового складу російських військ, які наразі перебувають на нашій території, відбувається деморалізація.
"Тобто вони, по-перше, зазнали чимало втрат, і це впливає на війська, по-друге, вони розуміють, що тут насправді їх не просто не чекають, а що їм шалений опір здійснюється", - сказала Маляр.
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поясніть до чого тут «чи їх відпустять?
понаслухалися усіляких абдрістовичив-жданових, що там осі-ось не сьогодні-завтра звільнять Херсон и вже звільняють, ****, полонених кацапів. насправді там ситуація дуже важка, далеко не факт, що взагалі Херсон звільнять, принаймні у цьому році.
Навіть 10 річний підліток може вбити з автомату немало людей .
Але судячи по тому, що вони не змогли забезпечити воєнних - банальним зимовим одягом, то ні усе закатано в асфальт.
Обе задачи не выполнимы в принципе в виду технической отсталости нашей страны. Да и идеологически это было не возможно, и экономически.
Поэтому и нужны военные союзы вроде НАТО. Это не просто хотелка...
А про недоверие между администрациями - сами придумали? Или так в методичке написано?
Пильнуймо Україну !!
На військовозобов'язаних осіб, з батальйону в монако та відня, надії щодо захисту України жодної !!!
Вони під патронатом парламентсько-президентські влади, Стефанчук-Заленський про це пильнують!!!
Але Украінці без них ЗАХИЩАЮТЬ від рашистів *****, УКРАЇНУ СВОЇМ ЖИТТЯМ ТА КРОВЮ!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що заробляють гроші на трагедії України!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✊✌️👏🇸🇪🇩🇪🇪🇺🇬🇧🇨🇿🇮🇩🇫🇮🇳🇴🇱🇹🇪🇪🇨🇦🇹🇷🇯🇵🇺🇸‼️🇺🇦⚔️❤️
Коли німецьки солдати майже втрачали розум, вистрілюючи увесь БК на неозброєних і не захищених атакувальників, яких зібрали по усіх "звільнених" селах "орли Жукова" і відправили на убой без форми та зброї. А так звана "червона армія" по червоній від крові воді Дніпра та таким самим червоним від крові схилам потім звільнила Київ. "Ціль виправдовує засоби" (с)
Для ***** це нормально і він не зупиниться. Тому нам потрібна зброя! Наступальна зброя середнього радіусу дії!
Лайно-лайном, але його БАГАТО!
А может давайте армию из бюджета одевать и вооружать, а дороги за счет волонтеров и видосиков строить?