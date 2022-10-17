У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"

У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони проводять мобілізацію, і це також треба розглядати серйозно.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У росіян дійсно не вистачає особового складу, тому вони здійснюють мобілізацію. Це також треба розглядати серйозно, не варто з цього кепкувати чи жартувати. Дійсно, у Росії безлад, там розвалена армія, і це дуже дається взнаки під час того, як вони воюють. Але не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять", - зазначила чиновниця.

Маляр уточнила, що в Україні вже воюють ті, кого мобілізували у Росії.

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"Окрім того, росіяни залучають наразі осіб, позбавлених у них волі на великі терміни за насильницькі злочини, обіцяючи їм за це звільнення. Тобто у них наскільки є людський дефіцит, що вони вдаються навіть до таких речей. Але там стоять "заградотряди", загони, за цими позбавленими волі у РФ особами, і вони воюють, і їх вбивають, а потім нові партії надходять сюди і воюють", - заявила заступниця міністра.

Маляр зазначила, що росіяни дійсно ставляться до людей як до м’яса.

Окремо вона сказала, що серед особового складу російських військ, які наразі перебувають на нашій території, відбувається деморалізація.

"Тобто вони, по-перше, зазнали чимало втрат, і це впливає на війська, по-друге, вони розуміють, що тут насправді їх не просто не чекають, а що їм шалений опір здійснюється", - сказала Маляр.