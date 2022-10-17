На визволених від РФ територіях Харківщини вже ексгумували понад 600 тіл загиблих

На визволених від росіян територіях Харківської області правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян.

Про це у ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фактично на території Харківської області ми вже ексгумували понад 600 тіл загиблих. Їх не одразу вдається ідентифікувати, бо з цим є проблема. Зокрема, ідентифікація здійснюється через ДНК-аналіз, тут працюють спеціальні лабораторії. Так, наші міжнародні партнери якраз допомогли нам щодо цього, щоб швидко можна було це робити, але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи – на місця, щоб встановити хто саме є закатованим", - сказав він.

Монастирський уточнив, що у цьому питанні до правоохоронців звертаються родичі, у них беруть відповідні зразки ДНК, їх порівнюють і тільки упродовж певного часу особу закатованого може встановити поліція.

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Окремо міністр поінформував, що раніше Верховна Рада прийняла спеціальний закон про ДНК, який однозначно спростить процедуру ідентифікації тіл загиблих.

"А загалом, звичайно, ми розуміємо, що кожен момент наближення нас до перемоги також розкриває нові воєнні злочини, які вчиняють окупанти", - заявив чиновник.

Монастирський зазначив, що на кожній території, звільненій від РФ, правоохоронці зустрічають приблизно те саме, - мова тут йде і про наявність катівень від росіян.

"У підвалах (деяких будівель. – Ред.) вони катували людей, тіла вивозили за населений пункт, і вже потім ми розкопуємо ці місця масових поховань, майже у кожному населеному пункті", - заявив він.

Глава МВС висловив переконання, що світ має знати про те, що відбувається на захоплених Росією територіях.

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"Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія – це десятки закатованих цивільних людей, полонених, наших українських військових, це – те, з чим ми зустрічаємося щодня", - сказав міністр.