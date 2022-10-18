Ми попередили Іран про можливі санкції за використання Росією дронів Shahed в Україні, - керівник МЗС Франції Колонна
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що Ірану можуть загрожувати санкції за використання росією безпілотників "Shahed" в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила після зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів.
"Низка колег і міністрів справді хотіли, щоб ми поглибили роботу, щоб розглянути те, що стосується іранських безпілотників, які, схоже, використовує росія в Україні. Це може бути порушенням резолюцій ООН, і тому Ірану - можливо - загрожує низка санкцій. Таким чином, потрібно буде продовжити над цим роботу ", - сказала Колонна.
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просто зараз іранські дрони убивають українців а цінителям европейських цінностей це лише привід попередити.
подивились би ми на францію якби іранські дрони убивали щоденно французів.
я за вступ в ЕС але все більше і більше розумію польщу, яка педалює свої польські інтереси а не намагається робити з поляків синьо-золоті ганчірки.
А у своїх спецслужб запитати розуму не вистачає чи ви їм не вірите?
Просто сюр якийсь!
Франция предупредила Иран от имени Запада,
а пистоны будут американские.
А тунгусским метеоритам вообще пофиг куда лететь - в Сибирь или в Иран.
Тут более интересно что же получил Иран в обмен на такую щедрую и явно для него непростую поставку?
Деньги? Долларьі или евро в контейнере? Безнал рубли (бгг)? Врядли.
Они получили что-то очень для них важное и значимое, чего они никак не могут получить другим способом. Ходили слухи про самолетьі, но учитьівая потери рф и состояние того, что у них на консервации, врядли. Ктому же идет война, и обмен по сделке нельзя отложить на год вперед, когда технику с консервации обмотают синей изолентой до состояния когда она сможет долететь до Исфахана. Обмен наверняка уже произведен. Вопрос только на что? И судя по молчанию разведок, они или еще не знают, или уже сильно думают, что с єтим делать.