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Ми попередили Іран про можливі санкції за використання Росією дронів Shahed в Україні, - керівник МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що Ірану можуть загрожувати санкції за використання росією безпілотників "Shahed" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила після зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів.

"Низка колег і міністрів справді хотіли, щоб ми поглибили роботу, щоб розглянути те, що стосується іранських безпілотників, які, схоже, використовує росія в Україні. Це може бути порушенням резолюцій ООН, і тому Ірану - можливо - загрожує низка санкцій. Таким чином, потрібно буде продовжити над цим роботу ", - сказала Колонна.

Також читайте: США готують санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, - Politico

Автор: 

Іран (2017) Франція (3052) Колонна Катрін (58)


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Топ коментарі
+23
як же це европейське ******** замахало...

просто зараз іранські дрони убивають українців а цінителям европейських цінностей це лише привід попередити.

подивились би ми на францію якби іранські дрони убивали щоденно французів.

я за вступ в ЕС але все більше і більше розумію польщу, яка педалює свої польські інтереси а не намагається робити з поляків синьо-золоті ганчірки.
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18.10.2022 00:26
+15
До того ж, які вони санкції зібралися робити державі, на яку вже накладені всі можливі санкції та ембарго?
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18.10.2022 00:33
+14
"можливі санкції". Бл@ть.
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18.10.2022 00:25
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иранцы в Херсонской области уже начали собирать чемоданы.
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18.10.2022 00:21 Відповісти
Це сарказм?
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18.10.2022 00:35 Відповісти
ясный перец
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18.10.2022 00:42 Відповісти
Загрожувати можна до скону - просто ставте раком та ї...іть!
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18.10.2022 00:23 Відповісти
"можливі санкції". Бл@ть.
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18.10.2022 00:25 Відповісти
До того ж, які вони санкції зібралися робити державі, на яку вже накладені всі можливі санкції та ембарго?
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18.10.2022 00:33 Відповісти
напугали ежика голой ж*
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18.10.2022 00:34 Відповісти
Ну, например, можно для начала снять их с участия в различных спортивных соревнований. Например с приближающегося ЧМ по футболу. В Катаре им не место.
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18.10.2022 03:42 Відповісти
Треш. Европейцы просто жаждут Третьей Мировой Войны. Получат
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18.10.2022 00:25 Відповісти
як же це европейське ******** замахало...

просто зараз іранські дрони убивають українців а цінителям европейських цінностей це лише привід попередити.

подивились би ми на францію якби іранські дрони убивали щоденно французів.

я за вступ в ЕС але все більше і більше розумію польщу, яка педалює свої польські інтереси а не намагається робити з поляків синьо-золоті ганчірки.
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18.10.2022 00:26 Відповісти
я уже против вступления в ес. Англия в помощь
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18.10.2022 00:35 Відповісти
пішов в свою сизрань, кадировський ********.
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18.10.2022 00:44 Відповісти
Иран весь санкциях. Думается реальных механизмов воздействия на Иран ни у кого нет, кроме возможно Китая. В Китай в основном Иран продает нефть.
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18.10.2022 00:28 Відповісти
Самая большая угроза- это Китай. Если Запад сможет её нейтрализовать, то Ирану и раше труба
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18.10.2022 00:32 Відповісти
Першими про передачу дронів від Ірану до московії казали західні спецслужби. А тепер західні політики намагаються провести розслідування: так це чи ні.

А у своїх спецслужб запитати розуму не вистачає чи ви їм не вірите?

Просто сюр якийсь!
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18.10.2022 00:35 Відповісти
Ось саме тому в мене інколи виникає відчуття, що людство прямує до свого фіналу
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18.10.2022 00:45 Відповісти
Та чхати вони їотіли на ваші санкції. Вони вже під ними двадцять років живуть - і нічого. Дрсить вже намагатися робити брудну роботу у білих рукавичках. Будьте вже чоловіками нарешті! Вріжте по морді цим конченим аятолам та *****!
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18.10.2022 00:37 Відповісти
некому врезать
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18.10.2022 00:55 Відповісти
- Нет, -- решительно сказал великий комбинатор, -- вы произошли не от обезьяны, как все граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго.
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18.10.2022 00:38 Відповісти
21 століття....А в людей як не було мізків так і не набули...
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18.10.2022 00:44 Відповісти
Більш того здаєтся раніше навіть більше мізків у людкй було
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18.10.2022 00:46 Відповісти
Ну не Байден же будет звонить в Иран и вставлять пистоны.
Франция предупредила Иран от имени Запада,
а пистоны будут американские.
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18.10.2022 00:53 Відповісти
Ну так, а что они им могут сделать? Все санкции возможные уже введены. Остается только ********** завод где клепают это дерьмо. Сегодня даже фотка появилась возможного местоположения заводов по производсту шахедов
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18.10.2022 00:56 Відповісти
Да, в Иране курение так же вредно, как в Крыму.
А тунгусским метеоритам вообще пофиг куда лететь - в Сибирь или в Иран.
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18.10.2022 01:07 Відповісти
Отличный был бы вариант
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18.10.2022 01:14 Відповісти
Франция єто посредник с Ираном, что бьі напрямую не мараться в переговорах с террористами.
Тут более интересно что же получил Иран в обмен на такую щедрую и явно для него непростую поставку?
Деньги? Долларьі или евро в контейнере? Безнал рубли (бгг)? Врядли.
Они получили что-то очень для них важное и значимое, чего они никак не могут получить другим способом. Ходили слухи про самолетьі, но учитьівая потери рф и состояние того, что у них на консервации, врядли. Ктому же идет война, и обмен по сделке нельзя отложить на год вперед, когда технику с консервации обмотают синей изолентой до состояния когда она сможет долететь до Исфахана. Обмен наверняка уже произведен. Вопрос только на что? И судя по молчанию разведок, они или еще не знают, или уже сильно думают, что с єтим делать.
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18.10.2022 02:14 Відповісти
Мабудь, щось пов'язане з ядеркою. Якісь переваги в боротьбі з Ізраїлем.
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18.10.2022 08:29 Відповісти
Мабуть вона мала на увазі нові партії дронів, оскільки Іран їх постачає поступово.
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18.10.2022 03:20 Відповісти
Снимите их для начала с ЧМ по футболу. Иранцы любят футбол, но таким как они не место на мундиале
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18.10.2022 03:44 Відповісти
мощний сігнал
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18.10.2022 06:35 Відповісти
"Попередили"..., "можливі"... Ви ще підозру їм оголосіть!
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18.10.2022 06:39 Відповісти
Поздно предупреждать, долбо*бы.
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18.10.2022 07:26 Відповісти
Ось тепер то спливає, вся система чорних санкцій...
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18.10.2022 07:50 Відповісти
Ахахаха.... надо с Притулой скупить всю наркоту, чтоб вы протрезвели!!! возможно? т.е все видосы с дронами это фотошоп?
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18.10.2022 08:18 Відповісти
Можливі---безхребетна, слюнява жабоїдка!
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18.10.2022 09:08 Відповісти
 
 