Ми попередили Іран про можливі санкції за використання Росією дронів Shahed в Україні, - керівник МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що Ірану можуть загрожувати санкції за використання росією безпілотників "Shahed" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила після зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів.

"Низка колег і міністрів справді хотіли, щоб ми поглибили роботу, щоб розглянути те, що стосується іранських безпілотників, які, схоже, використовує росія в Україні. Це може бути порушенням резолюцій ООН, і тому Ірану - можливо - загрожує низка санкцій. Таким чином, потрібно буде продовжити над цим роботу ", - сказала Колонна.

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