Пентагон розглядає можливість оплати Starlink з фонду, який використовується для постачання зброї Україні, - ЗМІ
Міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.
Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.
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+6 Colt
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+5 Evgeny N
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+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар18.10.2022 00:49
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Виробництво та запуски супутників, наземна інфраструктура коштують компанії міль'ярди доларів. Поки що проект Старлінк збитковий, і це нормальний бізнес-процес, коли за бізнес-планом, певний час компанія намагається відшкодувати витрати, збільшити виручку за послуги та вийти на прибуток. Якщо Маск порушить бізнес-план, то інвестори припинять інвестування, і Старлінк збанкрутіє. Маск попереджає, що всі без виключень спроби інших компаній зробити бізнес на супутниковому інтернет зазнали невдач, виявилися збитковими. Якщо Старлінк збанкрутіє , то не буде більше інтернет від Старлінк! Чи допоможе банкрутство Старлінк Україні для перемоги над ворогом?
ніж за допомогою тільки доброго слова.