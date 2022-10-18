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Пентагон розглядає можливість оплати Starlink з фонду, який використовується для постачання зброї Україні, - ЗМІ

пентагон

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Маска SpaceX просить Пентагон профінансувати роботу Starlink в Україні. На 2023 рік потрібно $400 млн

Автор: 

Пентагон (1417) Маск Ілон (641) Starlink (264)


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Топ коментарі
+6
За допомогою доброго слова і Пентагона можна досягти більшого,
ніж за допомогою тільки доброго слова.
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18.10.2022 00:47
+5
Не вперший раз Маск використовує таку тактику. Як на мене, то йому начхати, що про нього думають через його пости. Зате тепер він стабільно буде отримувати прибуток поки йде війна в Україні! Або від Пентагону (читай з держбюджету США), або від ЄС. Гаманець не схудне! Як там кажуть: "Nothing personal, just business"
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18.10.2022 00:47
+3
а як із кольтом, то можна й без доброго слова
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18.10.2022 00:49
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Не вперший раз Маск використовує таку тактику. Як на мене, то йому начхати, що про нього думають через його пости. Зате тепер він стабільно буде отримувати прибуток поки йде війна в Україні! Або від Пентагону (читай з держбюджету США), або від ЄС. Гаманець не схудне! Як там кажуть: "Nothing personal, just business"
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18.10.2022 00:47 Відповісти
А ви, мабуть, хотіли, щоб він втратив гроші і збанкрутував?
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18.10.2022 04:42 Відповісти
Ми хотіли щоб він шантажем не вимагав платити більше ніж в 45 разів. В США місячна оплата це 100 доларів, для України (бо тут не ті доходи) 60. А він вимагає 4 500. І зараз досі вимкнуті від зв'язку всі старлінки, які перетнули межу, коли наші відбили території у рашистів. Завтра він захоче в 1000 раз більше, чи буде продавати оркам доступ до даних наших військових, бо неадекват аутист (аутизм це стан, який містить проблеми з навичками соціальної поведінки і спілкування, сенсорним сприйняттям, рухом і дрібною моторикою, мовою та інтелектуальними здібностями) та ще патологічно жадібний та жорстокий.
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18.10.2022 05:23 Відповісти
Немає поки що прибутку від Старлінк у Маска. Старлінк поки що збиткова компанія.
Виробництво та запуски супутників, наземна інфраструктура коштують компанії міль'ярди доларів. Поки що проект Старлінк збитковий, і це нормальний бізнес-процес, коли за бізнес-планом, певний час компанія намагається відшкодувати витрати, збільшити виручку за послуги та вийти на прибуток. Якщо Маск порушить бізнес-план, то інвестори припинять інвестування, і Старлінк збанкрутіє. Маск попереджає, що всі без виключень спроби інших компаній зробити бізнес на супутниковому інтернет зазнали невдач, виявилися збитковими. Якщо Старлінк збанкрутіє , то не буде більше інтернет від Старлінк! Чи допоможе банкрутство Старлінк Україні для перемоги над ворогом?
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18.10.2022 10:58 Відповісти
Кому вигідне банкрутство Старлінк? Очевидно, ворогам України, бо їм дуже заважають термінали Старлинк у ЗСУ. А ще - конкурентам Старлінк... Порівняйте суми контрактів Пентагону із Старлінк та конкурентами...
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18.10.2022 11:12 Відповісти
За допомогою доброго слова і Пентагона можна досягти більшого,
ніж за допомогою тільки доброго слова.
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18.10.2022 00:47 Відповісти
а як із кольтом, то можна й без доброго слова
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18.10.2022 00:49 Відповісти
шутка, за послуги треба платити
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18.10.2022 00:50 Відповісти
Як не крути а старлінку немає заміни
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18.10.2022 01:01 Відповісти
Йому нема безкоштовної заміни, але якось США в Іраку та Афганістані воювали без старлінка.
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18.10.2022 01:53 Відповісти
Україна не США. на жаль. от як би Україна була 51 штатом США то таки ДА
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18.10.2022 06:53 Відповісти
незрозуміло шо там платити, за 4 доби Українці зібрали 150 міліонів як що мова тупо про абоненьську плату треба тупо брати та платити самим. треба просто не давати ВОРОВАТИ з бюджету гроші наші податки
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18.10.2022 06:52 Відповісти
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18.10.2022 11:58 Відповісти
 
 