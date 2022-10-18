Пентагон розглядає можливість оплати Starlink з фонду, який використовується для постачання зброї Україні, - ЗМІ

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.

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