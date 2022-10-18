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Новини Санкції проти Росії
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Жіночі збірні Росії та Білорусі з баскетболу відсторонені від чемпіонату Європи 2023 року

баскетбол

Жіночі збірні Росії та Білорусі з баскетболу відсторонені від участі у відборі на чемпіонат Європи 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті ФІБА.

У повідомленні зазначається: "Виконавчий комітет ФІБА-Європа, який зібрався в понеділок, вирішив продовжити заходи для команд з Росії та Білорусі на майбутні відбіркові матчі Євробаскету 2023 серед жінок.

У травні Рада ФІБА-Європа вирішила застосувати до європейських національних збірних і клубних змагань рішення , ухвалене Виконавчим комітетом ФІБА на початку місяця щодо Росії та Білорусі , але це рішення не включало в той час відбіркові матчі Євробаскету серед жінок.

Сьогоднішнє рішення, яке було прийнято після ретельного розгляду останніх подій конфлікту в Україні, рішень Виконавчого комітету ФІБА та вказівок Міжнародного олімпійського комітету, означає, що Росія та Білорусь вилучаються з майбутніх відбіркових матчів Євробаскету серед жінок у листопаді. 2022 та лютий 2023.

Результати двох команд у відповідних групах будуть оголошені недійсними відповідно до чинних правил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію і Білорусь вигнали з баскетбольного ЧС-2023

Автор: 

Білорусь (7926) росія (65002) баскетбол (49)


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Топ коментарі
+7
Та в них спартакіада ім. ***** йде, вони щасливі...
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18.10.2022 03:02
+6
в стойло на***!
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18.10.2022 03:27
+6
А свинофобов иранских не хотят случаем снять с ЧМ по футболу за международный терроризм?
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18.10.2022 03:40
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Правила форума Рада форумчан
Та в них спартакіада ім. ***** йде, вони щасливі...
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18.10.2022 03:02 Відповісти
Хай між собою змагаються - шліфують майстерність! Буде чим перед дітьми похвалиться!
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18.10.2022 05:21 Відповісти
Підтримую, хай кізяками кидаються - оце їхнє !
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18.10.2022 06:39 Відповісти
в стойло на***!
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18.10.2022 03:27 Відповісти
А свинофобов иранских не хотят случаем снять с ЧМ по футболу за международный терроризм?
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18.10.2022 03:40 Відповісти
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18.10.2022 03:53 Відповісти
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18.10.2022 03:55 Відповісти
Пусть устроят чемпионат по лаптеболу и никого туда не пускают. А лучше параолимпиаду, где будет пара стран и Иран
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18.10.2022 05:11 Відповісти
После того как российских спортсменов не пустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Путин для своих спортсменов организовал "свою" Олимпиаду, где они уверенно взяли первые места... Что ему мешает провести аналогично "свою" Генассамблею ООН?
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18.10.2022 05:20 Відповісти
Пусть закроются в раздевалке и устроят дружеский матч без закуски.
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18.10.2022 06:38 Відповісти
Всех этих овец на чемпионат Чечни 2023. Там ещё и отдолбят в сракатан в качестве приза.)
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18.10.2022 06:42 Відповісти
Хай тепер довічно олімпіади влаштовують тільки двох учасників
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18.10.2022 07:34 Відповісти
И это правильно, надо гнать кацапов и бульбашей из всех международных организаций, включая спортивные, сцанными тряпками.

Сцанные тряпки - это когда на тряпку насцать и потом ею бить кацапа и бульбаша.
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18.10.2022 07:35 Відповісти
Нужно не отстранять, а исключать из организаций. Ждать пока они перевоспитаются марна справа.
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18.10.2022 07:49 Відповісти
От і добре
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18.10.2022 09:24 Відповісти
 
 