Жіночі збірні Росії та Білорусі з баскетболу відсторонені від чемпіонату Європи 2023 року

Жіночі збірні Росії та Білорусі з баскетболу відсторонені від участі у відборі на чемпіонат Європи 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті ФІБА.

У повідомленні зазначається: "Виконавчий комітет ФІБА-Європа, який зібрався в понеділок, вирішив продовжити заходи для команд з Росії та Білорусі на майбутні відбіркові матчі Євробаскету 2023 серед жінок.

У травні Рада ФІБА-Європа вирішила застосувати до європейських національних збірних і клубних змагань рішення , ухвалене Виконавчим комітетом ФІБА на початку місяця щодо Росії та Білорусі , але це рішення не включало в той час відбіркові матчі Євробаскету серед жінок.

Сьогоднішнє рішення, яке було прийнято після ретельного розгляду останніх подій конфлікту в Україні, рішень Виконавчого комітету ФІБА та вказівок Міжнародного олімпійського комітету, означає, що Росія та Білорусь вилучаються з майбутніх відбіркових матчів Євробаскету серед жінок у листопаді. 2022 та лютий 2023.

Результати двох команд у відповідних групах будуть оголошені недійсними відповідно до чинних правил".

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