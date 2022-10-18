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Новини Війна
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Минулої доби авіація Сил оборони вразила 18 районів зосередження техніки ворога та 3 позиції ЗРК, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по позиціях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

"Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Авіація ЗСУ за день 17 жовтня завдала понад 11 ударів по угрупованнях окупантів, а ППО збила 25 дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) техніка (1824) втрати (4388) Повітряні сили (2610)


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А шо там блеяли кацапские пропогандоны? Что они 100500 раз уничтожила все наши ВВС еще 24 февраля?

Ну-ну...
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18.10.2022 07:25 Відповісти
Все правильно: в першу чергу треба "відбить "довгі руки" ворогу Коли не матиме техніки - не буде чим воювать Бо (виявляється) "закрома матушки-Рассии" не "бездонні"!
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18.10.2022 07:26 Відповісти
А дев'ятиповерхівка в Єйську враховується?)
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18.10.2022 07:32 Відповісти
Слава нашим Яструбам!
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18.10.2022 08:51 Відповісти
 
 