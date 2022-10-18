Минулої доби авіація Сил оборони вразила 18 районів зосередження техніки ворога та 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по позиціях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

"Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника", - йдеться у повідомленні.

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