Не бачимо у Білорусі ознак того, що б змінило хід бойових дій в Україні, - Пентагон
Сполучені Штати наразі не спостерігають "тривожних" ознак, пов’язаних із розміщенням військ у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації на полі бою в Україні.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу для журналістів високопоставлений представник міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас, знаєте, змінити наші погляди (на розвиток ситуації. - Ред.) на полі бою в її нинішньому вигляді",- зауважив представник оборонного відомства США.
Водночас він додав, що Сполучені Штати також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів РФ, здатних нести ядерну зброю, всередині Росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.
Як повідомлялося, напередодні військове керівництва білорусі заявляло про готовність розмістити на своїй території близько 9 тисяч російських військових в контексті розгортання спільного "регіонального угруповання".
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він пам'ятає як червоних і білогвардійців Нестор Іванович там вішав як кольорові прикраси
А переміщення важекої техніки на Донбас та Крим Пентагон теж не бачить? Побачить це тільки на вже на полі бою і тільки тоді буде нова допомога?
А атаки дронами с території по інфрастуркурі теж не видно? Навіть не стурбовані?
А підготовка на полігонах білорусі чмобіків з росії теж не видно?
А хоч на росії перевіж на контракт дембевів осінього призиву теж не видно?
Коли це все повилазить на поле бою, що будуть заявляти "експерди" с Пентагону?
Яка хвиля чмобіків готується? До 200 000 .
Перевід дембілів на контракт (через механізм, що все рівно їх мобілізують - їх ставлять перед вибором або контракт або мобілізація через місяць два). Приблизно 150 тис і це не чмобіки, а підготовлені!!!
В сумі прибл. 350 000...Пентагон знову не в курсі? Може цю "радість" в "Білий дім" передадуть.
Техніка навіть із білорусі для них береться... під носом. Не видно Пентагон.
путін зимой не воює? Дебальцево, зима, 2015. Не було?
Коли це "все почнеться"? Ну раз в Пентагоні дебіли - листопад-грудень.
Може так дійде.