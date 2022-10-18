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Новини Війна
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Не бачимо у Білорусі ознак того, що б змінило хід бойових дій в Україні, - Пентагон

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

Сполучені Штати наразі не спостерігають "тривожних" ознак, пов’язаних із розміщенням військ у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації на полі бою в Україні.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу для журналістів високопоставлений представник міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас, знаєте, змінити наші погляди (на розвиток ситуації. - Ред.) на полі бою в її нинішньому вигляді",- зауважив представник оборонного відомства США.

Водночас він додав, що Сполучені Штати також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів РФ, здатних нести ядерну зброю, всередині Росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.

Як повідомлялося, напередодні військове керівництва білорусі заявляло про готовність розмістити на своїй території близько 9 тисяч російських військових в контексті розгортання спільного "регіонального угруповання".

Також читайте: Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ, до 100 гармат і мінометів

Автор: 

армія рф (17264) Білорусь (7926) Пентагон (1417)


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Топ коментарі
+7
Коли будуть ознаки,що бульбафюрер повисне на дубі?
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18.10.2022 07:35
+5
Это не видит и наша разведка, но войска мы вынуждены держать на границе с бульборейхом. На всякий случай, а то крыша поехала не только у *****, срущего в чемодан, а и у картофельного дуче.
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18.10.2022 07:38
+4
Дах у бульби не поїхав, воно розуміє, що у випадку поразки *****, саме швидко закінчить з ломом у сраці. Просто цинічний та брехливий, кровожерливий покидьок, який намагається утримати владу
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18.10.2022 07:55
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Коли будуть ознаки,що бульбафюрер повисне на дубі?
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18.10.2022 07:35 Відповісти
"Дуб смерті" в Дібрівському лісі чекає,
він пам'ятає як червоних і білогвардійців Нестор Іванович там вішав як кольорові прикраси
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18.10.2022 09:11 Відповісти
Это не видит и наша разведка, но войска мы вынуждены держать на границе с бульборейхом. На всякий случай, а то крыша поехала не только у *****, срущего в чемодан, а и у картофельного дуче.
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18.10.2022 07:38 Відповісти
Дах у бульби не поїхав, воно розуміє, що у випадку поразки *****, саме швидко закінчить з ломом у сраці. Просто цинічний та брехливий, кровожерливий покидьок, який намагається утримати владу
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18.10.2022 07:55 Відповісти
Таракан крутится меж 2-ух огней. С одной стороны у него ,,Новичок", с другой - ,,лом у сраци"(с)
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18.10.2022 08:29 Відповісти
Звичайно, що не повпливають. Українці і їх вб'ють, але загине ще дуже багато мирного населення через атаки дронами/ракетами з території того ж бульбофюрерленду. Тому (риторичне питання) можливо вже пора розморозити в необмежених кількостях засобів ПРО та зеніток, щоб хоч збивали все, чи досі є боязнь роздратувати *****?
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18.10.2022 07:44 Відповісти
Картофель понимает что если рыпнется то его самого и его солдатиков ЗСУ пустит на драники. Вот **** и вертится как вошь на гребешке.
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18.10.2022 07:57 Відповісти
Бульбамьотные войска не получили боеприпасы. Колорад сожрал
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18.10.2022 08:04 Відповісти
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18.10.2022 08:05 Відповісти
Сполучені Штати наразі не спостерігають "тривожних" ознак, пов'язаних із розміщенням військ у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації на полі бою в Україні.

А переміщення важекої техніки на Донбас та Крим Пентагон теж не бачить? Побачить це тільки на вже на полі бою і тільки тоді буде нова допомога?

А атаки дронами с території по інфрастуркурі теж не видно? Навіть не стурбовані?

А підготовка на полігонах білорусі чмобіків з росії теж не видно?

А хоч на росії перевіж на контракт дембевів осінього призиву теж не видно?

Коли це все повилазить на поле бою, що будуть заявляти "експерди" с Пентагону?
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18.10.2022 08:27 Відповісти
навідміну від шашличника сша завжди давали вірну інфу, як напередодні війни так і після. Не баламутьте воду.
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18.10.2022 08:41 Відповісти
16.02.22 путін нападе? ага
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18.10.2022 09:15 Відповісти
Давайте зафіксуємо ситуацію на 17.10.22.

Яка хвиля чмобіків готується? До 200 000 .
Перевід дембілів на контракт (через механізм, що все рівно їх мобілізують - їх ставлять перед вибором або контракт або мобілізація через місяць два). Приблизно 150 тис і це не чмобіки, а підготовлені!!!

В сумі прибл. 350 000...Пентагон знову не в курсі? Може цю "радість" в "Білий дім" передадуть.
Техніка навіть із білорусі для них береться... під носом. Не видно Пентагон.

путін зимой не воює? Дебальцево, зима, 2015. Не було?

Коли це "все почнеться"? Ну раз в Пентагоні дебіли - листопад-грудень.

Може так дійде.
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18.10.2022 08:45 Відповісти
в грудні 2014 не було попередження, що буде зимня компанія... вже забули
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18.10.2022 09:18 Відповісти
Ин Америка Ви траст. Если американская разведка говорит нет опасности с белорахи значит нет. Значит можно пока пить боржоми.
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18.10.2022 08:36 Відповісти
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18.10.2022 08:49 Відповісти
 
 