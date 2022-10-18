Не бачимо у Білорусі ознак того, що б змінило хід бойових дій в Україні, - Пентагон

Сполучені Штати наразі не спостерігають "тривожних" ознак, пов’язаних із розміщенням військ у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації на полі бою в Україні.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу для журналістів високопоставлений представник міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас, знаєте, змінити наші погляди (на розвиток ситуації. - Ред.) на полі бою в її нинішньому вигляді",- зауважив представник оборонного відомства США.

Водночас він додав, що Сполучені Штати також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів РФ, здатних нести ядерну зброю, всередині Росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.

Як повідомлялося, напередодні військове керівництва білорусі заявляло про готовність розмістити на своїй території близько 9 тисяч російських військових в контексті розгортання спільного "регіонального угруповання".

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