У Дніпрі 2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження, - ОП (оновлено)
Наразі в більшості областей України оголошено повітряну тривогу.2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим часом, низка телеграм-каналів повідомляють про вибухи у Дніпрі. За їхніми даними, наразі підіймається стовп диму.
Пізніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі міста.
"2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - зазначив він.
"До уваги жителів Дніпра. У зв‘язку з обстрілами міста - в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням", - додав Тимошенко.
Своєю чергою, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив: "Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо".
Будь ласка, зачекайте...
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Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС https://t.me/truexanewsua/63117
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!
Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!
Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!
Але то бажання й хотєлки.
А в реальності - після довгого рейсу в смердючих товарних вагонах побачать платформу, автоматників ЗСУ, розлючених вівчарок, і - "русский, стройся! Перекличка! (Пане капітане, під час трансферу у вагіні номер ... вибуло мертвими стільки-то!) Напра-во! К душевым камерам бегом марш, шнель, шнель, бистро, айн цвай, айн цвай!"
А далі рутинна процедура: роздягнутися, і в душові камери... двері зачиняються... але замість води - газ: пшшшшшш...
Ото й будуть останні враження русні ☠️
СКАЖИ ОТЦУ, ЧТОБ ВПРЄДЬ ПРЄДОХРАНЯЛСЯ.
І всі на початку ржали з Іранських дронів коли потрібно було піднімати це питання на міжнародному рівні, а тепер вони вибивають ракети ПВО, а в догонку під час перезаряджання комплексів летять уже крилаті ракети...
І дальше всі мовчать по Китаю що всі дронокомплекти електроніки звідти йдуть
а двигуни там Bombardier і якось вони попадають в Іран в такій кількості..... що 2400 дронів наклепали...
1. Как все разведки мира проспали возможности Ирана?
2. Как самый подсанкционный в мире Иран (до 24.02.22) сумел создать крупнейший военный арсенал на всем Ближнем Востоке и Центральной Азии?
3. Как, на подобные поставки, ответит Запад?
4. Как на подобные поставки ответит Украина? (вернее: Сколько еще объектов должны быть разбомблены беспилотниками, чтобы Украина ответила?
5. Почему в Украине нет подобной, элементарной в изготовлении техники? Это при том, что Ирану никто не угрожает, а Украина "де факто" 8 лет в состоянии войны.
6. В США на боевом дежурстве стоят 480 комплексов Patriot. Еще около 400 имеются в резерве. На базах хранения находятся более 1500 менее современных (но вполне боеспособных) систем ПВО/ПРО. Можно получить комментарий США о возможных поставках в Украину систем ПВО/ПРО именно на этом фоне? Вот именно так: Сначала перечислить количество, а потом спросить? Не то чтобы они нам должны ... но просто интересно.
Утім маю передчуття, що кацапи миттєво підхоплять тези, які почнуть хрюкати і гавкати "лідери думок". Усе стандартно і передбачувано - "так было надоть! это вяликая жертва! как дилды, которые вызывали огонь на себя! они мученики, причисленные равноапостольным генералом Гундяем к морде лика святых! не мы их убили, а хохлы! низабудем нипрастим!" (и вообще, отставить обсуждать приказы царя-батюшки и Кадыр-хана! иначе хана!)
по ним пройдет ударный полк
которым мы потом засыпем
противотанковые рвы
(знайдено на полонинах інтернету - вся суть кацапського ділдовоювання у чотирьох рядках)
Це мені безпосередньо батько розказував, який влітку 42-го, виходячи з оточення гірськими перевалами Приельбрусся, викинув всі свої документи зі "смертним талоном" включно, щоб вони не потрапили до німців в разі чогось та не були використані ними в пропагандистських цілях, наразивши тим самим на репресії його рідних в совєтському тилу.
Я вже махнув рукою на людей, які розчаровуються в акторах, що зіграли головні ролі в улюблених ними фільмах радянської пори: Конкіні, Баталові, Ліванові та інших У них в голові не вміщається, що актор - це лише "ретранслятор" того, що хотів сказать режисер фільму чи автор твору на основі якого написано сценарій, а не людина, яку ми бачимо на екрані Що громадянин Конкін - це не "Павка Корчагін", і не "Шарапов", а звичайний алкоголік І що Вася Ліванов "прогнувся" під Путіна тому, що його синок - звичайний "зірковий синочок", який вляпався в тюрму по сейозній статті І щоб полегшить йому відсидку, Ліванов змушений лизать зад Путіну
"Паржали?" А тепер у вас "партньори" винні?
суки драные...от просто - суки драные !!!
За останні кілька років Україна поставила до Ефіопії сім модернізованих комплексів ЗРК С-125МЕ-2
28 січня 2021,
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
https://defence-ua.com/news/indija_zamovila_v_dahk_artem_zapasni_chastini_do_raket_r_27_na_sumu_ponad_8_mln-2671.html
‼️‼️‼️Нагадаємо, ДАХК "Артем" є серійним виробником авіаційних ракет середньої дальності Р-27. Ці ракети застосовуються на винищувачах типу МіГ-29, Су-27, Су-30, Су-35.
Ракети Р-27 мають модульну конструкцію - з різними типами ГСН (радіолокаційними напівактивними та пасивними, а також з тепловими) та з різними версіями двигунів.
Протягом тривалого періоду підприємство експортувало тисячі ракет Р-27 різних модифікацій в понад 30 країн світу. Раніше частина вузлів та агрегатів для цієї ракети закуповувалася в РФ, співпраця з якою була зупинена після початку агресії Росії проти України.