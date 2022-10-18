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У Дніпрі 2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження, - ОП (оновлено)

ракета

Наразі в більшості областей України оголошено повітряну тривогу.2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, низка телеграм-каналів повідомляють про вибухи у Дніпрі. За їхніми даними, наразі підіймається стовп диму.

Пізніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі міста.

"2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - зазначив він.

Також читайте: Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру. ФОТОрепортаж

"До уваги жителів Дніпра. У зв‘язку з обстрілами міста - в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням", - додав Тимошенко.

Своєю чергою, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив: "Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо".

Автор: 

вибух (4440) Дніпро (3263) обстріл (28303) енергетика (2582) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+17
Повинно відразу прилітати в об'єкти енергетичної інфраструктури бєлгорода,курська,воронєжа? В чому справа? Мі нє такіє? Кацапи цього не оцінять.
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18.10.2022 08:37
+16
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18.10.2022 08:31
+11
Вірші там приблизно такого художнього рівня, мабуть...

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18.10.2022 08:38
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Ага, 20 з **** хвилин тому. У двох км від мене.
З добрим вутром, блть 🤬🤬🤬
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18.10.2022 08:24 Відповісти
чай.каву.капучіно..
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18.10.2022 08:26 Відповісти
Цей ранок почнемо з 🥃 та 🚬 ...

*****, у небі дим ********* - я *** ☹️
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18.10.2022 08:32 Відповісти
по всій Україні тривога
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18.10.2022 08:33 Відповісти
Тобто, якщо офіційно ніхто не підтвердить, то і вибухів начебто не було. У вас текст по дибільному написаний.
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18.10.2022 08:28 Відповісти
Дніпро! 2 прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, - Кирило Тимошенко.
Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС https://t.me/truexanewsua/63117
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18.10.2022 08:31 Відповісти
Confirmed ☹️
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18.10.2022 08:33 Відповісти
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18.10.2022 08:31 Відповісти
Вірші там приблизно такого художнього рівня, мабуть...

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18.10.2022 08:38 Відповісти
І таке там може бути )
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!

Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!
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18.10.2022 08:54 Відповісти
Хріна собі у них ґапетита розігралася...
Але то бажання й хотєлки.
А в реальності - після довгого рейсу в смердючих товарних вагонах побачать платформу, автоматників ЗСУ, розлючених вівчарок, і - "русский, стройся! Перекличка! (Пане капітане, під час трансферу у вагіні номер ... вибуло мертвими стільки-то!) Напра-во! К душевым камерам бегом марш, шнель, шнель, бистро, айн цвай, айн цвай!"
А далі рутинна процедура: роздягнутися, і в душові камери... двері зачиняються... але замість води - газ: пшшшшшш...
Ото й будуть останні враження русні ☠️
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18.10.2022 09:14 Відповісти
Там реально всі йокнуті. От без виключення.
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18.10.2022 09:16 Відповісти
Там одна митіщинська молода поетеса Свєтка Кутузова-Желтова чого варта... На хвилинку, членкиня спілки письменників росії 🤬🤐😶

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18.10.2022 09:25 Відповісти
Та у неї там ціла купа выршів І всі - такого самого штибу! Якось вичитав -десь з десяток! Пушкін з Лєрмонтовим повісилися-б від ганьби!
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18.10.2022 10:01 Відповісти
Угу, любовна "лірика" теж збсь. "И как беременная блею" - це розкішно

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18.10.2022 10:09 Відповісти
так і хочеться відповісти їй словами рашанського класика:

СКАЖИ ОТЦУ, ЧТОБ ВПРЄДЬ ПРЄДОХРАНЯЛСЯ.
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18.10.2022 10:20 Відповісти
Пздц. Нет слов.
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Є така квіточка у лісах африканських - "Раффлезія Арнольді" Діаметр її з пелюстками - більше метра Багрового кольору Аромат - як гниючий труп Це теж така сама "квіточка"
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18.10.2022 10:35 Відповісти
Кровь из глаз. Дремучая безграмотность и Дерьмо в голове. Психиатрам масса тем для диссертаций.
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18.10.2022 10:24 Відповісти
Не тi вже маяковськi..Та яка краiна, такi й митцi...))
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18.10.2022 09:53 Відповісти
Если пишут вам про жопы, про куи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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18.10.2022 10:49 Відповісти
цеж не мопеди за годину поперджали що вилітає з оркостану крилаті що так все погано с пво ?
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18.10.2022 08:36 Відповісти
не так давно, азербайджанський експерт Агіль Рустамзаде сказав, що ці дрони-шахіди виснажують наше ПВО (йдуть "в розхід" ракети С-300), поновлювати їх немає чим... Вчора Арестович це підтвердив. Так що, схоже, найгірше ще попереду...
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18.10.2022 09:01 Відповісти
Повинно відразу прилітати в об'єкти енергетичної інфраструктури бєлгорода,курська,воронєжа? В чому справа? Мі нє такіє? Кацапи цього не оцінять.
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18.10.2022 08:37 Відповісти
Це ж ісконно українські землі, треба бити далі, по інфраструктурі мацкви.
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18.10.2022 09:00 Відповісти
До чого ці щодобові фантазї? З чого бити? Лампи Алладіна немає, чарівної палки теж...
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18.10.2022 09:20 Відповісти
Для Ху... ло важливо убити промисловість в Україні і зупинити експорт електроенергії в ЄС,

І всі на початку ржали з Іранських дронів коли потрібно було піднімати це питання на міжнародному рівні, а тепер вони вибивають ракети ПВО, а в догонку під час перезаряджання комплексів летять уже крилаті ракети...

І дальше всі мовчать по Китаю що всі дронокомплекти електроніки звідти йдуть
а двигуни там Bombardier і якось вони попадають в Іран в такій кількості..... що 2400 дронів наклепали...
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18.10.2022 08:40 Відповісти
Двигун там стоїть ліцензійний німецький Limbach L550E, тобто Іран виготовляє його самостійно по ліцензії. Перш ніж писати про Bombardier, хоч поцікався, так потім і виходить, що більшість інформації перекручується.
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18.10.2022 08:58 Відповісти
Я бачив 2 статті де вказували що двигуни там завода що входить до концерна Bombardier
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18.10.2022 09:10 Відповісти
Так почти все производство давно зааутсоршено в Китай. Одинаковый двигатель может продаваться под кучей брендов из одного завода. У Китая есть военный интерес продавать в РФ технику. Она здесь оттягивает на себя ресурсы НАТО, что делает сильнее их позицию по Тайваню. Когда у РФ кончатся свои танки, будьте готовы встречать их китайские клоны.
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18.10.2022 08:58 Відповісти
а тепер ще й схоже, що Іран і ракети їм дасть
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18.10.2022 08:58 Відповісти
Над оружием (любым!) ржут только дебилы. Серьезные люди обсуждали и продолжают обсуждать:
1. Как все разведки мира проспали возможности Ирана?
2. Как самый подсанкционный в мире Иран (до 24.02.22) сумел создать крупнейший военный арсенал на всем Ближнем Востоке и Центральной Азии?
3. Как, на подобные поставки, ответит Запад?
4. Как на подобные поставки ответит Украина? (вернее: Сколько еще объектов должны быть разбомблены беспилотниками, чтобы Украина ответила?
5. Почему в Украине нет подобной, элементарной в изготовлении техники? Это при том, что Ирану никто не угрожает, а Украина "де факто" 8 лет в состоянии войны.
6. В США на боевом дежурстве стоят 480 комплексов Patriot. Еще около 400 имеются в резерве. На базах хранения находятся более 1500 менее современных (но вполне боеспособных) систем ПВО/ПРО. Можно получить комментарий США о возможных поставках в Украину систем ПВО/ПРО именно на этом фоне? Вот именно так: Сначала перечислить количество, а потом спросить? Не то чтобы они нам должны ... но просто интересно.
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18.10.2022 09:50 Відповісти
Вибухи у Житомирі, піднімається дим.
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18.10.2022 08:49 Відповісти
В Житомире попали в объект энергообеспечения. Из-за этого в городе пропал свет.
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18.10.2022 08:50 Відповісти
Відповіді по москалям немає,вони так зруйнують всю енергетичну інфраструктуру.Наші партнери далекобійних ракет не дають, а зараз виготовляти подібні ракети в Україні неможливо.
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18.10.2022 08:52 Відповісти
Існує багато країн, які будуть не проти при отриманні відповідних технологій та креслень виготовити такі ракети для нас і для себе (та існує ще певна кількість країн, які на них ще й ядерну боєголовку прикрутять, якщо наші фізики-ядерники розкажуть їм як це зробити).
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18.10.2022 09:03 Відповісти
Наші ніколи ядерних бомб не робили.Фізики колись такі були,але хто з молоді йде зараз на таке професію? То й же Іран сам ракети робить.Північна Корея сама ракети робить.Не факт,що комусь ці ракети потрібні.А тим кому потрібні,то в них навряд чи вони будуть,бо нам США не дозволить передати технології.
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18.10.2022 09:11 Відповісти
А про це обов'язково когось, в т.ч. США, повідомляти? Були колись такі романи Ю. Семенова (із серії про Штірліца) "Експансія" та "Бомба для голови", де описано принцип як це робиться.
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18.10.2022 12:13 Відповісти
Це не секрет,тим більше для США.
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18.10.2022 12:23 Відповісти
Десь в Карпатах можна було-б побудувати захищений підземний завод і на навколишніх вершинах розставити комплекси ППО.
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18.10.2022 10:05 Відповісти
Найкращий захист від ракет та дронів для інфраструктурних енергетичних об'єктів це розміщення там таборів для російських полонених; насамперед, офіцерів, льотчиків, ракетників, артилеристів, "вагнерівців" - вони цілком на це заслужили!
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18.10.2022 08:55 Відповісти
Їм піхій на своїх полонених. Бабіщі такого низькоякісного біоматеріалу ще нарожають.
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18.10.2022 09:18 Відповісти
А коли почнемо росповсюджувати в русні прізвища з адресами та фото як вони виглядали за життя і що від них залишилося після російського удару, тоді побачимо чи дійсно "їм піхій".
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18.10.2022 12:16 Відповісти
Ця ідея потребує перевірки на практиці
Утім маю передчуття, що кацапи миттєво підхоплять тези, які почнуть хрюкати і гавкати "лідери думок". Усе стандартно і передбачувано - "так было надоть! это вяликая жертва! как дилды, которые вызывали огонь на себя! они мученики, причисленные равноапостольным генералом Гундяем к морде лика святых! не мы их убили, а хохлы! низабудем нипрастим!" (и вообще, отставить обсуждать приказы царя-батюшки и Кадыр-хана! иначе хана!)
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19.10.2022 04:11 Відповісти
Серйозно? Та для них люди - сміття. І свої у тому числі.
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18.10.2022 10:15 Відповісти
вот эти роты будут гатью

по ним пройдет ударный полк

которым мы потом засыпем

противотанковые рвы

(знайдено на полонинах інтернету - вся суть кацапського ділдовоювання у чотирьох рядках)
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18.10.2022 11:11 Відповісти
Знаєте, існує прірва між тим, щоб абстрактно стверджувати про потрапляння в гіпотетичний рай, і тим коли кудись там потрапила чи не потрапила конкретно вся твоя родина, або навіть ти сам.
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18.10.2022 12:19 Відповісти
Воно начебто так, але! Дивимось, як вони воювали у 1941-45. Йшли у м'ясорубку всупереч здоровому глузду і всім інстинктам, навіть самозбереження...
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19.10.2022 03:42 Відповісти
В 1942-45 рр. був наказ 00227, який поставив солдатів між молотом і ковадлом: між гітлерівським і сталінським терором та необхідністю вибирати менше зло. А в 1941-му, коли німці ще не встигли почати окупаційні репресії (та навіть відпускали частину військовополонених, за якими прийшли родичі, додому), то переважна частина кадрової армії здалася в полон. Тож ту війну виграло по суті покоління віком за 30, яке мобілізували потім.
Це мені безпосередньо батько розказував, який влітку 42-го, виходячи з оточення гірськими перевалами Приельбрусся, викинув всі свої документи зі "смертним талоном" включно, щоб вони не потрапили до німців в разі чогось та не були використані ними в пропагандистських цілях, наразивши тим самим на репресії його рідних в совєтському тилу.
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24.10.2022 14:34 Відповісти
Ніколи не читав Льва Вершиніна? Це такий собі другорозрядний фантаст часів початку розвалу "совка" Є у нього такий твір "Хроніки неправильного завтра" Трохи сумбурно написано- але він там описує саме ідеологію ******** Росії Описує з критичного боку А тепер - "вишенька на тортик" - він є одним із затятих "путіністів"!!!
Я вже махнув рукою на людей, які розчаровуються в акторах, що зіграли головні ролі в улюблених ними фільмах радянської пори: Конкіні, Баталові, Ліванові та інших У них в голові не вміщається, що актор - це лише "ретранслятор" того, що хотів сказать режисер фільму чи автор твору на основі якого написано сценарій, а не людина, яку ми бачимо на екрані Що громадянин Конкін - це не "Павка Корчагін", і не "Шарапов", а звичайний алкоголік І що Вася Ліванов "прогнувся" під Путіна тому, що його синок - звичайний "зірковий синочок", який вляпався в тюрму по сейозній статті І щоб полегшить йому відсидку, Ліванов змушений лизать зад Путіну
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19.10.2022 06:17 Відповісти
а что по этому поводу мог бы сказать лично буданов, разведывающий разсведтку с гоггилой...
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18.10.2022 08:56 Відповісти
Нєдопєрєпіл?
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18.10.2022 09:22 Відповісти
не недопере, а перенедо...
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18.10.2022 09:23 Відповісти
Іран ще передасть москалям балістичні ракети,якими будуть розносити Україну.І всі далі щось будуть патякати.
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18.10.2022 09:02 Відповісти
А ожиревших партнеров с самого начала просили, закройте небо.
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18.10.2022 09:09 Відповісти
З початку нас на шашлики запрошували
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18.10.2022 10:16 Відповісти
А ми ще весною 2019 криком кричали: "Люди! Що ви робите? НЕ вибирайте клоуна - він погубить Україну!" А ви що казали? "Хто-угодно - только не Парашенка!" Хоть паржом!"
"Паржали?" А тепер у вас "партньори" винні?
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19.10.2022 08:09 Відповісти
два прилета в ТЕЦ... одну сбили прямо в Днепр (река такая)
суки драные...от просто - суки драные !!!
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18.10.2022 09:20 Відповісти
Твари из жОПУ, З(три) года готовили вторжение в Украину! Ликвидировали ВСЕ ракетные программы!!! А теперь это зелёное говно радуется прилётам по Днепру. Шо б вы поиздыхали там, в своём филиале ГУР МО РФ(ОП). От же ж выбрали... Украине на погибель...
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18.10.2022 10:39 Відповісти
ви ще не забувайте про продажу нових разработок недоразвитим країнам

За останні кілька років Україна поставила до Ефіопії сім модернізованих комплексів ЗРК С-125МЕ-2

28 січня 2021,
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
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19.10.2022 08:22 Відповісти
Індія замовила в ДАХК "Артем" запасні частини до ракет Р-27 на суму понад $8 млн

https://defence-ua.com/news/indija_zamovila_v_dahk_artem_zapasni_chastini_do_raket_r_27_na_sumu_ponad_8_mln-2671.html
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19.10.2022 08:37 Відповісти
І ДЕ ВСЕ ЦЕ ???

‼️‼️‼️Нагадаємо, ДАХК "Артем" є серійним виробником авіаційних ракет середньої дальності Р-27. Ці ракети застосовуються на винищувачах типу МіГ-29, Су-27, Су-30, Су-35.
Ракети Р-27 мають модульну конструкцію - з різними типами ГСН (радіолокаційними напівактивними та пасивними, а також з тепловими) та з різними версіями двигунів.

Протягом тривалого періоду підприємство експортувало тисячі ракет Р-27 різних модифікацій в понад 30 країн світу. Раніше частина вузлів та агрегатів для цієї ракети закуповувалася в РФ, співпраця з якою була зупинена після початку агресії Росії проти України.
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19.10.2022 08:40 Відповісти
 
 