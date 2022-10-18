У Дніпрі 2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження, - ОП (оновлено)

Наразі в більшості областей України оголошено повітряну тривогу.2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, низка телеграм-каналів повідомляють про вибухи у Дніпрі. За їхніми даними, наразі підіймається стовп диму.

Пізніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі міста.

"2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - зазначив він.

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"До уваги жителів Дніпра. У зв‘язку з обстрілами міста - в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням", - додав Тимошенко.

Своєю чергою, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив: "Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо".