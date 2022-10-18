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Голова НБУ Пишний - до члена правління "ПриватБанку" Лебединця з "батальйону Монако": Як ви там? Сонцезахисного крему вистачає?

пишний,лебединець

Ігор Лебединець став героєм журналістського розслідування про українських можновладців, які переховуються від війни за кордоном.

Голова Національного банку України Андрій Пишний подякував журналісту Михайлу Ткачу за другу частину розслідування "Батальйон Монако". Про це Пишний пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що банківській нагляд НБУ завдяки цьому матеріалу отримав додаткову роботу.

"Хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління "ПриватБанку", 100 відсотків акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член Правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в… Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там - в Монако! Спите?" - написав Пишний.

Дивіться: Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Він запевнив, що вірить: репутаційні втрати спонукатимуть реагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче й в межах законодавство.

"Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!" - додав Пишний.

Нагадаємо, Ігор Лебединець став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".

Автор: 

Монако (30) НБУ (10350) Пишний Андрій (152) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+30
А то пан Пишний не знав, куди пропав Лебєдінєц.
Ви один про одного все добре знаєте.
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18.10.2022 08:57
+25
а голова Голова НБУ не знає де знаходяться члени правління найбільшого банку України? Для цього треба було провести журналістське розслідування? Шо за цирк?
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18.10.2022 08:58
+17
Він запевнив, що вірить: репутаційні втрати спонукатимуть реагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче й в межах законодавство

не думаю,що підібраний Бєнею колектив у Приватбанку боїться ще якихось

"репутаційних втрат"
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18.10.2022 08:58
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А то пан Пишний не знав, куди пропав Лебєдінєц.
Ви один про одного все добре знаєте.
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18.10.2022 08:57 Відповісти
Він запевнив, що вірить: репутаційні втрати спонукатимуть реагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче й в межах законодавство

не думаю,що підібраний Бєнею колектив у Приватбанку боїться ще якихось

"репутаційних втрат"
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18.10.2022 08:58 Відповісти
а голова Голова НБУ не знає де знаходяться члени правління найбільшого банку України? Для цього треба було провести журналістське розслідування? Шо за цирк?
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18.10.2022 08:58 Відповісти
Знал, не знал, но это такой вопрос, может и не знал.
Тут два главных вопроса:
1. Председатель правления Приватбанка "отпустил" этого Лебединця на основании каких документов? Ему зарплату платят?
2. То, что Пышный, вместо того, чтотбы просто поднять трубку телефона и набрать главу Правления Привата, начинает шоу " зелених довгоносиків" в СМИ-очень не хороший знак. Значит вместо дела у Пышного на первом месте будет наше любимое шоу.
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18.10.2022 10:06 Відповісти
отпускал его Шевченко а не Пышный, сейчас он новый глава и только приступил к выполнению обязанностей
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18.10.2022 10:11 Відповісти
Ты путаешь Приват банк и НБУ. Пышный пришел в НБУ, этот Лебединець, работает в другой конторе- Приватбанке.
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18.10.2022 11:01 Відповісти
мабуть пишний мріяв бути на його місці як би не запропонована посада
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18.10.2022 08:59 Відповісти
А он что, лучше? Там нормальных не бывает. Он что из окопа обращается?
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18.10.2022 08:59 Відповісти
Ну а до кварталівців чого так не каже? А до артистів,блогерів і інших чого так не каже? Родичі президента де? Родичі всі інших керманичів де?
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18.10.2022 09:00 Відповісти
А репутаційні втрати від участі у міжнародних нарадах з питань інвестиційного клімату у якості радника Міністра економіки скандального криворізького "екс-банкіра" Євгена Мецгера не хвилюють голову НБУ ?
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18.10.2022 09:01 Відповісти
Какое отношение НБУ имеет к какому-то "радныку министертва экономики "? С таким же успехом, в НБУ можно жаловацца на Антоху Геращенко.
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18.10.2022 11:04 Відповісти
Таке ж саме відношення (ніяке), як Голови НБУ до заступника голови правління Приватбанку. Не виправдовую мерзенність останнього.
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18.10.2022 21:20 Відповісти
Піар-наше усе !
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18.10.2022 09:03 Відповісти
Это правда. Не успел Пышный сесть в кресло, тут же стал действовать по лекалам зеленого шапито. Вместо того, что бы поднять трубку телефона и задать вопрос.
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18.10.2022 11:06 Відповісти
А в ГОСУДАРСТВЕННОМ банке на сотрудников п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины не распространяется? Уволить его не могут за прогулы?
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18.10.2022 09:08 Відповісти
так пишний сам мріє про членство в батальйоні "монако"
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18.10.2022 09:11 Відповісти
Подсиживает?
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Он на дістанционкє.
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18.10.2022 09:59 Відповісти
пишний для чого дешеві понти???
звільняй виродка
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18.10.2022 09:09 Відповісти
Пышный работает директором другой конторы. Другое дело, шо Пышный первым делом стал на посаде пиарицца через СМИ, вместо работы.
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18.10.2022 11:07 Відповісти
Гра на публіку .
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18.10.2022 09:11 Відповісти
А вони суки ввели процент за пересиланн' коштів з за кордону.зі 150€ отримали 147€в Україні. 3 € тепер забирае приватбанк.то можна жити і в Монако
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18.10.2022 09:11 Відповісти
А ви звернули увагу, що у пріZeдента абсолютно немає зауважень до головних погранців Західних областей, підлеглі яких випустили батальйон Монако та ще тисячі мажорів з країни?
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18.10.2022 09:17 Відповісти
Зеля порадив цим хлопцям виїхати до 24 лютого.
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18.10.2022 09:41 Відповісти
Треба Притулі відкрити рахунок - для батальону Монако ( крем, окуляри, труси ...та й харчів підкинути хлопцям туди, на передок )...
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18.10.2022 09:20 Відповісти
вот это дааа.... делает вид что не знал сам то где упрятался
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18.10.2022 09:21 Відповісти
Позбавити громадянства та всіх джерел існування цих підарасів!
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18.10.2022 09:25 Відповісти
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18.10.2022 09:42 Відповісти
Міша Ткач вже півроку стежить за багатими людьми за кордоном.
Певно,добрий прибуток має...
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18.10.2022 09:47 Відповісти
Підтримую Пишного і ще більше Ткача. Подібні лебединцю нічого крім хейту в інформпросторі не бояться. Гроші і зв'язки дозволяють їм купити будь-яку посаду в Україні. А от "моральне уродство" показати, то для них дійсно "зашквар". Клеймо " боягуза і зрадника" грошами не відмиєш, а жити з ним не так і весело, навіть в монако.
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18.10.2022 10:36 Відповісти
Гривня в афіГе, а НБУ керує ТікТокер дерьмака. Якийсь зЕздець.
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18.10.2022 11:01 Відповісти
Так, вони очікувано зрадили, інші очікувано наперед втекли до Європи. Тепер головне про всі зради забути. А ще важливіше вірити у перемогу незважаючи на зраду.
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18.10.2022 12:23 Відповісти
Приват уже отмазал "перебував у офіційній відпустці з 17 серпня по 5 вересня на момент зйомок матеріалу для цієї публікації", - заявили у пресслужбі.

Також у фінустанові додали, що топ-менеджер поінформував про свою відпустку та поїздку за кордон, яка була першою з початку російської агресії. "

Т.е. это просто отпуск, а не по работае

Осталось выяснить на каком основании он пересек границу, во время отпуска

И на каком основании разрешено использовать служебное авто госбанка в личных целях

Или госбанк оплатит топливо до Франции, страховки, износ и прочее?
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18.10.2022 15:41 Відповісти
 
 