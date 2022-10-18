Голова НБУ Пишний - до члена правління "ПриватБанку" Лебединця з "батальйону Монако": Як ви там? Сонцезахисного крему вистачає?

Ігор Лебединець став героєм журналістського розслідування про українських можновладців, які переховуються від війни за кордоном.

Голова Національного банку України Андрій Пишний подякував журналісту Михайлу Ткачу за другу частину розслідування "Батальйон Монако". Про це Пишний пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що банківській нагляд НБУ завдяки цьому матеріалу отримав додаткову роботу.

"Хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління "ПриватБанку", 100 відсотків акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член Правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в… Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там - в Монако! Спите?" - написав Пишний.

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Він запевнив, що вірить: репутаційні втрати спонукатимуть реагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче й в межах законодавство.

"Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!" - додав Пишний.

Нагадаємо, Ігор Лебединець став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".