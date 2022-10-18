Голова НБУ Пишний - до члена правління "ПриватБанку" Лебединця з "батальйону Монако": Як ви там? Сонцезахисного крему вистачає?
Ігор Лебединець став героєм журналістського розслідування про українських можновладців, які переховуються від війни за кордоном.
Голова Національного банку України Андрій Пишний подякував журналісту Михайлу Ткачу за другу частину розслідування "Батальйон Монако". Про це Пишний пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що банківській нагляд НБУ завдяки цьому матеріалу отримав додаткову роботу.
"Хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління "ПриватБанку", 100 відсотків акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член Правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в… Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там - в Монако! Спите?" - написав Пишний.
Він запевнив, що вірить: репутаційні втрати спонукатимуть реагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче й в межах законодавство.
"Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!" - додав Пишний.
Нагадаємо, Ігор Лебединець став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".
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не думаю,що підібраний Бєнею колектив у Приватбанку боїться ще якихось
"репутаційних втрат"
Тут два главных вопроса:
1. Председатель правления Приватбанка "отпустил" этого Лебединця на основании каких документов? Ему зарплату платят?
2. То, что Пышный, вместо того, чтотбы просто поднять трубку телефона и набрать главу Правления Привата, начинает шоу " зелених довгоносиків" в СМИ-очень не хороший знак. Значит вместо дела у Пышного на первом месте будет наше любимое шоу.
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звільняй виродка
Певно,добрий прибуток має...
Також у фінустанові додали, що топ-менеджер поінформував про свою відпустку та поїздку за кордон, яка була першою з початку російської агресії. "
Т.е. это просто отпуск, а не по работае
Осталось выяснить на каком основании он пересек границу, во время отпуска
И на каком основании разрешено использовать служебное авто госбанка в личных целях
Или госбанк оплатит топливо до Франции, страховки, износ и прочее?