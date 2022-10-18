УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9642 відвідувача онлайн
Новини
3 936 16

Союз Росії та Ірану - це серйозна загроза, на яку потрібно звертати пильну увагу, - Держдеп

путін,іран

Союз Росії та Ірану є серйозною загрозою, на яку слід звертати пильну увагу.

Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США попереджали з липня, що Іран збирається надавати військову допомогу Росії, а до поглиблення союзу Тегерана та Москви необхідно ставитись як до серйозної загрози.

"На це будь-яка країна має звертати найпильнішу увагу. Це те, за чим ми продовжуємо уважно стежити з нашого боку, і ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками та партнерами, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, щоб розв'язувати проблему небезпечного поширення зброї Іраном до Росії", - сказав Патель.

Також читайте: На Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів, - Центр нацспротиву

Дипломат підкреслив, що будь-хто, хто веде справи з Іраном, "має бути дуже обережним і виявляти належну обачність".

"США, не вагаючись, застосують санкції або вживуть заходів проти порушників. Не можу зараз назвати конкретних дій, але ми продовжуємо приділяти цьому дуже пильну увагу", - заявив він.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Іран (2017) росія (65002) США (22634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
18.10.2022 09:12
+12
Так надо уничтожить союз свиньи и ишака.
показати весь коментар
18.10.2022 09:01
+10
шепните там мойшам хай жахнут по заводику и складам немного,все таки они експерды по этим махмудам_)
показати весь коментар
18.10.2022 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шепните там мойшам хай жахнут по заводику и складам немного,все таки они експерды по этим махмудам_)
показати весь коментар
18.10.2022 09:01 Відповісти
Так надо уничтожить союз свиньи и ишака.
показати весь коментар
18.10.2022 09:01 Відповісти
Священный союз свиньи и ишака!
показати весь коментар
18.10.2022 11:33 Відповісти
Расхерачить Иран можно для начала

Заводы и т.п.
показати весь коментар
18.10.2022 09:06 Відповісти
у вас это у кого
показати весь коментар
18.10.2022 09:09 Відповісти
ты бы без них("союзничков") уже 200ый был бы или кацапский гимн учил,или ты об этом мечтал но чертовы украинцы и союзники не дали это воплотить в жизнь?
показати весь коментар
18.10.2022 09:10 Відповісти
ну так біз-дуй в іран
показати весь коментар
18.10.2022 09:11 Відповісти
Що ти мелеш, придурок? Де б ми зараз були, якби не союзники??
показати весь коментар
18.10.2022 09:41 Відповісти
Ці дрони щахеди ПРОСТІ, Примитивні. ДАЙТЕ Грошей я їх вам нароблю сотні. БО рашка освоє виробництво таких девайсов за місяць-два. Там робити нічого. Вони простіші за заз 968. РОБИТИ ТРЕБА. бо скоро рашка буде їх сама виробляти.
показати весь коментар
18.10.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 09:12 Відповісти
чергове занепокоєння і черговий доказ того що для досягнення поставлених світовою мафією завдань все йде по плану. Коли в свій час той Іран промовився про якісь ядерні плани то були завдані удари, знищений центр ядерних досліджень, санкції зразу по повній програмі. А тут вони думають, будуть стежити доки кацапи ще іранськими ракетами з міст України зроблять купу каміння
показати весь коментар
18.10.2022 09:21 Відповісти
Как то странно. Знали про возможные поставки и не дали нам ПВО. Чего ждали? Пока нам ресхерачат инфраструктуру чтобы потом тратить деньги на восстановление?
Как то работают союзники постфактум, или не могут поверить что 3-я мировая уже началась и нужно принимать меры заранее?
показати весь коментар
18.10.2022 09:26 Відповісти
Нагадайте мені коли там ********* вижене іранську дипмісію з України? Чи сотні іранських дронів, які щоденно вбивають українців - це не участь у війні проти України?
показати весь коментар
18.10.2022 09:33 Відповісти
 
 