Союз Росії та Ірану - це серйозна загроза, на яку потрібно звертати пильну увагу, - Держдеп

Союз Росії та Ірану є серйозною загрозою, на яку слід звертати пильну увагу.

Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США попереджали з липня, що Іран збирається надавати військову допомогу Росії, а до поглиблення союзу Тегерана та Москви необхідно ставитись як до серйозної загрози.

"На це будь-яка країна має звертати найпильнішу увагу. Це те, за чим ми продовжуємо уважно стежити з нашого боку, і ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками та партнерами, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, щоб розв'язувати проблему небезпечного поширення зброї Іраном до Росії", - сказав Патель.

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Дипломат підкреслив, що будь-хто, хто веде справи з Іраном, "має бути дуже обережним і виявляти належну обачність".

"США, не вагаючись, застосують санкції або вживуть заходів проти порушників. Не можу зараз назвати конкретних дій, але ми продовжуємо приділяти цьому дуже пильну увагу", - заявив він.