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Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 8 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

область,донецька

За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини. правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих під час окупації

:Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко

"За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 в Орлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Лимані й 1 у Діброві. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла ще 7 цивільних, загиблих під час окупації Лиману. ІНФОГРАФІКА

Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 8 цивільних, загиблих під час окупації 01

Автор: 

Донецька область (8374) Бахмут (1559) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 11:32 Відповісти
 
 