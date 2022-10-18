Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 8 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА
За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини. правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих під час окупації
:Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 в Орлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Лимані й 1 у Діброві. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.
Кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар18.10.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль