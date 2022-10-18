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Новини Мобілізація в РФ
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Держдума РФ планує зняти заборону на мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

мобілізація

Комітет Держдуми Росії з оборони схвалив поправки, що дозволяють мобілізувати на війну громадян із незнятими чи непогашеними судимостями за тяжкі злочини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Поки що мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії забороняє закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ", прийнятий 1997 року.

Автори нової ініціативи - голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов.

Тяжкими в Росії вважають злочини, покарання за яких - понад 5 років позбавлення волі.

Очікують, що Держдума розгляне поправки 18 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"

Автор: 

Держдума (734) росія (65002) судимість (27) в’язні (334) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+4
Навіщо утримувати їх в тюрмах? На фронті буде з них хоч якась користь, або утилізують і ніяких проблем.
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18.10.2022 09:43
+4
Який полон? Знищувати.
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18.10.2022 09:51
+4
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18.10.2022 09:56
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З м'ясом все настільки погано?
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18.10.2022 09:42 Відповісти
да нет ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА ЗАЧЕМ УРКУ СОДЕРЖАТЬ 10 ЛЕТ ДО ПОЖИЗНЕННО ЕСЛИ ЕГО НА НЕДЕЛЬКУ "В ТУРПОЕЗДКУ" В Украину и все проблемы обнуляются урки нет бюджетных расходов нет и хоронить не надо....
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18.10.2022 10:33 Відповісти
А я хочу, щоб вони повернулися додому разом з тими контрактниками орковськими і скоювали на територііі оркостану злочини. Бо вони з поломаними психіками і небезпечні, хай їдуть додому до жінок і матерів і тоді їм пекло раєм здасця.
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18.10.2022 13:10 Відповісти
Навіщо утримувати їх в тюрмах? На фронті буде з них хоч якась користь, або утилізують і ніяких проблем.
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18.10.2022 09:43 Відповісти
Учіться як треба свої тюрми опорожнювати, зеків на передок, ззаду команда на стрільбу бо відступаючих, в резулютаті вони або воюють, або потрапляють в полон і в будьякому випадку наш головний біль.
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18.10.2022 09:48 Відповісти
Який полон? Знищувати.
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18.10.2022 09:51 Відповісти
ГосДура і є найбільшими злочинцями у світі.
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18.10.2022 09:53 Відповісти
Такими тепмапи скоро навального-бутерброда пошлють здохнути за крим.
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18.10.2022 09:54 Відповісти
То добре,вони ще на полігоні своїх же і повбивають.
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18.10.2022 09:54 Відповісти
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18.10.2022 09:56 Відповісти
А хіба вони вже не на фронті ? Вжеш писалося
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18.10.2022 09:58 Відповісти
А який сенс? Коли вся країна є злочинною.
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18.10.2022 09:59 Відповісти
А тіпо пригожин по тюрмах дотепер ангелів збирав? 😮 Там серед набраних у пригожинську чвк такі злочинці, що чикатило на їх фоні дитиною здатися може.
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Який чудовий спосіб утилізувати покидьків. І вигадали його такі самі покидьки тільки при владі...
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18.10.2022 10:20 Відповісти
Страшно навіть уявити що почнеться на території котра зараз називається рф коли усі вбивці й гвалтивніки повернуться назад туди.
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18.10.2022 11:48 Відповісти
Заради нашої громадської безпеки оркостан після війни має стати резервацією.
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18.10.2022 15:01 Відповісти
 
 