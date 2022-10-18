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Держдума РФ планує зняти заборону на мобілізацію засуджених за тяжкі злочини
Комітет Держдуми Росії з оборони схвалив поправки, що дозволяють мобілізувати на війну громадян із незнятими чи непогашеними судимостями за тяжкі злочини.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Поки що мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії забороняє закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ", прийнятий 1997 року.
Автори нової ініціативи - голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов.
Тяжкими в Росії вважають злочини, покарання за яких - понад 5 років позбавлення волі.
Очікують, що Держдума розгляне поправки 18 жовтня.
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