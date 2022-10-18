Держдума РФ планує зняти заборону на мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

Комітет Держдуми Росії з оборони схвалив поправки, що дозволяють мобілізувати на війну громадян із незнятими чи непогашеними судимостями за тяжкі злочини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Поки що мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії забороняє закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ", прийнятий 1997 року.

Автори нової ініціативи - голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов.

Тяжкими в Росії вважають злочини, покарання за яких - понад 5 років позбавлення волі.

Очікують, що Держдума розгляне поправки 18 жовтня.

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