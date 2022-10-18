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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 850 осіб, 1276 БПЛА, 2548 танків, 1622 артсистеми, 5219 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

техніка

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 65850 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2548 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14) од,

артилерійських систем  – 1622 (+23) од,

РСЗВ  – 372 (+6) од,

засоби ППО  ‒ 188 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів  – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1276 (+35),

крилаті ракети  ‒ 318 (+2),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,

спеціальна техніка  ‒ 144 (+0).

"Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні. 

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 850 осіб, 1276 БПЛА, 2548 танків, 1622 артсистеми, 5219 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) знищення (7172) техніка (1824) втрати (4388)


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Оце накосили!
ПС: літачок з Єйську забули вписати
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18.10.2022 09:41 Відповісти
То не ЗСУ
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18.10.2022 10:01 Відповісти
Там по самолетам я бы добавил рубрику разбильсь за время войны это как бы уже 8 штук !
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18.10.2022 09:45 Відповісти
10 уже
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18.10.2022 10:28 Відповісти
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18.10.2022 09:46 Відповісти
да нормальненько так покосили
30 артилерійських систем- супер
так би кожний день
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18.10.2022 09:50 Відповісти
Вчора був досить рибний день. Кількість "хороших" орків явно за рахунок свіжих чмобіків.
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18.10.2022 09:52 Відповісти
Рыбный день оказался, арты намолотили ух
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18.10.2022 10:09 Відповісти
*и всё-таки они получили свой паёк на сегодня*
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18.10.2022 10:18 Відповісти
 
 