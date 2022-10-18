Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 850 осіб, 1276 БПЛА, 2548 танків, 1622 артсистеми, 5219 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 850 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 65850 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2548 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14) од,
артилерійських систем – 1622 (+23) од,
РСЗВ – 372 (+6) од,
засоби ППО ‒ 188 (+1) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
крилаті ракети ‒ 318 (+2),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 144 (+0).
"Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні.
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