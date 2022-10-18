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Пентагон про обстріли цивільних об’єктів росіянами: Історія показує, що це не працює

київ

Своїми невибірковими обстрілами Росі намагається вселити жах та паніку в українців, але це не працює.

Про це заявив неназваний чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

За його словами, російські окупанти б'ють по цілях, які не мають жодної військової цінності для того, щоб вселити жах, створити страх і паніку.

"Якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні кампанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату", - зазначив чиновник.

"Росія завдає невибіркових і навмисних ударів по цивільних невійськових цілях, порушуючи міжнародні закони війни. І це військові злочини", - додав він.

Також читайте: Не бачимо у Білорусі ознак того, що б змінило хід бойових дій в Україні, - Пентагон

Автор: 

обстріл (28303) Пентагон (1417) росія (65002)


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Топ коментарі
+16
Це показує що уйлу дуже необхідні перемовини щоб виграти час і накопичити сили для нового удару.
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18.10.2022 10:25
+16
Історія показуе , що треба швидко всьому світу перестати покупать ЕНЕРГОНОСІЇ У РАШИ.

Повне ембарго ‼️‼️‼️Хай вони тим газом і нафтою задохнуттся і захлебнуться
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18.10.2022 10:26
+12
Якщо почати перемовини і сдати пів країни то спати буде краще але не довго і не всім!
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18.10.2022 10:29
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Це показує що уйлу дуже необхідні перемовини щоб виграти час і накопичити сили для нового удару.
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18.10.2022 10:25 Відповісти
заспоко1ли. Тепер буду спати краще.
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18.10.2022 10:27 Відповісти
Якщо почати перемовини і сдати пів країни то спати буде краще але не довго і не всім!
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18.10.2022 10:29 Відповісти
Хіба нас із Зеленським на чолі може очікувати щось інше?
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Общество пострадавших от строительство дорог на сосдней ветке!
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18.10.2022 13:03 Відповісти
Оля похоже что ты испугалась а не я. Жаль что ты не поняла иронию и сарказм в моем предыдущем посте. Извините что нет запятых что-то с клавиатурой.
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18.10.2022 11:04 Відповісти
Гітлер точнісінько так само в кінці другої світової лупив тисячами ракет по Лондону - це йому не допомогло ні разу
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18.10.2022 10:57 Відповісти
А союзники так само по Дрездену. Хоча навряд чи це також допомогло, бо результат війни вже був ясний.
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18.10.2022 11:45 Відповісти
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18.10.2022 10:26 Відповісти
и что. вам же чиновник Пентагона сказал что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры - это военное преступление и ничего не даст в военном плане.
вы к чему призываете Украину? бомбить ТЭЦы в Крыму и в раше?
получим обратный эффект. нас будут называть террористами наряду с Рашей.
Ей только этого и нужно.
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18.10.2022 10:56 Відповісти
а если отключать свет на Крым ровно столько, сколько у нас его нет после ракет, как оно работать будет?
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18.10.2022 11:29 Відповісти
Історія показуе , що треба швидко всьому світу перестати покупать ЕНЕРГОНОСІЇ У РАШИ.

Повне ембарго ‼️‼️‼️Хай вони тим газом і нафтою задохнуттся і захлебнуться
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18.10.2022 10:26 Відповісти
У світі сформувалась вісь зла - Китай, Іран, принци в простирадлах та інші людожери, які підтримують парашу
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18.10.2022 10:37 Відповісти
І шо ? Це не відміняе ВВОДУ ПОВНОГО ЕМБАРГО НА ЕНЕРГОНОСІЇ ІЗ РАШИ
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18.10.2022 10:51 Відповісти
А нічо. Ці чорти компенсують втрати параші, а принц ще видобуток скоротить.
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18.10.2022 10:53 Відповісти
І шо ? Якщо світ прекратить покупати енергоносії у раши - буде вона в жопі, як Іран
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18.10.2022 10:55 Відповісти
вы считать умеете? Америка не покупает нефть и газ в Раше - своего хватает. европа уже давно не покупает в Раше - продажи нефти в ЕС ушли в минусы, а газа только 10%, который кстати идет через Украину.
с чего у вас истерика?
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18.10.2022 10:57 Відповісти
Схоже, кацапка, це у Вас істерика . Бо яка Вам різниця - Е ЕМБАРГО ПРОТИ РАШИ ЧИ НІ

Я ЗА ПОВНЕ ЕМБАРГО ЕНЕРГОНОСІЇВ З РАШИ


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Я читаю: 0

Реєстрація: 01.08.2022
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18.10.2022 11:18 Відповісти
Ось ви заперечуєте ембарго з раши , а реестрація у вас дивна


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.02.2022
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18.10.2022 11:19 Відповісти
Закінчуйте з аналітикою на рівні дитячого садка. Ви не розіумієте, що через дії Китаю, Індії і їм подібних, ніякого ембарго не буде?
Краще йдіть відстоювати інтереси продавців гнилих корит, це у вас добре виходить.
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18.10.2022 11:38 Відповісти
А русня що, історію знає? У них вся "історія" - суцільна ненаукова фантастика.
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18.10.2022 10:28 Відповісти
так звана "русская фантастика" для ідіотів
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18.10.2022 10:37 Відповісти
Історія показує що давайте ППО та ПРО. Зелепокидькам ніколи. В них дороги.
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18.10.2022 10:28 Відповісти
Значимость таким способом хочет поднять! Принудить к переговорам как в 21-ом! Но доктор сказал в морг
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18.10.2022 10:28 Відповісти
А в чому він не правий ? Я не кажу про озброєння, але коли мністр Резніков стверджує що на лютий 2022 року на складах з воєнної амуніції не було нічого, то хто в цьому винний ? Чому коли всі розвідки попереджали, ніхто не то що окопи, але елементарно форму не купляв ?
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18.10.2022 10:40 Відповісти
Ось і все, на що примати здатні: жбурлятися лайном у відповідь. Їм нецікаво, що з ними за людина розмовляє. Вони вже вирішили для себе все і повісили на неї ярлик. Ну що тут ще сказати? У бидла немає національності, тому під яким би воно прапором не писало, воно завжди ним залишається.

А по суті написаного... Я НЕ голосував за зелених і НІКОЛИ їх не підтримува. Але й заплющувати очі на очевидні прорахунки штатів, а тим більше на їхні НЕВИКОНАНІ обіцянки нас захищати, я не буду. Так, у нас багато чого не так робиться, але навіть якщо б ми все робили правильно, ми б не змогли самі впоратися з кацапами. Без фінансової та військової підтримки всі наші спроби були б приречені на поразку. А надавати нам її почали не одразу, до речі. Що у нас було у перші місяці? Стінгери та джавеліни? Захід вже очікував нащої поразки і готував нас до партизанської війни. І НІЧОГО не робив для того, щоб допомогти нам військовим шляхом.
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18.10.2022 10:54 Відповісти
без образ, як ви думаєте, чи багато бажаючих було допомагати країні, яка сама нічого не робила для свого захисту ? Чому платники податків країни А повинні фінансувати захист абсолютно інфальтивної країни Б ?
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18.10.2022 10:58 Відповісти
Бо тут окрім ідіотів у уряді є ще звичайні люди. І цим людям ТРЕБА помагати, навіть незважаючи на те, що обрані ними президент та парламент виявилися повними нездарами. Тим більше, що вони зобов'язалися це робити. А не виконувати свої обіяцянки не личить такій могутній країні як США. Тим більше, що вона і так вже зазнала репутаційних втрат черех прорахунки у Афганістані та Сирії. Дієва допомога Україні це єдиний шанс для них сьогодні врятувати свій імідж.
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18.10.2022 11:02 Відповісти
Більшість почали допомагати коли побачили спротив саме народу. Але не все залежить від людей, є таке враження що колективний Захід і досі не довіряє владі України, або не все виконують те що пропонують західні партнери.
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18.10.2022 11:07 Відповісти
Отже з тезою про те, що треба допомагати людям, а не уряду Ви погоджуєтесь? Вже добре.
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18.10.2022 11:12 Відповісти
ведуть перемовини не з народом, а з конкретними представниками влади країни і вся політична відповідальність за ними. Для Заходу влада України є абсолютно легітимними представниками народу, який демократично їх обрав на виборах. І якщо такої довіри немає, то вони не скажуть "нород, ви самі обрали таких представників".
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18.10.2022 11:20 Відповісти
Так, народ обрав саме такий уряд і парламент. Але ж тут йдеться не про те, щоб покарати або провчити українців, правда? Це не той рівень загрози, щоб так себе поводити. Маємо справу не зі звичайним військовим конфліктом, а геноцидною війною. І подібні аргументи в даному випадку не спрацьовують. Бо є божевільна країна, яка має на меті покласти край українській державності та етносу. Це немає нічого спільного з тими цінностями, які обстоюють США та країни Заходу. Саме тому вони й мають нам допомагати (і допомагають). Інікше втрачається весь сенс у демократичних та гуманістичних цінностях, які вони декларують...
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18.10.2022 11:32 Відповісти
запомните один простой закон жизни: НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
и перед тем как считать чужие промахи - разгребите свое лайно, которого выше крыши.

Кстати если бы европа и США нам не помогали, наши ВСУ уже воевали бы против Раши где-то по линии Збруча.
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18.10.2022 10:59 Відповісти
Для того, щоб таким тоном розмовляти, треба мати неабиякі здобутки у цьому житті. Я щось не чув про видатного політика, економіста, філософа і т.д. з прізвищем Бєланова. Не треба повчати інших, коли сам схильний робити (і казати) суцільні дурниці.

Про допомогу я вже написав вище. Просто можу повторити: вона була невчасною і неадекватною. І досі такою залишається. Штати могли б припинити цей конфлікт дуже швидко. І робити їм це потрібно не стільки для України, скільки для самих себе. Їхня репутація і так була підмочена низкою прорахунків на Близькому Сході. А якщо вони б ще й в України зазнають поразки, то це для них може мати катастрофічні наслідки.
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18.10.2022 11:07 Відповісти
Ось це ви вже трохі не то написали.
Америці про її обов'язки нагадувати не треба, вона сама їх пам'ятає та знає
Виходьте з того, що США на сьогодні "світовий поліцейський" і доглядає не лише Східну Європу, а й цілий світ.
І сьогодні у неї "об'єкт №1" для нагляду - це Китай, "об'єкт №2" - Іран, а росія лише №3
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18.10.2022 10:41 Відповісти
Штати припустилися низки стратегічних прорахунків одразу у чотирьох збройниї конфліктах,в яких брали участь: у Іраку, Сирії, Лівії та Афганістані. Рівень їхнього стратегічного планування просто жаахливий, а їхні військові аналітики абсолютно некомпетентні. Складається таке враження, що у них взагалі жодного бачення подальшого розвитку подій немає. Вони просто реагують на виникаючі загрои, а не попереджають їх. При цьому намагаються загравати з диктаторськими режимами.
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18.10.2022 10:46 Відповісти
"їхні військові аналітики абсолютно некомпетентні"
🤣🤣🤣 б.. шутка дня я по столу катаюсь)))))))))))))))
ааа...
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18.10.2022 11:01 Відповісти
А, так Ви просто альтернативно обдарована особистість. Дякую за уточнення.
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18.10.2022 11:08 Відповісти
Абсолютно згодний із цим.
Але ще раз - на сьогодні Америка єдиний у світі поліцейський, який більш-менш стежить за порядком. Не ідеальний поліцейський, зовсім не ідеальний. Але який є.
І молитимемося Всевишньому, щоб цю поліцейську палицю у Америки не перехопив хтось інший, бо відморожених у світі багато, і у всіх амбіцій на світове лідерство вище за дах.
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18.10.2022 11:04 Відповісти
Згоден.
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18.10.2022 11:09 Відповісти
Ага ,один боневтік закидує ворога відкатами від асфальту.
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18.10.2022 11:00 Відповісти
Годі вже базікати, дайте належну зброю в достатній кількості...
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18.10.2022 10:33 Відповісти
никто тебе ничего не должен.
не нравится что дают - иди возьми в другом месте.
или купи.
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18.10.2022 11:02 Відповісти
Тєбє, може ніхто нічого і не винен, а от Україні і її громадянам, відповідно до Статуту ООН її члени і члени Ради Безпеки ООН, якими зокрема є США, Англія і Франція мають "принимать эффективные коллективные меры для предотвращения...и подавления актов агрессии", і відповідно до Будапештського меморандуму домагатися "негайних дій з боку Ради Безпеки ООН (тобто від себе) з метою надання допомоги Україні". Тому, якщо тєбє щось не подобається або вчи мат.часть або іді за рускім воєнним корабльом.
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18.10.2022 14:13 Відповісти
ой какой ты крутой требователь
знаешь как это называется?
инфантилизм.
чисто совковые привычки выпрашивать, надеяться на кого-то, думать что тебе кто-то что-то должен.
ну иди, проси. и за каждую копейку будь благодарен.
а ты видел чтобы США или Франция у кого-то что-то просили?
б если мы такие НИЩИЕ что нуждаемся в помощи - то мы не имеем права ничего ТРЕБОВАТЬ.
убогое ты чмо, еще и на союзников наших наезжаете - мало дают видите ли
ну откажись, раз мало дают, и от того что дали
меня одно пугает в этой ситуации - судя по количеству расплодившихся обиженок, это уже не ольгинцы а наши дебилы ходят обиженные и наезжают на союзников
с таким инфантилизмом мы еще не скоро станем независимым и самодостаточным государством.
тьфу, дебилы..
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19.10.2022 11:44 Відповісти
Штурхайте американського-Діда , нехай ворушиться і щось робить .
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18.10.2022 10:33 Відповісти
парашка міряє по собі: от встав ваня с полатей, накатив рассолу, мудя почесав, клац пульт - а нема перваго каналу! патамушта свєта нєт! бунд! бунд!! ну-ко, губернатори с гінєраламі, соглашайтесь на всє условія, только чтоб мнє "пусть гаварят" в тілівізорє било! і салавьйов штоб пєл!!
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18.10.2022 10:34 Відповісти
Не п*діть! ATACMS.
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18.10.2022 10:36 Відповісти
А що,екскурси в історію не підійшли?))
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18.10.2022 10:39 Відповісти
Підійшли давно, але зараз потрібно, щоб підійшли ATACMS.
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18.10.2022 10:47 Відповісти
Знищення енергетики країни напередодні зими це називається "не працює"?
До речі, що за мірками заходу називається ескалацією. Раніше казали, що це мобілізація у ворога і удари по критичній інфраструктурі. Це вже пройдені етапи. Тепер це я так розумію ЯЗ? І до речі ненадання ракет танків і авіації теж пояснювали можливою ескалацією. Чесніше було б просто чесно вийти і сказати у нас свої інтереси і нічого більш серйозного ніж зараз ми не дамо. Але ні казки продовжуються.
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18.10.2022 10:38 Відповісти
Казки були в 2019му. А американці тепер сидять і потилиці чухають-що робити з агентом впливу кацапні дєрьмаком?
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18.10.2022 10:41 Відповісти
3.000.000 солдат, 6.000 літаків спокійно споглядають як банда неадекватів знищує 40 мільйонів людей.
Періодично розроджуючись мудрими сентенціями типу цієї.

Йшли б ви...
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18.10.2022 10:39 Відповісти
То що зелені гниди приклалися до ситуації і фактично готували країну під окупацію, НЕ ВІДМІНЯЄ того факту що Штати своєю яловою позицією тільки заохочували ***** до ескалації.
Надавши Україні ГАРАНТІЇ по БМ...
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18.10.2022 11:15 Відповісти
Історія показує, що це не працює -Обстріли цивільних об'єктів... а історія ще не починалась, це підготовка до зимньої компанії, коли чмобіків кинуть в атаки по фронтах. "Аналітики" Пентагону знову "співають, що бачать" - логіки немає.

Можна прізвище нач. аналітичного відділу Пентагону із такими "шедеврами"? Калтех? Стенфорд? Гарвард? Звідки такі "таланти"?))

Може треба збільшувати військкову допомогу до того, як почнеться "зимня компанія"?
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18.10.2022 10:39 Відповісти
там где говорит даже самый мелкий чиновник Пентагона, Джону Сноу лучше заткнуться и не отсвечивать своей тупизной.
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18.10.2022 11:06 Відповісти
Є давня східна притча. Суть така, що вся історія цивілізації зводиться до виразу "люди страждають".
Тому історія показує, що після таких обстрілів українські люди будуть страждати більше. Але це ніяк не виправдовує тих, хто несе ці страждання.
У США є можливості зменшити страждання України.
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18.10.2022 10:44 Відповісти
Історія показує, що вона нікого нічому не вчить. Навіть не так далека історія другої світової. Ні ініційовані англійцем Звррісом коврові бомбардування німецьких міст, зокрема Гамбурга і Дрездена, ні такі ж бомбардування Лондона і Саутгемптона, ініційоіані вже німцем Герінгом не призвели не те що докапітуляції, але й навіть до перемиря. Все вирішилося на землі. У битві сухопутних армій.
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18.10.2022 10:52 Відповісти
але ж ядерне бомбардування Японії спрацювало
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18.10.2022 11:15 Відповісти
Не зовсім. Спрацював розгром Квантунської армії, тобто вступ совка у війну. Японці тупо не витягували війни еа два величезні фронти. Ща почювної вілсутності ресурсів для цього.
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18.10.2022 12:51 Відповісти
Так само історія показує, що у війні із любим ворогом ,самі войовничі словесні погрози окупанту і загарбнику, як і повсякчасна словесна підтримка народам, котрі страждають від нападу агресора теж не допомагають і не працюють.Скільки б не говорив "зе" про закрите небо України і скільки б всі толерасти світу не розказували "трубним голосом" про свою підтримку України.небо України не закрите і рашистська смерть і розруха іде з неба.
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18.10.2022 10:58 Відповісти
словом "толерасты" палятся кацапы.
спалился ты кацап.
носитесь тут со зрадой против США и ЕС нас настраиваете.
но надо быть очень тупым идиотом чтобы не видеть - где мы были без помощи в июне этого года и где сейчас ВСУ, в октябре. После тысяч тонн полезных няшек на ваши твари кацапские головы.
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18.10.2022 11:07 Відповісти
не пались і Ти , як прихильниця європейських толерастів і рашистів "язічеством и рашистским течением умозаключение типа-"После тысяч тонн полезных няшек на ваши твари кацапские головы.""ТОЛЕРАСТИ" - це європейські правителі, котрі толерують до рашистської окупації України.Щоб не бути голослівним ось Тобі-"

Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії.

Про це пише Bloobmerg, повідомляє з посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-poki-vvoditime-limit-tsin-rosiyskiy-1666081777.html РБК-Україна .

За даними видання, Єврокомісія у вівторок, 18 жовтня, запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. При цьому ліміт вартості російського газу поки не розглядають, оскільки в ЄС існують розбіжності з цього питання та побоювання щодо подальших постачань. Джерело: - жуй і не обляпайся і якщо є мозги думай-"а сколько тон или тысяч штук иранских "шахидов" купит рашистский кровопийца и окупант в Ирана" щоби вбивати ы руйнувати "от выручки за проданый "евротолерастам газ"?
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18.10.2022 14:13 Відповісти
называть европейцев "толерастами" могут только законченные кацапские прихвостни.
иди поищи тогда союхников в других местах. и не забудь отказаться от той помощи что они нам уже дали
или купи за свои бабки
совковые иждивенцы на подсосе у Путина с критикой ЕС - более мерзкие чем орки. те враги а такие как вы - предатели Украины.
фу мрази.
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19.10.2022 18:55 Відповісти
в Твоїм черепку, в котрому в нормальних людей знаходиться розум для того, щоб думати і аналізувати, знаходиться суміш"боярішни" і барматухи , конкретно перемішаний (рашистским наитием "скрепами дедов, которые воевали , и они то не дают покоя"Ти так і не вкурюєш,що ЄС веде політику не захисту України і її народу в даному випадку, а заміну старого озброєння Греції , і не тільки Греції ,на більш *********,віддаючи Україні застаріле озброєння , Це називається "гешефт на крові українського народу "(иди поищи тогда союхников в других местах. и не забудь отказаться от той помощи что они нам уже дали
или купи за свои бабки
совковые иждивенцы- а скільки можна було придбати ********* озброєння,******** систем ППО-ПВО . за вартість асвальту???Так хто продав український народ??? .и кто,после этого иждивенцы ,которые вместо что ,бы иметь вооруженную до зубов армию,что бы рашистскому кровопийце и в страшном сне не снилось нападать на Украину побираются по всему миру с притензиями,как не к фрицам,то к евреям,то "спасибо за помощь ,но нам надо больше" ось де мразі
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19.10.2022 22:54 Відповісти
А де наши камикадзе дроны,почему про шахидов каждый день слышно а про наши ,которых хрен знает когда тоже чуть ли не 2000 америкосы передавали - ни слуху ни духу....где наши боевые дроны? Почему на видосах только самоделки с гранатами.
Де пресловутая "армия дронiв"? Почему в белгороде и Брянске до сих пор свет и вода есть?
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18.10.2022 11:11 Відповісти
Яка історія? Хіба самі США не бомбили енергетичну інфраструктуру Іраку? Такі заяви для дурників робляться.Немає такого поняття в тотальній війні,як цивільні об'єкти,тому що це війна проти всієї країни.
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18.10.2022 11:16 Відповісти
А це вже * ріторіка рашки*!! Ти ще забув згадати хто завдав перший ядерний ї про *колонізацію Америкой *всєх порабощених народов афрікі*
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18.10.2022 11:45 Відповісти
Это военные преступления, поэтому мы будем стоять и смотреть.
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18.10.2022 12:26 Відповісти
"иди и смотри"
в лучших традициях....
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18.10.2022 23:04 Відповісти
Мощная реакция Пентагона. Какая будет реакция если в мороз вся Украина одномоментно станет алчевском? Это точно США, точно Пентагон? Да с таким врагом путину можно делать все.
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18.10.2022 12:34 Відповісти
вот он и делает....
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18.10.2022 23:05 Відповісти
нам никто ничего не должен. Пентагон в том числе.
покопайтесь в асфальте. может там пару буржуек найдете.
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19.10.2022 11:51 Відповісти
какой искрометный юмор. полегчало? можете им согреваться, если вдруг отключится свет, отопление, газ.
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19.10.2022 15:33 Відповісти
мне-то что. моя совесть чиста - я голосовала за Порошенко.
и с полным правом могу винить зелень за их проколы.
а зеленая срань сначала искала как бы глазами зели в очко путину заглянуть а теперь виноватых за бугром ищет.
тьфу.
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19.10.2022 18:53 Відповісти
 
 