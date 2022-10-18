Пентагон про обстріли цивільних об’єктів росіянами: Історія показує, що це не працює

Своїми невибірковими обстрілами Росі намагається вселити жах та паніку в українців, але це не працює.

Про це заявив неназваний чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

За його словами, російські окупанти б'ють по цілях, які не мають жодної військової цінності для того, щоб вселити жах, створити страх і паніку.

"Якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні кампанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату", - зазначив чиновник.

"Росія завдає невибіркових і навмисних ударів по цивільних невійськових цілях, порушуючи міжнародні закони війни. І це військові злочини", - додав він.

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