Пентагон про обстріли цивільних об’єктів росіянами: Історія показує, що це не працює
Своїми невибірковими обстрілами Росі намагається вселити жах та паніку в українців, але це не працює.
Про це заявив неназваний чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.
За його словами, російські окупанти б'ють по цілях, які не мають жодної військової цінності для того, щоб вселити жах, створити страх і паніку.
"Якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні кампанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату", - зазначив чиновник.
"Росія завдає невибіркових і навмисних ударів по цивільних невійськових цілях, порушуючи міжнародні закони війни. І це військові злочини", - додав він.
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вы к чему призываете Украину? бомбить ТЭЦы в Крыму и в раше?
получим обратный эффект. нас будут называть террористами наряду с Рашей.
Ей только этого и нужно.
Повне ембарго ‼️‼️‼️Хай вони тим газом і нафтою задохнуттся і захлебнуться
с чего у вас истерика?
Я ЗА ПОВНЕ ЕМБАРГО ЕНЕРГОНОСІЇВ З РАШИ
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Реєстрація: 01.08.2022
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Краще йдіть відстоювати інтереси продавців гнилих корит, це у вас добре виходить.
А по суті написаного... Я НЕ голосував за зелених і НІКОЛИ їх не підтримува. Але й заплющувати очі на очевидні прорахунки штатів, а тим більше на їхні НЕВИКОНАНІ обіцянки нас захищати, я не буду. Так, у нас багато чого не так робиться, але навіть якщо б ми все робили правильно, ми б не змогли самі впоратися з кацапами. Без фінансової та військової підтримки всі наші спроби були б приречені на поразку. А надавати нам її почали не одразу, до речі. Що у нас було у перші місяці? Стінгери та джавеліни? Захід вже очікував нащої поразки і готував нас до партизанської війни. І НІЧОГО не робив для того, щоб допомогти нам військовим шляхом.
и перед тем как считать чужие промахи - разгребите свое лайно, которого выше крыши.
Кстати если бы европа и США нам не помогали, наши ВСУ уже воевали бы против Раши где-то по линии Збруча.
Про допомогу я вже написав вище. Просто можу повторити: вона була невчасною і неадекватною. І досі такою залишається. Штати могли б припинити цей конфлікт дуже швидко. І робити їм це потрібно не стільки для України, скільки для самих себе. Їхня репутація і так була підмочена низкою прорахунків на Близькому Сході. А якщо вони б ще й в України зазнають поразки, то це для них може мати катастрофічні наслідки.
Америці про її обов'язки нагадувати не треба, вона сама їх пам'ятає та знає
Виходьте з того, що США на сьогодні "світовий поліцейський" і доглядає не лише Східну Європу, а й цілий світ.
І сьогодні у неї "об'єкт №1" для нагляду - це Китай, "об'єкт №2" - Іран, а росія лише №3
🤣🤣🤣 б.. шутка дня я по столу катаюсь)))))))))))))))
ааа...
Але ще раз - на сьогодні Америка єдиний у світі поліцейський, який більш-менш стежить за порядком. Не ідеальний поліцейський, зовсім не ідеальний. Але який є.
І молитимемося Всевишньому, щоб цю поліцейську палицю у Америки не перехопив хтось інший, бо відморожених у світі багато, і у всіх амбіцій на світове лідерство вище за дах.
не нравится что дают - иди возьми в другом месте.
или купи.
знаешь как это называется?
инфантилизм.
чисто совковые привычки выпрашивать, надеяться на кого-то, думать что тебе кто-то что-то должен.
ну иди, проси. и за каждую копейку будь благодарен.
а ты видел чтобы США или Франция у кого-то что-то просили?
б если мы такие НИЩИЕ что нуждаемся в помощи - то мы не имеем права ничего ТРЕБОВАТЬ.
убогое ты чмо, еще и на союзников наших наезжаете - мало дают видите ли
ну откажись, раз мало дают, и от того что дали
меня одно пугает в этой ситуации - судя по количеству расплодившихся обиженок, это уже не ольгинцы а наши дебилы ходят обиженные и наезжают на союзников
с таким инфантилизмом мы еще не скоро станем независимым и самодостаточным государством.
тьфу, дебилы..
До речі, що за мірками заходу називається ескалацією. Раніше казали, що це мобілізація у ворога і удари по критичній інфраструктурі. Це вже пройдені етапи. Тепер це я так розумію ЯЗ? І до речі ненадання ракет танків і авіації теж пояснювали можливою ескалацією. Чесніше було б просто чесно вийти і сказати у нас свої інтереси і нічого більш серйозного ніж зараз ми не дамо. Але ні казки продовжуються.
Періодично розроджуючись мудрими сентенціями типу цієї.
Йшли б ви...
Надавши Україні ГАРАНТІЇ по БМ...
Можна прізвище нач. аналітичного відділу Пентагону із такими "шедеврами"? Калтех? Стенфорд? Гарвард? Звідки такі "таланти"?))
Може треба збільшувати військкову допомогу до того, як почнеться "зимня компанія"?
Тому історія показує, що після таких обстрілів українські люди будуть страждати більше. Але це ніяк не виправдовує тих, хто несе ці страждання.
У США є можливості зменшити страждання України.
спалился ты кацап.
носитесь тут со зрадой против США и ЕС нас настраиваете.
но надо быть очень тупым идиотом чтобы не видеть - где мы были без помощи в июне этого года и где сейчас ВСУ, в октябре. После тысяч тонн полезных няшек на ваши твари кацапские головы.
Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії.
Про це пише Bloobmerg, повідомляє з посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-poki-vvoditime-limit-tsin-rosiyskiy-1666081777.html РБК-Україна .
За даними видання, Єврокомісія у вівторок, 18 жовтня, запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. При цьому ліміт вартості російського газу поки не розглядають, оскільки в ЄС існують розбіжності з цього питання та побоювання щодо подальших постачань. Джерело: - жуй і не обляпайся і якщо є мозги думай-"а сколько тон или тысяч штук иранских "шахидов" купит рашистский кровопийца и окупант в Ирана" щоби вбивати ы руйнувати "от выручки за проданый "евротолерастам газ"?
иди поищи тогда союхников в других местах. и не забудь отказаться от той помощи что они нам уже дали
или купи за свои бабки
совковые иждивенцы на подсосе у Путина с критикой ЕС - более мерзкие чем орки. те враги а такие как вы - предатели Украины.
фу мрази.
или купи за свои бабки
совковые иждивенцы- а скільки можна було придбати ********* озброєння,******** систем ППО-ПВО . за вартість асвальту???Так хто продав український народ??? .и кто,после этого иждивенцы ,которые вместо что ,бы иметь вооруженную до зубов армию,что бы рашистскому кровопийце и в страшном сне не снилось нападать на Украину побираются по всему миру с притензиями,как не к фрицам,то к евреям,то "спасибо за помощь ,но нам надо больше" ось де мразі
Де пресловутая "армия дронiв"? Почему в белгороде и Брянске до сих пор свет и вода есть?
в лучших традициях....
покопайтесь в асфальте. может там пару буржуек найдете.
и с полным правом могу винить зелень за их проколы.
а зеленая срань сначала искала как бы глазами зели в очко путину заглянуть а теперь виноватых за бугром ищет.
тьфу.