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Новини
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Німецькі слідчі припускають, що за вибухами на "Північних потоках" стоять росіяни, - WSJ

потік

Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів вздовж ключових підводних газопроводів із Росії до Європи, ймовірно, була спричинена диверсією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Так, німецькі слідчі не змогли остаточно пов’язати ймовірну диверсію з певною особою. Водночас вони припускають, що за вибухами стоїть Росія.

Вибухи торкнулися трьох із чотирьох труб, що є частиною газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2". 

"Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що малоймовірно, що диверсія була скоєна військовим підводним човном, посилаючись на відносно малу глибину води і зазвичай ретельне спостереження за підводними човнами, яке проводиться військово-морськими силами НАТО в цьому районі. Одна з теорій атаки полягає в тому, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім висаджені в повітря дистанційно, заявили німецькі офіційні особи", - пише видання.

Нагадуємо, увечері 26 вересня 2022 року оператори газопроводів ПП-1 та ПП-2 повідомили про падіння тиску на трьох з чотирьох ниток. Було зафіксовано витік газу в двох місцях у Балтійському морі неподалік острова Борнгольм. Сейсмологи зареєстрували підводні вибухи на маршрутах газопроводів, перший о 02:03, другий о 19:04. Увечері 28 вересня виявили четверте місце розриву труб. 6 жовтня прокуратура Швеції заявила, що результати огляду місця події підтверджують припущення про диверсію.

Також читайте: Після вибухів на "Північних потоках" та ймовірної диверсії на залізниці Німеччина посилює захист об’єктів критичної інфраструктури

Автор: 

Німеччина (7335) росія (65002) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+5
сейчас куда не посмотришь везде торчат копыта и свиные рыла федерашки
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18.10.2022 10:43
+4
Що значить "припускають"? Там інших варіантів бути не може...
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18.10.2022 10:40
+3
тавишо? неможебуть
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18.10.2022 10:36
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тавишо? неможебуть
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18.10.2022 10:36 Відповісти
Що значить "припускають"? Там інших варіантів бути не може...
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18.10.2022 10:40 Відповісти
Ну там ще був варіант - бойові гренландські тюлені.
Але його німецькі слідчі швидко відкинули...
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18.10.2022 10:56 Відповісти
карлік спочатку затопив під водою десятки міліардів долларів. а потім взірвав і їх. Головне, що рашистським оркам подобається.
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18.10.2022 10:43 Відповісти
сейчас куда не посмотришь везде торчат копыта и свиные рыла федерашки
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18.10.2022 10:43 Відповісти
Після розвалу совка ці свинячі рила по всьому світу трох притихли поки не прийшов до влади *****. Як тільки вонО прийшло ці рила активізувались та доповнились ще новими.
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18.10.2022 10:53 Відповісти
***, до Ванги не ходи...
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18.10.2022 10:47 Відповісти
Всі нормальні люди і без німецьких слідчих знають, шо там без лаптьєй не обійшлось
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18.10.2022 10:51 Відповісти
"Капітан Очєвідность" працює німецьким слідчим?
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Звісно за всіма безладами і злочинами по всьому світі , стоять кацапи ,
бо дика орда жити по - іншому не може , бо вЯлічіє не дає 😡
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18.10.2022 11:01 Відповісти
Німецькі слідчі припускають, що за вибухами на "Північних потоках" стоять росіяни. Це стара СССР/ГПУ/НКВД/КГБ і комустічєского двіженія/ борьба за мір во все міре/.. провокацій, для сплоченія против внутрєннєго і внєшнєго врага. Є досвід провокацій і сталінських і гітлелівських - спецоперацій многоходовок з багатошаровим прикриттям для абсолютної "переконливості" в тому, що жертвою є сторона, яка і здійснює провокації.
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18.10.2022 11:01 Відповісти
Да на хера так сложно то. По трубе запустили PIG с прикрепленной взрывчаткой и все дела.
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18.10.2022 11:27 Відповісти
там така труба шо путін помістиця не нагинаючись
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18.10.2022 12:20 Відповісти
там же труба не работала вроде. так что при постройке заложили, или подплыли закинули. кацапы же беспрепятственно лазили.
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18.10.2022 12:30 Відповісти
да оно й так зрозуміло, що тут розслідувати очевидне. невже воні такі дятли?
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18.10.2022 12:18 Відповісти
 
 