Німецькі слідчі припускають, що за вибухами на "Північних потоках" стоять росіяни, - WSJ

Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів вздовж ключових підводних газопроводів із Росії до Європи, ймовірно, була спричинена диверсією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Так, німецькі слідчі не змогли остаточно пов’язати ймовірну диверсію з певною особою. Водночас вони припускають, що за вибухами стоїть Росія.

Вибухи торкнулися трьох із чотирьох труб, що є частиною газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".

"Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що малоймовірно, що диверсія була скоєна військовим підводним човном, посилаючись на відносно малу глибину води і зазвичай ретельне спостереження за підводними човнами, яке проводиться військово-морськими силами НАТО в цьому районі. Одна з теорій атаки полягає в тому, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім висаджені в повітря дистанційно, заявили німецькі офіційні особи", - пише видання.

Нагадуємо, увечері 26 вересня 2022 року оператори газопроводів ПП-1 та ПП-2 повідомили про падіння тиску на трьох з чотирьох ниток. Було зафіксовано витік газу в двох місцях у Балтійському морі неподалік острова Борнгольм. Сейсмологи зареєстрували підводні вибухи на маршрутах газопроводів, перший о 02:03, другий о 19:04. Увечері 28 вересня виявили четверте місце розриву труб. 6 жовтня прокуратура Швеції заявила, що результати огляду місця події підтверджують припущення про диверсію.

Також читайте: Після вибухів на "Північних потоках" та ймовірної диверсії на залізниці Німеччина посилює захист об’єктів критичної інфраструктури