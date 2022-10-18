У російського олігарха Усманова в Німеччині конфіскували яйця Фаберже. Він видавав їх за сувеніри
Після виявлення в результаті обшуку чотирьох так званих яєць "Фаберже" на віллі російського олігарха Алішера Усманова на озері Тегернзеє, він намагався довести, що це були просто не дуже цінні сувеніри для друзів в Узбекистані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Знайдені ювелірні вироби дійсно не втрачені оригінали часів царської Росії вартістю до 50 млн євро.
"Але первинний експертний висновок показав, що це не яйця з олова зі скляними камінчиками. Це предмети значної цінності", - підтвердили в прокуратурі Мюнхена.
Наразі замовлено повторний експертний звіт. Інший експерт-мистецтвознавець тепер повинен визначити походження яєць, рік виготовлення і, таким чином, точну вартість.
За інформацією німецького видання, Усманов більше не побачить цих коштовних яєць. Усманов повинен був задекларувати їх як актив після того, як потрапив до санкційного списку, чого він, ймовірно, не зробив.
Нагадаємо, у вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.
Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить Усманову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще б то були яйця путіна!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
а не його власні
"сидит усманов в ресторане
слышит, дама за соседним столиком говорит подруге:
-милочка, запомните, никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.
-век живи век учись- подумал усманов и переложил свои серебрянные яйца из кармана брюк в пиджак" ))
тьфу на тебе еще раз
"Дуже гарне" зе канючить зняття санкцій поплічника путіна абрамовича та ховає від кари фрідманів, коломойських та іниших.
Щось не те з мораллю 73 відсоткового українця.... чи з розумом.
Підписуйтеся на канал : Едгар Миротворець . Розвод рашистів , та дуже багато цікавого !