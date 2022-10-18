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Новини
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У російського олігарха Усманова в Німеччині конфіскували яйця Фаберже. Він видавав їх за сувеніри

усманов

Після виявлення в результаті обшуку чотирьох так званих яєць "Фаберже" на віллі російського олігарха Алішера Усманова на озері Тегернзеє, він намагався довести, що це були просто не дуже цінні сувеніри для друзів в Узбекистані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Знайдені ювелірні вироби дійсно не втрачені оригінали часів царської Росії вартістю до 50 млн євро.

"Але первинний експертний висновок показав, що це не яйця з олова зі скляними камінчиками. Це предмети значної цінності", - підтвердили в прокуратурі Мюнхена.

Наразі замовлено повторний експертний звіт. Інший експерт-мистецтвознавець тепер повинен визначити походження яєць, рік виготовлення і, таким чином, точну вартість.

Читайте: Британський бізнесмен Бонем-Картер допомагав Дерипасці обходити санкції. Його заарештували

За інформацією німецького видання, Усманов більше не побачить цих коштовних яєць. Усманов повинен був задекларувати їх як актив після того, як потрапив до санкційного списку, чого він, ймовірно, не зробив.

Нагадаємо, у вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить Усманову.

Також читайте: Італія заморозила нерухомість російських олігархів Худайнатова та Берьозкіна, - Reuters

Автор: 

Німеччина (7335) конфіскація (849) олігарх (931) росія (65002) ювелірні вироби (92) Усманов Алішер (32)


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Топ коментарі
+12
От якби він їх видавав за власні, було б весело)
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18.10.2022 10:46
+11
тепер воно без яєць
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18.10.2022 10:46
+10
та шоб ему и его собственные сувениры-фаберже поотрывали...
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18.10.2022 10:46
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От якби він їх видавав за власні, було б весело)
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18.10.2022 10:46 Відповісти
так він їх у кешенях носив?
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18.10.2022 10:48 Відповісти
В трусах
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18.10.2022 11:00 Відповісти
От якби в нього конфіскували просто яйця, його власні, а не Фаберже...
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18.10.2022 13:18 Відповісти
тепер воно без яєць
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18.10.2022 10:46 Відповісти
"дєдушка" без фаберже став "бабушкою"
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18.10.2022 11:36 Відповісти
та шоб ему и его собственные сувениры-фаберже поотрывали...
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18.10.2022 10:46 Відповісти
і праве і ліве?
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18.10.2022 10:47 Відповісти
Читаючи заголовок думав, що у кацапа конфіскували яйця. Нажаль це не його, а фаберже.
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18.10.2022 10:48 Відповісти
Лучше имет два своих, чем три "фаберже" (с)......
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18.10.2022 10:52 Відповісти
Яйцеголовий дебіл!
Краще б то були яйця путіна!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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18.10.2022 10:49 Відповісти
Меня больше интересует что делал Усманов в самом логове проклятых гейропейцев и фошиздов? Укреплял скрепы?
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18.10.2022 10:50 Відповісти
А шо такое? Мама с папой подарили на день рождения. а шо, нельзя? У некоторых они стальные, у других их нет, а у него из платины. Тут уж все от родителей зависит, а родителей, как известно, не выбирают
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18.10.2022 10:52 Відповісти
Це яйця кремлівського упиря , тільки на превеликий жаль Фаберже,
а не його власні
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18.10.2022 10:53 Відповісти
это мурло не поручик ржевский, но ума столько же. а анекдот не догма, как сказал классик ))
"сидит усманов в ресторане
слышит, дама за соседним столиком говорит подруге:
-милочка, запомните, никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.
-век живи век учись- подумал усманов и переложил свои серебрянные яйца из кармана брюк в пиджак" ))
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18.10.2022 10:55 Відповісти
Зверушка Усманов продолжает выдавать себя за руцкава…
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Так русские только так и получаются: зверушки начинают самоидентифицироваться прилагательным.
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18.10.2022 13:02 Відповісти
Вам, похоже, известна самая главная тайна орков: немец, венгр, англичанин, грек, китаец, француз - имена существительные. И только одна нация имеется прилагательным. И самое странное, что они думают, что они - люди..
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18.10.2022 13:28 Відповісти
Ось де смерть ***** знаходиться: у яйцях фаберже усманова...
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18.10.2022 10:58 Відповісти


тьфу на тебе еще раз


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18.10.2022 11:02 Відповісти
Какая отвратительная рожа. А яхта у него красивая, часто видел ее в Барселоне
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18.10.2022 13:29 Відповісти
Якщо така гидка харя... то можна уявити, які там яйця... аж знудило
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18.10.2022 15:29 Відповісти
"Паганий" Олаф Шольц відбирає яйця олігахха путіна - усманова!
"Дуже гарне" зе канючить зняття санкцій поплічника путіна абрамовича та ховає від кари фрідманів, коломойських та іниших.
Щось не те з мораллю 73 відсоткового українця.... чи з розумом.
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18.10.2022 11:04 Відповісти
взяли за яйца
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18.10.2022 11:13 Відповісти
https://youtu.be/LMcbU6fn11Q Нацист з Гамбурга .

Підписуйтеся на канал : Едгар Миротворець . Розвод рашистів , та дуже багато цікавого !
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18.10.2022 11:33 Відповісти
у всих росіян і білорусів в штанах сувеніри, терпіли срані
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18.10.2022 11:38 Відповісти
як він тепер на новий рік приготує олів"е? без яйок
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18.10.2022 12:08 Відповісти
Так усманов тепер виходить кастрат...
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18.10.2022 12:52 Відповісти
 
 