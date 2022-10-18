У російського олігарха Усманова в Німеччині конфіскували яйця Фаберже. Він видавав їх за сувеніри

Після виявлення в результаті обшуку чотирьох так званих яєць "Фаберже" на віллі російського олігарха Алішера Усманова на озері Тегернзеє, він намагався довести, що це були просто не дуже цінні сувеніри для друзів в Узбекистані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Знайдені ювелірні вироби дійсно не втрачені оригінали часів царської Росії вартістю до 50 млн євро.

"Але первинний експертний висновок показав, що це не яйця з олова зі скляними камінчиками. Це предмети значної цінності", - підтвердили в прокуратурі Мюнхена.

Наразі замовлено повторний експертний звіт. Інший експерт-мистецтвознавець тепер повинен визначити походження яєць, рік виготовлення і, таким чином, точну вартість.

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За інформацією німецького видання, Усманов більше не побачить цих коштовних яєць. Усманов повинен був задекларувати їх як актив після того, як потрапив до санкційного списку, чого він, ймовірно, не зробив.

Нагадаємо, у вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить Усманову.

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