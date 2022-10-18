В окупований Крим перекинули мобілізованих із Пензи та Башкортостана, аби відправити їх на війну
У тимчасово окупованому Криму триває злочинна мобілізація до армії РФ.
Про це повідомило Представництво Президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"Мобілізованих росіян з Ульяновської області, Пензи, Башкортостана та Саратова привезли до окупованого Криму, щоб у подальшому відправити в зону бойових дій на Херсонщину", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначили у представництві, злочинна мобілізація на окупованому півострові триває, і перевагу надають загалом тим, кому 40 і більше років.
"Саме таких людей мобілізували в Судаку, а керівник окупаційної адміністрації Севастополя заявив про 232 нібито "добровольців", які самі прийшли до військкомату", - додали там.
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