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Новини Окуповані території Мобілізація в РФ
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В окупований Крим перекинули мобілізованих із Пензи та Башкортостана, аби відправити їх на війну

рф,окупанти,окупант,мобілізація

У тимчасово окупованому Криму триває злочинна мобілізація до армії РФ.

Про це повідомило Представництво Президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізованих росіян з Ульяновської області, Пензи, Башкортостана та Саратова привезли до окупованого Криму, щоб у подальшому відправити в зону бойових дій на Херсонщину", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили у представництві, злочинна мобілізація на окупованому півострові триває, і перевагу надають загалом тим, кому 40 і більше років.

"Саме таких людей мобілізували в Судаку, а керівник окупаційної адміністрації Севастополя заявив про 232 нібито "добровольців", які самі прийшли до військкомату", - додали там.

Також читайте: Через війну та мобілізацію на РФ чекає наймасштабніша демографічна криза, - Bloomberg

Автор: 

армія рф (17264) Крим (14135) окупація (6680) мобілізація (3038)


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Пензюкам пенздец.
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18.10.2022 11:07 Відповісти
З пензи там в основному татари
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18.10.2022 11:22 Відповісти
Надо к пропаганде сдачи в плен привлекать муфтият. Многие муфтии и муллы на московии не поддерживают войну, этим надо пользоваться. Вот эти чмобики, прибывшие в Крым - в основном булгары и башкиры.
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18.10.2022 11:32 Відповісти
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18.10.2022 11:12 Відповісти
Треба налагодити виробництво агітаційних снарядів з інструкціями - як здатись у полон.
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18.10.2022 11:14 Відповісти
Життєво необхідно добити залазничну частину Керчинського мосту. Без цього південь буде тяжко звільняти.
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18.10.2022 11:20 Відповісти
Выбивать тупой рабсейский скот.
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18.10.2022 11:30 Відповісти
Свіжина прибула, дніпровські рачки та рибки в **** від такого меню ...
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18.10.2022 12:25 Відповісти
 
 