ППО збила 4 ворожі ракети під час атаки на Дніпро, - Резніченко
Українська ППО збила 4 ракети під час атаки на Дніпро.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети. Дякуємо захисникам!", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар18.10.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 0
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