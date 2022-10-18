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ППО збила 4 ворожі ракети під час атаки на Дніпро, - Резніченко

ппо

Українська ППО збила 4 ракети під час атаки на Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети. Дякуємо захисникам!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Дніпро (3263) крилаті ракети (1071) ППО (3164) ракети (4012) Резніченко Валентин (517)


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18.10.2022 12:55 Відповісти
 
 