Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України
Кабінет Міністрів створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, згідно з постановою №1176 від 14 жовтня, уряд створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України, який є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, створеним з метою узгодження дій державних органів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки і оборони.
Основними завданнями Координаційного центру є:
- сприяння здійсненню узгоджених дій держорганів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки та оборони;
- систематизація відомостей про потреби сил безпеки та оборони;
- підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони озброєнням, військовою технікою та іншим майном, роботами та послугами у період дії воєнного стану;
- сприяння координації заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони;
- проведення моніторингу обсягу та рівня матеріально-технічного забезпечення сил безпеки та оборони;
- сприяння співпраці державних органів із офіційними представниками іноземних держав з питань формування запитів із української сторони з метою залучення матеріально-технічної допомоги для потреб сил безпеки та оборони України.
Головою Координаційного центру визначено заступника міністра оборони, заступником голови Координаційного центру - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.
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ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?
Печера дракона:
Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.
Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.
Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.
ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...
До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?
Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?
Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?
Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна західні ППО.
Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?
Що зроблено для ППО?