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Новини Війна
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Путін програє війну на полі бою, тому боягузливо намагається обстрілювати українські міста, - глава МЗС Великої Британї Клеверлі

путін

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі прокоментував обстріли цивільних об’єктів на території України російськими окупаційними військами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він намагається боягузливо атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. От чому ми надіслали ракети протиповітряної оборони. Він не зломить ні українців, ні нашу рішучість підтримати їх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів РФ 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.

Читайте: Пентагон про обстріли цивільних об’єктів росіянами: Історія показує, що це не працює

Автор: 

Велика Британія (5563) обстріл (28303) путін володимир (23772) росія (65002) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+25
Дайте уже нам возможность трусливо обстреливать все подряд на кацапской територрии. Уже надоело быть героем среди развалин своих домов и оплакивать убитых родственников и друзей. Предоставьте далекобойные мощные ракеты и позвольте нам побыть немного трусами.
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18.10.2022 11:38
+20
Це з розряду "ми героїчно відступаємо, а вони боягузливо атакують". Ракетні атаки це один з елементів ******** війни! І якщо західні партнери хочуть, щоб Україна ефективно воювала і послаблювала їх наступного потенційного ворога, то мають забезпечувати Україну такими ракетами. А якщо не хочуть, то нехай так і скажуть
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18.10.2022 11:40
+16
Это конечно подбадривает, мы очень благодарны Великобритании за ее помощь, но хотелось бы сейчас что-то дальнобойное , для ответа по кацапской инфраструктуре. Если ***** продолжит и дальше безнаказанно бомбить наши ТЭС мы реально замерзнем(((
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18.10.2022 11:37
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Это конечно подбадривает, мы очень благодарны Великобритании за ее помощь, но хотелось бы сейчас что-то дальнобойное , для ответа по кацапской инфраструктуре. Если ***** продолжит и дальше безнаказанно бомбить наши ТЭС мы реально замерзнем(((
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18.10.2022 11:37 Відповісти
Реально буржуйку себе купи и не ной. У нас война, шоб ты вспомнил
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18.10.2022 12:00 Відповісти
А куда я эту буржуйку в квартире вставлю. Соседу в окно?
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18.10.2022 12:12 Відповісти
Читай лайфхаки блокадного ленинграда
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18.10.2022 12:14 Відповісти
Блокадный Ленинград состоял из домов дореволюционной и раннесоветской пафосной застройки. В которых существовало печное отопление частично к войне разрушенное ибо проводили общедомовое водяное. В блокаду печки поотстраивали или как минимум понаходили ранее закирпиченые дымоходы и втолкнули буржуйки. Если же я выпущу трубу в окно, то сколько времени понадобится что бы люди выше этажом задохнулись?
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18.10.2022 12:35 Відповісти
Вот видишь, половину проблемы ты уже решил Осталась фигня, мы же инженеры.)))
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18.10.2022 12:39 Відповісти
Кацапской инфроструктуры слишком *****,ракет не хватит.Да и не ипет их,что там в белгороде,а до москвы полюбэ не достать.******* их армию и логистику,в том числе и на их территориии.А мы уж как-нибудь не замерзнем,потерпим.
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18.10.2022 12:15 Відповісти
Вводите в ООН повне ембарго на енергоносії із раши ,
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18.10.2022 11:37 Відповісти
Судя по последним событиям мне кажется что Лендлиз таки получил путен ,а не мы.
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18.10.2022 11:37 Відповісти
Нам нужен ядерный шантаж союзников. Мол не поможете нам мы взорвем все энергоблоки атомных АЭС к которым имеем доступ и Чернобыль покажется вам прекрасным солнечным днем с морским бризом И как серёзность наших намерений слить с десяток бочек с отработанным ядерным топливом в Черное море. И пусть только не помогут А зачем нам мир в котором не будет Украины?
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18.10.2022 11:52 Відповісти
Вполне резонно. Мы обороняемся и имеет право на любые действия для сохранения жизни.
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18.10.2022 12:00 Відповісти
Голда Меір під час війни Судного дня вдалася до шантажу, бо "союзники" соплі жували, а Ізраїль був на межі знищення. В неї, правда, була ЯЗ, але "союзники" швидко розчехлили арсенали після її заяви.
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18.10.2022 12:14 Відповісти
Дайте уже нам возможность трусливо обстреливать все подряд на кацапской територрии. Уже надоело быть героем среди развалин своих домов и оплакивать убитых родственников и друзей. Предоставьте далекобойные мощные ракеты и позвольте нам побыть немного трусами.
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18.10.2022 11:38 Відповісти
Англичане нам никаких требований не выдвигали. Хоть сейчас бери m270 и херачь по болотам. Это у нас в генштабе сидят безъяйки
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18.10.2022 12:30 Відповісти
Частично согласен.
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18.10.2022 12:37 Відповісти
Це з розряду "ми героїчно відступаємо, а вони боягузливо атакують". Ракетні атаки це один з елементів ******** війни! І якщо західні партнери хочуть, щоб Україна ефективно воювала і послаблювала їх наступного потенційного ворога, то мають забезпечувати Україну такими ракетами. А якщо не хочуть, то нехай так і скажуть
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18.10.2022 11:40 Відповісти
+100. Ці формулювання уже дратують. Уявіть собі заголовки часів Другої світової "Британські бомбардувальники боягузливо знищували німецький промисловий потенціал"
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18.10.2022 11:46 Відповісти
Ну да. Серливо бросали бомбы на немецкие танковые заводы. Вместо того что бы мужественно умирать под гусеницами этих танков.
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18.10.2022 11:51 Відповісти
русмартышка, ну ты ж понимаешь, шо еще пара твоих высеров - и тебя тут нет.
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18.10.2022 11:55 Відповісти
животное, тебе кто позволил пасть твою вонючую разевать.?
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18.10.2022 11:58 Відповісти
мальчик, ты сроду дебил, или тебя твоя свиномамка по башке молотком била?
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18.10.2022 12:00 Відповісти
тебе лучше знать, машка подшконарная. У вас на стране-помойке все либо обиженные, либо опущенные.
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18.10.2022 12:04 Відповісти
Цель США была быстрая победа. Цель России просто разрушить всё что можно. Короче, США так действует в комплексе. Потому что это уместно, а Россия отдельно. Как террористы, короче.
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18.10.2022 11:58 Відповісти
мы сожалеем что им так пришлось решать вопрос...!
но вы свиноцабаки не люди...\это даже не вопрос...!
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18.10.2022 11:59 Відповісти
во ты сказочник стали лишь пять из нескольких десятков югославских электростанций
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18.10.2022 12:09 Відповісти
та да, і весь світ, замість того щоб негайно знищити виродка путіна, спостерігає, як він вбиває, і руйнує цілу країну в центрі європи.
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18.10.2022 11:42 Відповісти
Без стримуючих далекобійних, зокрема, ядер справи не буде мені здається, якщо буде західне ППО, він намагатиметься знайти ключ і продовжуватиме лупити.
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18.10.2022 11:44 Відповісти
ракети давайте щоб можна було знищувати військові об єкти і так само тепло та електростанції на території кацапії... коментатори
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18.10.2022 11:45 Відповісти
Це ви боягузливо даєте жменю ракет до Хаймарсів з умовою стріляти тільки в межах України
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18.10.2022 11:47 Відповісти
бла бла бла, а українською - пздж...
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18.10.2022 11:47 Відповісти
Он боягузливо засыпает ракетами и дронами,а мы бесстрашно их пропускаем даже в центр столицы,а там полиция хай их ловит.
Ну а х ле,домов в столице много,не убудет,да и ТЭЦ полно тем более принадлежат они барыге Ахметке.
С такими темпами уже через пару недель будем сидеть без света и воды.
Блдь! С фронта все ЗУшки в города к ТЭЦ!!! Пока есть ещё что защищать.
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18.10.2022 11:48 Відповісти
Так вже пів Києва без світла і води (впевнений, що в інших містах України ще гірше), і хз коли з'явиться. Зате ********, що високий % збитих дронів. Але сором'язливо мовчать про 10% незбитих дронів, яких з головою хватило, щоб створити блекаут всій країні
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18.10.2022 12:36 Відповісти
Поки він не копитнеця --- буде шмаляти . Иому не жалко ні своіх ні чужих .
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18.10.2022 11:49 Відповісти
Все це так, але нам від цього не легше. Лінія фронту є лінія фронту, а для того, щоб наші воїни успішно утилізували кацапсячу наволоч, потрібно щоб у них для цього було все, а для того, щоб у них було все повинна працювати економіка, а ***** гадить по об'єктам інфраструктури і з цим щось треба робити і чим швидше тим краще для України вцілому.
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18.10.2022 11:49 Відповісти
"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він намагається боягузливо атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. . Джерело:
Чиста правда .
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18.10.2022 11:50 Відповісти
Та ні, нажаль це чисте балабольство. На кшталт от такого:
смєло паставім наши доблєстние тец на путі труслівих ракет пуцєна!
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18.10.2022 11:55 Відповісти
Чисте балабольство це тем чим займаються тролі на Цензорі ( як от оцей що пише комент нижче мого ) , а міністр говорить правду . .
Якби ***** читав зараз Цензор , він би був дуже задоволений , читаючи тутешні панічні коментарі . Семе це йому й треба , саме тому він і обстрілює саме - цивільну інфраструктуру України , а не військову .
Не розумію , як цього можна не розуміти ? .
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18.10.2022 12:06 Відповісти
Коли він програє ми не знаємо, але те що ми будемо жити просто неба це вже видно прямо зараз. Хочу бути боягузом за пультом управління дальнобійних ракет націлених на кацапію. Ось таке просте бажання. Не хочу бути героєм.
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18.10.2022 11:56 Відповісти
Твої панічні коментарі на Цезрозі тобі допоможуть ? Чи якщо ти будеш репетувати - може ***** перестане обстрілювати українські міста ? . А якщо ні , то набуя ти це робиш ? Навіщо даєш привід кацапні думати що вона досягає цілей . ?
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18.10.2022 12:10 Відповісти
Не перестане. Але мій коментар у хорі подібних, можливо, допоможе зрозуміти західним політикам, що не тільки добрим словом потрібно допомогти українцям, а й умовним здоровенним Кольтом.
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18.10.2022 12:16 Відповісти
Ти друге речення мого вищого допису хоч встиг прочитати, герой?
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18.10.2022 12:20 Відповісти
Твої коментарі , на думки західних політиків діють приблизно так же як - дощова погода десь у Житомирі , на темні плями на сонці . . Гадаю що західні політики Цензор навряд чи читають , і орієнтуються на думки своїх радників , і своєї розвідки .
А от ***** це приносить бонуси , бо пересічна кацапня , читаючи твої панічні настрої на Цензорі , зразу ж починає його нахваляти ,, мовляв - ай маладєц ВВ , класно сегодня ує.ал ракетамі по Кієву , хахли взвилі , так держать і тому подібне . І коли твоїх панічних коментів , і подібних твоєму , тут немає , вони починають нити самі ,, звинувачуючи ***** і верхівку підоРашки у програші війни . А це вже грає на нашу користь . .
Зрозумів , чи знову - ні . ?
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18.10.2022 12:50 Відповісти
Таке відчуття, що у рашистів відкрилось друге дихання:

- мобіків все більше;

- арестовичі попереджають про наступ на Київ + йде якась активність у білораші (і танки завозять, і літаки для кинжалів там);

- безпілотників у рашиків буде тільки більше.

Що в біса відбувається? Чому нам ********, що путін програє, зате 0 новин про те, як ми будемо відповідати на нові загрози.
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18.10.2022 11:52 Відповісти
Ну они бросают в топку войны ресурсы, вот и всё.
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18.10.2022 11:56 Відповісти
якщо ми не маємо впевнених ресурсів щоб зупинити цю назбирану наволоч, цілком можливе повторення сценарію 24.02.
Тільки треба тепер враховувати що ми навіть не знаємо їх загальну кількість, можуть взагалі поперти як сарана.
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18.10.2022 11:59 Відповісти
Скоріш за все і буде повторення 24.02
Чому? Тому що росії треба відновити покоцаний образ "непобєдімой".
Типа, "смотрите, у нас так много ресурсов, что мьі тупо повторяем все как ровно год назад, и у нас снова есть стони тьісяч солдат, тьісячи танков и ракет, сотни самолетов, бесконечньіе боеприпасьі. И так будет всегда".
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18.10.2022 12:13 Відповісти
Всі, хто замість дійсно допомогати і щось робити, ліпить подібну *****, можуть піти и подивитися перебіг бойових дій в сирії. Будете сильно здивовані, бо там робилося те ж саме. Особливо всім шапкозакидавцям і фанатам абдрістовіча рекомендую звернути увагу на те, чим все закінчилось.
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18.10.2022 11:58 Відповісти
теж насторожує загальне аристовське відношення до розвитку ситуації... це дуже недобре. Скільки їх там назбирали - х/з, але точно не одну сотню тис
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18.10.2022 12:01 Відповісти
Цель власти - красивая картинка. Арестовичи работают на это. В этом плане они ничем от России не отличаются, где надо рассказывать о великой России. По сути вся наша текущая пропаганда на марафоне это зеркальная калька российской шизы. Просто за нами правда, но методы взяты у них.

Короче, они не занимаются защитой Украины. Их цель - картинка.
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18.10.2022 12:03 Відповісти
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18.10.2022 11:58 Відповісти
Путлер вдало виявив зрадників в Україні до 24 лютого і скористався цим. Може йому й далі везтиме на цій ниві.
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18.10.2022 12:03 Відповісти
Особливо якщо СБУ далі замість вичисляння зрадників і списування їх в утиль займатиметься "відкриванням кримінальних впроваджень з приводу обстрілу ТЕЦ"
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18.10.2022 12:08 Відповісти
Англосаксам респект и уважуха. Они выполняют свои задачи, а нам бог и Степан Андреевич дадут выполнить свои. С остальным разберемся позже
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18.10.2022 12:04 Відповісти
кровавая преступная маньячела думает, что украинский народ приползет к нему, чтобы оно истязало. Нет **********, тебя, серийного убийцу осталось только поймать и судить людским судом.
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18.10.2022 12:15 Відповісти
Всі хто має крилаті ракети,то у війні їх використовує не тільки проти військових цілей.США також в Іраку бомбили цивільні цілі.Згадав саме цю війну,бо вона новітня.Саме там подібно наносились ракетні і авіаційні удари.Багдад навіть масованіше бомбардували.
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18.10.2022 12:27 Відповісти
Можна ще згадати Сирію.Але москалі мали там невеликий контингент,воювали за Асада і вони взагалі над цілями літали,бо ппо там відсутнє.
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18.10.2022 12:30 Відповісти
ну і чому на фото не глава МЗС Великої Британї Клеверлі а якесь ху і ло ?
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18.10.2022 13:41 Відповісти
 
 