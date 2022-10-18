Путін програє війну на полі бою, тому боягузливо намагається обстрілювати українські міста, - глава МЗС Великої Британї Клеверлі

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі прокоментував обстріли цивільних об’єктів на території України російськими окупаційними військами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він намагається боягузливо атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. От чому ми надіслали ракети протиповітряної оборони. Він не зломить ні українців, ні нашу рішучість підтримати їх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів РФ 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.

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