Путін програє війну на полі бою, тому боягузливо намагається обстрілювати українські міста, - глава МЗС Великої Британї Клеверлі
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі прокоментував обстріли цивільних об’єктів на території України російськими окупаційними військами.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він намагається боягузливо атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. От чому ми надіслали ракети протиповітряної оборони. Він не зломить ні українців, ні нашу рішучість підтримати їх", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів РФ 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.
Топ коментарі
+25 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар18.10.2022 11:38
+20 Каратель Русни
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+16 Leshek
показати весь коментар18.10.2022 11:37
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сожалеемчто им так пришлось решать вопрос...!
но вы свиноцабаки не люди...\это даже не вопрос...!
Ну а х ле,домов в столице много,не убудет,да и ТЭЦ полно тем более принадлежат они барыге Ахметке.
С такими темпами уже через пару недель будем сидеть без света и воды.
Блдь! С фронта все ЗУшки в города к ТЭЦ!!! Пока есть ещё что защищать.
Чиста правда .
смєло паставім наши доблєстние тец на путі труслівих ракет пуцєна!
Якби ***** читав зараз Цензор , він би був дуже задоволений , читаючи тутешні панічні коментарі . Семе це йому й треба , саме тому він і обстрілює саме - цивільну інфраструктуру України , а не військову .
Не розумію , як цього можна не розуміти ? .
А от ***** це приносить бонуси , бо пересічна кацапня , читаючи твої панічні настрої на Цензорі , зразу ж починає його нахваляти ,, мовляв - ай маладєц ВВ , класно сегодня ує.ал ракетамі по Кієву , хахли взвилі , так держать і тому подібне . І коли твоїх панічних коментів , і подібних твоєму , тут немає , вони починають нити самі ,, звинувачуючи ***** і верхівку підоРашки у програші війни . А це вже грає на нашу користь . .
Зрозумів , чи знову - ні . ?
- мобіків все більше;
- арестовичі попереджають про наступ на Київ + йде якась активність у білораші (і танки завозять, і літаки для кинжалів там);
- безпілотників у рашиків буде тільки більше.
Що в біса відбувається? Чому нам ********, що путін програє, зате 0 новин про те, як ми будемо відповідати на нові загрози.
Тільки треба тепер враховувати що ми навіть не знаємо їх загальну кількість, можуть взагалі поперти як сарана.
Чому? Тому що росії треба відновити покоцаний образ "непобєдімой".
Типа, "смотрите, у нас так много ресурсов, что мьі тупо повторяем все как ровно год назад, и у нас снова есть стони тьісяч солдат, тьісячи танков и ракет, сотни самолетов, бесконечньіе боеприпасьі. И так будет всегда".
Короче, они не занимаются защитой Украины. Их цель - картинка.