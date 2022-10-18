Вночі росіяни обстріляли м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені
За добу росіяни двічі обстріляли ракетами м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені й пошкодження.
Про це повідомив міський голова Курахового Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч з 17 на 18 жовтня минула неспокійно. Вчора та сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Курахівській ТЕС, по м. Курахове та с. Сонцівка", - написав міський голова.
Кількість постраждалих та масштаби руйнувань з'ясовуються.
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Олег Розгонов #516218
показати весь коментар18.10.2022 12:06 Відповісти Мені подобається 2
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Олег Розгонов #516218
показати весь коментар18.10.2022 12:30 Відповісти Мені подобається 0
Саша Пончик
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Чайка Київ
показати весь коментар18.10.2022 13:20 Відповісти Мені подобається 0
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