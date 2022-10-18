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Вночі росіяни обстріляли м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені

курахово,тес

За добу росіяни двічі обстріляли ракетами м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені й пошкодження.

Про це повідомив міський голова Курахового Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ

"Ніч з 17 на 18 жовтня минула неспокійно. Вчора та сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Курахівській ТЕС, по м. Курахове та с. Сонцівка", - написав міський голова.

Кількість постраждалих та масштаби руйнувань з'ясовуються. 

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Автор: 

обстріл (28303) пошкодження (168) поранення (2798) ТЕС (917) Донецька область (8374)


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Никто тебе не мешал готовиться к войне, наоборот, предупреждали за пол года. Чего сейчас скулишь? сходи на шашлыки, успокойся
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18.10.2022 12:06 Відповісти
не 30 млрд, а 300 млрд, это во первых. Во вторых, было бы гораздо легче, если бы готовились к войне, потому что рашка побоялась бы нападать.
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18.10.2022 12:30 Відповісти
Да а нам нечем ответить чтобы разворотить к куям собачьим это вонючий свинарник под названием паРаша.
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18.10.2022 11:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 13:20 Відповісти
 
 