Вночі росіяни обстріляли м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені

За добу росіяни двічі обстріляли ракетами м. Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС. Є поранені й пошкодження.

Про це повідомив міський голова Курахового Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з 17 на 18 жовтня минула неспокійно. Вчора та сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Курахівській ТЕС, по м. Курахове та с. Сонцівка", - написав міський голова.

Кількість постраждалих та масштаби руйнувань з'ясовуються.

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