В окупованому Херсоні перебуває понад 20 тисяч російських військових, в яких спостерігаються проблеми із забезпеченням
Від 20 до 25 тисяч озброєних російських військових зараз перебувають в окупованому Херсоні. За спостереженням місцевих мешканців, окупанти налякані та психологічно зруйновані.
Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", інформує Цензор.НЕТ.
"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – стверджує Лугова.
Також у місті спостерігається активна евакуація як російських військових, так і тих, хто з ними співпрацює.
"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки й переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.
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та нехай хоч голі-аби мертві
краще мертві і смердючі
надеемся на ЗСУ и друзей...!
Тому в окупантів немає вибору і вони це знають будуть відступати їх розстріляють чеченські бойовики а самі будуть захищатися стільки скільки зможуть але звісно що проблеми із забезпеченням ще більше будуть ускладнюватися і на такій кількості військ звісно негативно відобразиться
Ті військові які все це добре розуміють що в них немає іншого шляху -ось тому і психологічно подавлені.
Они прекрасно столуются в пиццериях и ресторанах. Особенно чечены.
На рынке продуктов хватает, и многие дешевле чем на свободных территориях. По крайней мере овощи.
Не надо брать пример с рашки ТВ. Вы так уже х-ла и сальдо 2 раза похоронили.
Щось подібне відбулося під Києвом:проблеми з постачанням вимусили орків виводити танки та БТР на протязі одної доби,під прикриттям снайпера...
Чекаємо добрих новин і зараз.