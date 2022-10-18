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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В окупованому Херсоні перебуває понад 20 тисяч російських військових, в яких спостерігаються проблеми із забезпеченням

херсон

Від 20 до 25 тисяч озброєних російських військових зараз перебувають в окупованому Херсоні. За спостереженням місцевих мешканців, окупанти налякані та психологічно зруйновані.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – стверджує Лугова.

Також у місті спостерігається активна евакуація як російських військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки й переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ почали робити чергове просмаження окупантам в районі Берислава на Херсонщині. В окупантів почалася паніка, - Хлань

Автор: 

окупація (6680) Херсон (3338) евакуація (2308) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+7
мда..кацапская херсонская группировка уже 5тый месяц "разбита", "обескровлена","дезертировала" и т.д. и т.п. Может лучше по факту говорить, а не вот этот аутотренинг?
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18.10.2022 12:47
+6
Раз 20 тыс ртов спокойно удерживают город и окрестности, то никаких критических проблем со снабжением кацапы не испытывают. Слишком много шапкозакидательства в последнюю неделю, особенно в говнограме.
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18.10.2022 12:26
+4
цензор-вашу ці співчуття вже задрали... ви жалієте вбивць?
та нехай хоч голі-аби мертві
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18.10.2022 12:10
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цензор-вашу ці співчуття вже задрали... ви жалієте вбивць?
та нехай хоч голі-аби мертві
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18.10.2022 12:10 Відповісти
Та то не співчуття, а щоб нам хоч трохи легше на душі стало від того, що ворог страждає. Слабка втіха, але яка уже є
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18.10.2022 12:12 Відповісти
то напиши так-касабскі голодранці і далі по тексту а то окупанти налякані та психологічно зруйновані. Джерело:

краще мертві і смердючі
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18.10.2022 12:20 Відповісти
То ми в коментах так і пишемо
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18.10.2022 12:28 Відповісти
А кто в Снигуревке, Береславе ну и т.д. что ЗСУ уже всех выбили ?
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18.10.2022 12:12 Відповісти
с вашей помощью никогда этого не произойдёт...
надеемся на ЗСУ и друзей...!
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18.10.2022 15:05 Відповісти
Мозгами этих клоунов обеспечивают? Или как самка на бетон башкой ыыплюнула?
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18.10.2022 12:12 Відповісти
І що?
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18.10.2022 12:15 Відповісти
Снігурівка за кацапами, а раз так - є й досі їм чим воювати.
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18.10.2022 12:17 Відповісти
Нравица-ненравица - терпи москаль некрасивый.
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18.10.2022 12:20 Відповісти
Насамперед в них проблеми з головою .
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18.10.2022 12:24 Відповісти
так само втікали біля Києва..а потім їх перекинули на донеччину...вивозили ешелонами через білорусію військову техніку..А ось тепер ця техіка після ремонтів повертається в білорусію На видео попал очередной эшелон военной техники в районе Орши. https://t.me/charter97_org/86589
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18.10.2022 12:24 Відповісти
Раз 20 тыс ртов спокойно удерживают город и окрестности, то никаких критических проблем со снабжением кацапы не испытывают. Слишком много шапкозакидательства в последнюю неделю, особенно в говнограме.
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18.10.2022 12:26 Відповісти
Потрібно створити бруднодупим таки умови, як "Нема забезпечення - нема проблем"!
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18.10.2022 12:27 Відповісти
Та і йух з ними, делов то.
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18.10.2022 12:31 Відповісти
Проблема в окупантів в тому що вони не мають права відступати -так у них будуть перебої із забезпеченням пальним харчами та зброєю спробуйте максимально в терміни забезпечити таку кількість військ. А те що в них є звісно економиться бо не відомо коли привезуть адже всі мости та переправи обстрілюють тому ЗСУ можуть знищити і те що везуть.
Тому в окупантів немає вибору і вони це знають будуть відступати їх розстріляють чеченські бойовики а самі будуть захищатися стільки скільки зможуть але звісно що проблеми із забезпеченням ще більше будуть ускладнюватися і на такій кількості військ звісно негативно відобразиться
Ті військові які все це добре розуміють що в них немає іншого шляху -ось тому і психологічно подавлені.
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18.10.2022 12:36 Відповісти
мда..кацапская херсонская группировка уже 5тый месяц "разбита", "обескровлена","дезертировала" и т.д. и т.п. Может лучше по факту говорить, а не вот этот аутотренинг?
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18.10.2022 12:47 Відповісти
Публікація для тих хто хоче зекономити на заспокійливих пігулках ...
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18.10.2022 13:28 Відповісти
По продуктам ВРЕТЕ!
Они прекрасно столуются в пиццериях и ресторанах. Особенно чечены.
На рынке продуктов хватает, и многие дешевле чем на свободных территориях. По крайней мере овощи.
Не надо брать пример с рашки ТВ. Вы так уже х-ла и сальдо 2 раза похоронили.
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18.10.2022 14:36 Відповісти
Особисто мене цікавить така інформація.
Щось подібне відбулося під Києвом:проблеми з постачанням вимусили орків виводити танки та БТР на протязі одної доби,під прикриттям снайпера...
Чекаємо добрих новин і зараз.
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19.10.2022 17:36 Відповісти
 
 