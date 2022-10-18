В окупованому Херсоні перебуває понад 20 тисяч російських військових, в яких спостерігаються проблеми із забезпеченням

Від 20 до 25 тисяч озброєних російських військових зараз перебувають в окупованому Херсоні. За спостереженням місцевих мешканців, окупанти налякані та психологічно зруйновані.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – стверджує Лугова.

Також у місті спостерігається активна евакуація як російських військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки й переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.

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