У Києві кілька трамваїв та тролейбусів змінили маршрути: на Троєщині немає напруги. ПЕРЕЛІК

У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об’єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" - бул. Перова

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича"

тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" - пл. Дарницька.

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Нагадаємо, у вівторок вранці російські окупанти атакували Київ, влучивши в об’єкт енергозапезпечення. Через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.