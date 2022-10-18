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Новини
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У Києві кілька трамваїв та тролейбусів змінили маршрути: на Троєщині немає напруги. ПЕРЕЛІК

трамвай

У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об’єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

  • трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" - бул. Перова

  • трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а

  • тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича"

  • тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" - пл. Дарницька.

Також читайте: Пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури у Києві, - Кличко

Нагадаємо, у вівторок вранці російські окупанти атакували Київ, влучивши в об’єкт енергозапезпечення. Через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) трамвай (236) транспорт (1391) тролейбус (48)


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вихід- приганяйте полонених касабів, запрягайте і щоб транспорт ходив як до війни
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18.10.2022 12:22 Відповісти
Червоний Хрест не дозволить - бо не кашерно таке , а коли українців бомбити і залишити у холді та темряві - то це халяль .
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18.10.2022 12:25 Відповісти
наробити таких аналогів "шахедів" штук так 1000 та запустити по москві. такі прості примітивні штуки собівартістью 300-400 долларів а стока шухеру. Барактар завод це не скоро, а такі штуки можуть випускати вже жзараз. Воні прості-дешеві, можно робити по 100 штук в день. Пишемо петицію. Хай роблять замовлення. В Україні для цього все Є. вони не складніше кофейного автомата
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18.10.2022 12:24 Відповісти
Байрактар - це для лохів і ніколи не буде збудований .
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18.10.2022 12:26 Відповісти
Сам Байрактар также ничего выдающегося

Только для локальных конфликтов где мало ПВО

Недаром уже "бум" прошел его
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18.10.2022 12:34 Відповісти
 
 