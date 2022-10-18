У Києві кілька трамваїв та тролейбусів змінили маршрути: на Троєщині немає напруги. ПЕРЕЛІК
У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об’єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
-
трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" - бул. Перова
-
трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а
-
тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича"
-
тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" - пл. Дарницька.
Нагадаємо, у вівторок вранці російські окупанти атакували Київ, влучивши в об’єкт енергозапезпечення. Через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Только для локальных конфликтов где мало ПВО
Недаром уже "бум" прошел его