Ботанічний сад ім. Гришка просить допомоги у підготовці до зими, щоб зберегти унікальні колекції рослин

Національний ботанічний сад разом з благодійним фондом "Пелі кен лів" розпочинають проєкт "Тепло для оранжерей", створений для збору коштів на придбання пелет для опалення Оранжерейного комплексу взимку 2022-2023 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України останні п’ять років отримує менше 50% державного фінансування, ніж це потрібно для задоволення базових потреб установи. Для того, аби забезпечити господарські потреби потрібно заробити на продажі квитків та проведенні рекреаційних заходів.

Через запровадження воєнного стану Ботанічний сад навесні було зачинено. В цей час відбувалося цвітіння унікальних колекцій азалії, камелії, магнолії, бузку та рододендронів. Проте через відсутність відвідувачів було втрачено основне джерело поповнення спецфонду.

"І якщо більшість потреб можна скоротити або відтермінувати, є один момент, котрий неможливо відкласти або відмінити – це підтримання оптимальної температури у оранжереях, де на площі 5000 м2 розміщена унікальна колекція тропічних та субтропічних рослини, яка нараховує понад 4000 таксонів і заслужено отримала статус Національного надбання. ... Утримання таких колекцій завжди було викликом для колективу Саду. У пошуках шляхів оптимізації утримання оранжерейних колекцій, ще в 2012 році були збудовані дві котельні, які працюють на пелетах, щоб мінімізувати витрати. Кожного опалювального сезону спалювалось від восьмисот до тисячі тон пелетів, залежно від погодних умов у конкретний зимовий період", - зазначає колектив.

З початковм війни вартість пелетів значно зросла, що пов’язано з багатьма факторами (вартість сировини для їх виготовлення, вартість доставки, ускладнена логістика, підвищений попит). І сьогодні вона становить 12000 грн. за 1 тону (для порівняння, ще взимку 2021-2022 рр. вартість 1 тонни становила 7600 грн.). Тобто, на опалювальний сезон 2022-2023 років за скромними підрахунками потрібно щонайменше 10 млн. грн.

Кошти на проєкт "Тепло для оранжерей" збирають на рахунки Благодійного фонду "Пелі кен лів". Надлишок коштів буде використано для проєкту "Вода для Ботсаду".

Реквізити для допомоги:

Рахунок в гривні:



БО "БФ "Пелі кен лів"

Код ЄДРПОУ 41215609

п/р UA353052990000026001016221820

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ

МФО 305299

Призначення платежу: благодійна допомога

Платежі в іноземній валюті (USD, EUR, GBP):

Платежі в доларах/Payment in USD:

Company Name: Peli can live, CO, CF

IBAN Code: UA243052990000026002036224936

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 1/2 MYKHAYLO BOYCHUK STREET, FLAT 26; KYIV, 01001, UKRAINE

Details of Payment: Charity donation

Correspondent banks:

1) Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

2) Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

3) Account in the correspondent bank: 36445343

SWIFT Code of the correspondent bank: CITI US 33

Correspondent bank: Citibank N.A., NEW YORK, USA

Платежі в ЄВРО/Payment in EUR:

Company Name: Peli can live, CO, CF

IBAN Code: UA063052990000026002026221262

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 1/2 MYKHAYLO BOYCHUK STREET, FLAT 26; KYIV, 01001, UKRAINE

Details of Payment: Charity donation

Correspondent banks:

1) Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

2) Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Платежі в британських фунтах/Payment in GBP:

Company Name: Peli can live, CO, CF

IBAN Code: UA453052990000026008006241169

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 1/2 MYKHAYLO BOYCHUK STREET, FLAT 26; KYIV, 01001, UKRAINE

Details of Payment: Charity donation

Correspondent banks

1) Account in the correspondent bank: 24549501 SORT CODE 609242

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASGB2L

Correspondent bank: J P Morgan Chase Bank, Bournemouth, UK

Платежі в польських злотих/Payment in PLZ:

Company Name: Peli can live, CO, CF

IBAN Code: UA083052990000026002046239892

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 1/2 MYKHAYLO BOYCHUK STREET, FLAT 26; KYIV, 01001, UKRAINE

Details of Payment: Charity donation

Correspondent banks

1) Account in the correspondent bank: PL13124000013140533111120301

SWIFT Code of the correspondent bank: PKOPPLPW

Correspondent bank: Bank Pekao/Grupa Pekao S.A., Warsaw, Poland

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок атаки дронів на Київ зросла до 5