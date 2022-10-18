На пором через Керченську протоку стоять кілометрові черги. Доводиться чекати до 3 діб
До трьох діб слід чекати, щоб скористатися поромною переправою через Керченську протоку. Кілометрові черги спостерігаються і на під’їздах до Кримського мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
"Кілометрові черги на поромну переправу та до самого "кримського мосту" не закінчуються, люди іноді чекають близько трьох діб, щоб дістатися до іншого берегу Керченської протоки. У цих чергах стоять і вантажівки з медикаментами для кримських аптек, де вже відчувається нестача ліків", - йдеться в дописі.
Як зазначили у відомстві, через часткове руйнування незаконного "Кримського мосту" стало значно важче переправляти на окупований півострів особовий склад і техніку російської армії. Однак біля Керчі була помічена колона російської техніки.
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Боже, шо я несу
А скільки вату годували, що наступного дня міст запрацює повністю
Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
Тому, залізничний рух товарних вагонів, платформ і цистерн в сторону Криму є мінімальний якщо не зупинений.
інфа звідти....