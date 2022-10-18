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Новини Окупація Криму
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На пором через Керченську протоку стоять кілометрові черги. Доводиться чекати до 3 діб

крим,міст,керченський,пором

До трьох діб слід чекати, щоб скористатися поромною переправою через Керченську протоку. Кілометрові черги спостерігаються і на під’їздах до Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

"Кілометрові черги на поромну переправу та до самого "кримського мосту" не закінчуються, люди іноді чекають близько трьох діб, щоб дістатися до іншого берегу Керченської протоки. У цих чергах стоять і вантажівки з медикаментами для кримських аптек, де вже відчувається нестача ліків", - йдеться в дописі.

Як зазначили у відомстві, через часткове руйнування незаконного "Кримського мосту" стало значно важче переправляти на окупований півострів особовий склад і техніку російської армії. Однак біля Керчі була помічена колона російської техніки.

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Автор: 

Крим (14135) окупація (6680) пором (97) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+5
Ибо нефиг было генералам вс заезжать в попу фсб через гру.
Боже, шо я несу
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18.10.2022 12:35
+4
Приучайтесь суки. Скоро это будет вашей обыденной жизнью.
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18.10.2022 12:35
+3
І що з того!

Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
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18.10.2022 12:36
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Ибо нефиг было генералам вс заезжать в попу фсб через гру.
Боже, шо я несу
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18.10.2022 12:35 Відповісти
Всьо класно несеш. Тут скрита логiка.
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18.10.2022 12:37 Відповісти
Приучайтесь суки. Скоро это будет вашей обыденной жизнью.
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18.10.2022 12:35 Відповісти
Ненадовго. ІбО, нехрін кацапам робити в українському Криму.
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18.10.2022 13:27 Відповісти
От і добре! Нехай ще в шторм виходять
А скільки вату годували, що наступного дня міст запрацює повністю
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18.10.2022 12:36 Відповісти
Давай узький, піз....уй в свій барак, разом з калаборантами.
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18.10.2022 12:36 Відповісти
Зачем ждать,пргыг-скок в воду и вперед н...
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18.10.2022 12:36 Відповісти
І що з того!

Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
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18.10.2022 12:36 Відповісти
Ну пропускна здатність зменшилась набагато. Ешелони йдуть лише в одну сторону і не більше 20 вагонів
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18.10.2022 12:39 Відповісти
На залізничному мості проводяться ремонтні роботи, як це слідує зі супутникового знимку від MAXAR.

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18.10.2022 12:50 Відповісти
Дріб"язок, але приємно.
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18.10.2022 12:41 Відповісти
Через особливості конструкції залізничної частини мосту, що збудований із цільнометалічних баластних корит, на яких відбулось горіння 450 тон дизпалива з наступним гасінням пожежі десятками тон холодної морської води, цілісність цієї споруди викликає великі сумніви.
Тому, залізничний рух товарних вагонів, платформ і цистерн в сторону Криму є мінімальний якщо не зупинений.
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18.10.2022 12:58 Відповісти
основнне постачання в Крим було фурами

інфа звідти....
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18.10.2022 19:19 Відповісти
Это всё рабсеяне ат бальшой любви к *********** и преступным деяниям. А раньше, то оно как было, куда захотел туда поехал, ну при демократии, а потом эх, любовь к *********** всё сгубила, апять изолированный неосовок с фашистским отягощением.
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18.10.2022 12:39 Відповісти
Неплохо было бы, чтобы теперь жд мост ответил бавовной автомобильному, да и на платформу можно поболее тротила нагрузить.
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18.10.2022 12:41 Відповісти
Ibo...
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18.10.2022 12:51 Відповісти
Как раньше говори надо сжечь все мосты..
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18.10.2022 12:51 Відповісти
Взагалі пофіг скільки там цивільні стоять, головне це потік військових вантажів. А судячи з того що одна залізнична гілка вціліла, проблем особливих нема.
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18.10.2022 12:58 Відповісти
Ukraine needs to help here - hit the ferry.
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18.10.2022 14:52 Відповісти
 
 