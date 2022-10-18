Внаслідок сьогоднішніх ударів по енергетичній інфраструктурі Києва двоє людей загинуло, 1 - поранено, - Офіс генпрокурора

Внаслідок сьогоднішніх ударів по енергетичній інфраструктурі Києва двоє людей загинуло, ще одну поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на лівому березі столиці.

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

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Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.