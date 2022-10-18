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Новини Війна
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Внаслідок сьогоднішніх ударів по енергетичній інфраструктурі Києва двоє людей загинуло, 1 - поранено, - Офіс генпрокурора

київ

Внаслідок сьогоднішніх ударів по енергетичній інфраструктурі Києва двоє людей загинуло, ще одну поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на лівому березі столиці.

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

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Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) енергетика (2582) Офіс Генпрокурора (3245)


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І знов Банкову ніхто не обстрілював.
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18.10.2022 12:44 Відповісти
А чого обстрілювати ту Банкову? Мудре керівництво сидить у надійному бункері, генератори там точно є, так що в них все буде добре.
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18.10.2022 12:59 Відповісти
А центри прийняття рішень? Вони ж вже півроку верещать про те, що їх треба обстрілювати.

До речі, ще до того, як вони почали прицільно бити по об'єктам критичної інфраструктури, ані ракети, ані дрони ЖОДНОГО РАЗУ не прилітали до урядового кварталу. Співпадіння? Не думаю...
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18.10.2022 13:01 Відповісти
Стільки скорих не поїде за трьома, все стянули прикрить зєрмака, що на Тєц не хватило
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18.10.2022 12:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 13:28 Відповісти
 
 