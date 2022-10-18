Росія випускає ракети не з Каспію, а з-під Ростова. Часу збити їх лишається менше, - Повітряні сили
Російська стратегічна авіація почала атакувати Україну вже не з регіону Каспійського моря, а з Ростовської області.
Про це речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі єдиного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії продовжують обстрілювати Україну ракетами Х-101 та Х-555, але тепер роблять це з Ростовської області, а не з Каспію.
"Тобто ближче. Це залишає нам менше часу відреагувати на запуск", - сказав Ігнат.
Він пояснив, що ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди - щоб спуститися в укриття.
Ігнат повідомив, що наразі головна ціль росіян - це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.
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Мій ЦАХАЛівський друзяка, дословно: "Щоб вижити, Україні доведеться стати Ізраїлем. В тому числі заходити на територію росії, проводити потужну військову операцію та частково окупувати росію. Більш за те, авіаудари по підприємствам з озброєння мають стати буденністю" Отаке.
"Ни одно государство не помогает нам в борьбе с Россией. Они боятся России. Но если мир не остановит Россию сейчас, это будет проблемой каждого" - Шамиль Басаев, 1996.