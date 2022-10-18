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Новини Війна
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Росія випускає ракети не з Каспію, а з-під Ростова. Часу збити їх лишається менше, - Повітряні сили

ігнат

Російська стратегічна авіація почала атакувати Україну вже не з регіону Каспійського моря, а з Ростовської області.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі єдиного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії продовжують обстрілювати Україну ракетами Х-101 та Х-555, але тепер роблять це з Ростовської області, а не з Каспію.

"Тобто ближче. Це залишає нам менше часу відреагувати на запуск", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди - щоб спуститися в укриття.

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Ігнат повідомив, що наразі головна ціль росіян - це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Автор: 

ППО (3164) ракети (4012) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+28
Кошерне падло



Мій ЦАХАЛівський друзяка, дословно: "Щоб вижити, Україні доведеться стати Ізраїлем. В тому числі заходити на територію росії, проводити потужну військову операцію та частково окупувати росію. Більш за те, авіаудари по підприємствам з озброєння мають стати буденністю" Отаке.
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18.10.2022 13:03
+17
Карпенко



"Ни одно государство не помогает нам в борьбе с Россией. Они боятся России. Но если мир не остановит Россию сейчас, это будет проблемой каждого" - Шамиль Басаев, 1996.
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18.10.2022 13:12
+14
В Омані клоун обіцяв заморозити ракетну програму. Пацан сказав - пацан зробив.
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18.10.2022 13:10
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Треба носії знищувати. Кораблі, літаки, пускові установки. Бо це все боротьба з вітряками...
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18.10.2022 13:03 Відповісти
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18.10.2022 13:06 Відповісти
В Омані клоун обіцяв заморозити ракетну програму. Пацан сказав - пацан зробив.
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18.10.2022 13:10 Відповісти
Дякуємо зелебобікам і великому крадівництву)
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18.10.2022 13:10 Відповісти
треба їба..ти ростов
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18.10.2022 13:03 Відповісти
Десь в Ростові напружився один астанавітєсь
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18.10.2022 13:11 Відповісти
цьому в першу чергу
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18.10.2022 13:27 Відповісти
часу збитиракети може й менше, але можливостей знищити їх під час складування і завантаження разом з літаками все більше!
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18.10.2022 13:03 Відповісти
Кошерне падло



Мій ЦАХАЛівський друзяка, дословно: "Щоб вижити, Україні доведеться стати Ізраїлем. В тому числі заходити на територію росії, проводити потужну військову операцію та частково окупувати росію. Більш за те, авіаудари по підприємствам з озброєння мають стати буденністю" Отаке.
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18.10.2022 13:03 Відповісти
До речі, цікава думка про заходження на їхню територію.
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18.10.2022 13:20 Відповісти
ЦАХАЛівському друзякі добре це розповідати воюючи з басмачами на віслюках з самопальними БПЛА і ракетками-пулялками.
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18.10.2022 13:23 Відповісти
Пора вже ніщити не тільки Бєлгород, а й Ростов!
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18.10.2022 13:09 Відповісти
Карпенко



"Ни одно государство не помогает нам в борьбе с Россией. Они боятся России. Но если мир не остановит Россию сейчас, это будет проблемой каждого" - Шамиль Басаев, 1996.
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18.10.2022 13:12 Відповісти
Без ударов в ответ мы проиграем. Забудьте о том что если мы будем покорно только обороняться то враг нас помилует. Это не тот вариант. Кремлевский режим поставил все на уничтожение Украины. И нам лучше тоже начать кусать а не только прикрываться руками. То же самое с Беларашкой. Мы все продолжаем надеяться что если мы Бульбофюрера не трогаем то и он на нас не нападет. Вы забыли один факт. Ни ***** ни Бульбофюреру не нужен повод (казус белли) чтобы нас атаковать. Они сами нападут когда подготовятся, придумав маразматические причины, о чем мы неоднократно видели. Так может нам начать ипашить по складам и скоплению войск пока они еще не развернулись, чем ждать когда они подойдут к Киеву?
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18.10.2022 13:15 Відповісти
Nado ********. Now. And very hard.
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18.10.2022 14:40 Відповісти
Казки розповідає,а як йому заперечиш? Це ж сам речник Повітряних сил. Тільки вчора зранку патякав що дрони летіли з бульбарейху, а ввечері -що всі з Півдня. Ну а що? Піпл схаває.
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18.10.2022 13:20 Відповісти
Ти трохи того? З головою. Дрони і стратегі різниця є? Чи мопед з Ту-160 зкидають, а калібр десь з кущів? Читай уважно, або краще йди в школу
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18.10.2022 14:48 Відповісти
Шо ти тут намолов? П'яний чи що? Йди-броди.
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18.10.2022 14:56 Відповісти
Реальная защита - Богу молиться. Если Украина станет на колени - победа обеспечена
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18.10.2022 14:31 Відповісти
Да, а как на коленях там уже и до "в рот взять" не далеко...
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18.10.2022 14:43 Відповісти
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18.10.2022 14:42 Відповісти
Росія продовжує терористичні атаки. І буде продовжувати. А що ми? А нічого. В тому то і справа, що найкраща відповідь на терористичні дії - це ніякої нової відповіді, ніякої нової дії. Окрім, звісно, заходів, по мінімізації шкоди від майбутніх терактів. Україна має продовжувати війну так само, як вела її до цього. Бо це і призвело до відчаю Путіна, після якого він вдався до тероризму. А значить ми все робимо правильно", - пише інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук......Це говорить один з пропагандонів Єрмака.Фурса разом з Ждановим Арєстовичем і Поворознюком вже лізуть з кожної щілини зі своїми висерами та "аналізом"....
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18.10.2022 15:09 Відповісти
******* ростов, таганрог, акуратно і по порядку!
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18.10.2022 15:34 Відповісти
 
 