Росія випускає ракети не з Каспію, а з-під Ростова. Часу збити їх лишається менше, - Повітряні сили

Російська стратегічна авіація почала атакувати Україну вже не з регіону Каспійського моря, а з Ростовської області.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі єдиного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії продовжують обстрілювати Україну ракетами Х-101 та Х-555, але тепер роблять це з Ростовської області, а не з Каспію.

"Тобто ближче. Це залишає нам менше часу відреагувати на запуск", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди - щоб спуститися в укриття.

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Ігнат повідомив, що наразі головна ціль росіян - це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.