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Інформації про використання військами РФ іранських дронів ми не маємо, - Пєсков

путін,пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про використання російськими військами іранських безпілотників в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями. Всі інші питання можна адресувати до Міноборони", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.

Водночас у Білому домі заявили, що Іран бреше.

Читайте: Ми попередили Іран про можливі санкції за використання Росією дронів Shahed в Україні, - керівник МЗС Франції Колонна 

Автор: 

Іран (2017) Пєсков Дмитро (1610) росія (65002) дрони (4648)


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Топ коментарі
+23
Я зовсім не розумію що заважає так само нам говорити "Інформації про використанняЗСУ американських томагавків ми не маємо"
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18.10.2022 13:04
+12
Oleksandr Arhat



Ізраїль має розуміти, що не переможена Росія потім віддячить Ірану за шахеди та отрк. Так шо вибір: або зараз допомагати перемагати Росію, або потім протистояти Ірану з російськими "калібрами" замість шахедів.
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18.10.2022 13:08
+11
Нічєвосєбє!!! Вотетопаварот!
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18.10.2022 13:03
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Нічєвосєбє!!! Вотетопаварот!
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18.10.2022 13:03 Відповісти
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18.10.2022 13:41 Відповісти
Зачем , тут ,высер туалетного ёршика⁉️Оно ещё ни разу не сказало слово правды‼️🤮
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18.10.2022 17:43 Відповісти
дебил
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18.10.2022 13:03 Відповісти
А хто ж їх запускає сюди?
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18.10.2022 13:04 Відповісти
Іран
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18.10.2022 13:04 Відповісти
Падло брехливе!
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18.10.2022 13:04 Відповісти
Я зовсім не розумію що заважає так само нам говорити "Інформації про використанняЗСУ американських томагавків ми не маємо"
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18.10.2022 13:04 Відповісти
Цього придурка як не спитають, він ніколи не має інформації)

Цікаво, а навіщо взагалі ця стаття на цензорі? Ніби очевидно, що ніхто нічого не визнає. Зате про придурка вусатого всі згадали, що воно досі не здохло
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18.10.2022 13:05 Відповісти
Какая зеленая логика! Оказывается все те кто не подчиняется правительству, то за них правительство ответственности не несет! По типу "Я никаму ничего не должен!"
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18.10.2022 13:13 Відповісти
Кремлевская козлина опять мекает,но слушать уже желающих нет.
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18.10.2022 13:07 Відповісти
Нащо таке писать,коли всі знають,що рашисти найбрехливіша і найпідліша нація.
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18.10.2022 13:07 Відповісти
П@здун вонючий

Смотрят не по надписям а по начинке

Там даже надписи внутри на персидском

Если уж говорить об этом
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18.10.2022 13:08 Відповісти
Oleksandr Arhat



Ізраїль має розуміти, що не переможена Росія потім віддячить Ірану за шахеди та отрк. Так шо вибір: або зараз допомагати перемагати Росію, або потім протистояти Ірану з російськими "калібрами" замість шахедів.
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18.10.2022 13:08 Відповісти
Калібри - це самий мінімум. Ядєрка буде у "стражів".
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18.10.2022 13:22 Відповісти
Ізраїлю ще ліпше, чим більше ракет виїде до рашки, тим менше їх залишиться на них.
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18.10.2022 15:22 Відповісти
Объясните мне маленькую вещь. Как! Спикер Президента ядерной страны, которая занимает 1/6 части суши, может иметь такое паскудное ибло? Да, кстати, и что он, чьорт побери, такое несет
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18.10.2022 13:08 Відповісти
У "президента" вообще лицо олигофренов

Спикер соответствует
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18.10.2022 13:10 Відповісти
Скоро добалакається,що не має інформації про використання кацапськими військами зброї взагалі. Довбой@б🤦
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18.10.2022 13:10 Відповісти
Я думала,що сьогодні матюкатись не буду
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18.10.2022 13:11 Відповісти
Тому ці паскуди і програють війну, бо постійно заперечують реальність.
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18.10.2022 13:11 Відповісти
Не тому. Бо "престолы утверждаются правдою"
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18.10.2022 14:36 Відповісти
Хочу щоб воно корчилося в муках, а круг нього ходити і казати, що нічого не бачу, що нічого не відбувається...
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18.10.2022 13:12 Відповісти
Забивание информпространства кацапскими высерами не считаю правильным. Это лживое ушлепище не сказало никакой полезной для Украины инфы. Тем не менее его хлебало тут и люди обсуждают лживые заявления ничего не решающего клоуна.
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18.10.2022 13:14 Відповісти
Надо как в том анекдоте, тут мне карта и пошла..."Мы должны доверять другу" и снабдить Украину необходимым вооружением с украинской маркировкой, тем более, что комплектующие любого отечественного оружия могут быть откуда угодно.
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18.10.2022 13:18 Відповісти
А ведь напомнят этой твари все его скотские включения дурака, и скоро. Как же опсовел, оборзел--- скотобаза гнусная.
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18.10.2022 13:18 Відповісти
ви што нє відітє акуратно пріклєєную намі на крило шайтан-мопєда наклєйку? ви што слєпиє?
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18.10.2022 13:18 Відповісти
Хмырь повесился...
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18.10.2022 13:27 Відповісти
В нього вуса не зашевелелись коли вiн це сказав?))))
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18.10.2022 13:32 Відповісти
Сформировалась новая Ось Зла - Россия-Беларусь-Иран, жестоко угнатающая собственные народы и грозящая уничтожить весь мир ради власти и награбленного богатства.
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18.10.2022 13:32 Відповісти
их там нєт
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18.10.2022 13:36 Відповісти
млять конченые
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18.10.2022 13:37 Відповісти
Якщо виліз унітазний йорш на сцену значить скоро чекайте смердючого коня калантаряна з ще більшою *********
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18.10.2022 13:40 Відповісти
Иран уже не отвертится от нового пакета санкций. Будет добиватсься вместе с Оркостаном.
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18.10.2022 13:43 Відповісти
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18.10.2022 14:47 Відповісти
Та знаємо що ви "святі і божі" і що з НАТО воюєте а не напали на Україну!
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18.10.2022 13:54 Відповісти
Що буде з путіним

https://m.youtube.com/watch?v=H8kVJQ_d9_Q
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18.10.2022 14:04 Відповісти
******* 3,14ськов-"Використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями (але виготовлена в Ірані)
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18.10.2022 14:21 Відповісти
Работа есть такая, брехунець
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18.10.2022 14:34 Відповісти
ну и? Американцы, дайте нам ракеты на 300км, мы напишем большими буквами на них "мейд ин Юкрэйн" и вперед!
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18.10.2022 18:33 Відповісти
****** ,дурака включає
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18.10.2022 19:54 Відповісти
 
 