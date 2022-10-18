Інформації про використання військами РФ іранських дронів ми не маємо, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про використання російськими військами іранських безпілотників в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями. Всі інші питання можна адресувати до Міноборони", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.
Водночас у Білому домі заявили, що Іран бреше.
Топ коментарі
+23 Роман Пиляшенко #526483
показати весь коментар18.10.2022 13:04
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 13:08
+11 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар18.10.2022 13:03
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Цікаво, а навіщо взагалі ця стаття на цензорі? Ніби очевидно, що ніхто нічого не визнає. Зате про придурка вусатого всі згадали, що воно досі не здохло
Смотрят не по надписям а по начинке
Там даже надписи внутри на персидском
Если уж говорить об этом
Ізраїль має розуміти, що не переможена Росія потім віддячить Ірану за шахеди та отрк. Так шо вибір: або зараз допомагати перемагати Росію, або потім протистояти Ірану з російськими "калібрами" замість шахедів.
Спикер соответствует
https://m.youtube.com/watch?v=H8kVJQ_d9_Q