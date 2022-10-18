Інформації про використання військами РФ іранських дронів ми не маємо, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про використання російськими військами іранських безпілотників в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями. Всі інші питання можна адресувати до Міноборони", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.

Водночас у Білому домі заявили, що Іран бреше.

Читайте: Ми попередили Іран про можливі санкції за використання Росією дронів Shahed в Україні, - керівник МЗС Франції Колонна